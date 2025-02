Schauspieler Tim Roth zusammen mit seinem Sohn Cormac an den Filmfestspielen von Cannes im Jahr 2021. IMAGO/NivierexDavid/ABACAPRESS

Tim Roth spielt in «Poison» einen trauernden Vater. Das Schicksal seiner Rolle wurde für den Schauspieler bittere Realität: Während der Dreharbeiten erfuhr er von der schweren Erkrankung seines Sohnes.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tim Roth spielt im Film «Poison» einen trauernden Vater: Während der Dreharbeiten erfuhr er, dass sein Sohn Cormac an einem seltenen Keimzellentumor erkrankt war.

Trotz der Hiobsbotschaft entschied sich Roth, den Film weiterzudrehen.

Cormac Roth starb 2022 mit 25 Jahren. Mehr anzeigen

Der Film «Poison – Eine Liebesgeschichte» dreht sich um das Schlimmste, was Eltern passieren kann: Tim Roth spielt einen Vater, der um seinen Sohn trauert. Zehn Jahre nach dem Unfall trifft er auf dem Friedhof wieder auf die einst geliebte Kindsmutter.

Keine einfache Rolle, in die Roth schlüpfen musste, da der 63-Jährige doch selbst Papa ist – sich aber genau deswegen hineinversetzen konnte: Denn der Schauspieler verlor im Oktober 2022 selbst einen seiner Söhne.

Den schicksalhaften Anruf, dass Cormac Roth (1996–2022) unter einer seltenen Krebsart leidet, bekam er während den Dreharbeiten. Désirée Nosbusch (60), die mit «Poison» ihr Regiedebüt gab, erinnerte sich an der Filmpremiere in Augsburg im Gespräch mit «Bunte.de» an den Moment zurück: «Ich habe Tim natürlich sofort gesagt, alles klar, du brauchst nicht weiterreden, natürlich kannst du den Film jetzt nicht drehen, ich finde jemand anderen.»

Cormac Roth sprach öffentlich über seine Diagnose

Doch laut Nosbusch habe Roth nicht aussteigen wollen. Im Gegenteil: «Ich muss diesen Film jetzt erst recht machen.»

Wie «Bunte» schreibt, sei es ihm ein Anliegen gewesen, das Schlimmste, das Eltern im Leben passieren könne, greifbar zu machen. «Tims Sohn ist nach dem Dreh leider tatsächlich verstorben. Meine Stimme bricht immer noch, wenn ich davon erzähle», wird die Regisseurin zitiert.

Bei Cormac Roth wurde Keimzellentumor im dritten Stadium diagnostiziert, im Juni 2022 machte er seine Erkrankung öffentlich, sprach auf Instagram zu seinen Follower*innen. «Das Leben ist kurz. Macht all die Dinge, die ihr liebt», sagte er. Cormac wurde 25 Jahre alt.

«Wir werden ihn immer bei uns tragen»

Tim Roth, der aus Filmen wie «Pulp Fiction» oder «Der Planet der Affen» bekannt ist, wandte sich zusammen mit seiner Familie nach dem Tod von Cormac in einem Statement an die Öffentlichkeit. Darin hiess es, was für ein «unbändiges, fröhliches, wildes und wunderbares Kind» er gewesen ist. «Wir werden ihn immer bei uns tragen», schrieb die Familie.

Die Trauer komme in Wellen in dieser schweren Zeit, hiess es damals im Statement. «Genau wie die Tränen und das Lachen, wenn wir an die 25 Jahre und zehn Monate denken, die wir diesen wunderschönen Jungen gekannt haben», so die trauernde Familie.

