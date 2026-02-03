  1. Privatkunden
«On this Day 1776» «Time»-Magazin veröffentlicht KI-Doku – und erntet Shitstorm

Oliver Kohlmaier

3.2.2026

Die Dokumentation «On this Day 1776» wurde fast vollständig mit künstlicher Intelligenz produziert.
Die Dokumentation «On this Day 1776» wurde fast vollständig mit künstlicher Intelligenz produziert.
Screenshot Youtube / TIME

Was kommt heraus, wenn renommierte Filmemacher künstliche Intelligenz für ihre Werke einsetzen? Offenbar nichts Gutes, wie das «Time»-Magazin und Regisseur Darren Aronofsky derzeit erfahren müssen.

Redaktion blue News

03.02.2026, 21:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das «Time»-Magazin hat die erste Folge «On this Day 1776» veröffentlicht.
  • Die Dokumentation wurde hauptsächlich mithilfe von künstlicher Intelligenz produziert.
  • Die Reaktionen auf die erste Folge der Serie fallen vernichtend aus.
Mehr anzeigen

Das US-amerikanische «Time»-Magazin gehört zu den renommiertesten Publikationen weltweit. Das 1923 gegründete Blatt ist das führende Nachrichtenmagazin in den USA – die Auszeichnung «Person des Jahres» sorgt international für Schlagzeilen.

Nun jedoch landet das Magazin mit einer Online-Serie einen gewaltigen Fehlgriff. Dabei hatte sich «Time» für die Dokumentation «On this Day 1776» den renommierten Filmemacher Darren Aronofsky und sein Studio «Primordial Soup» ins Boot geholt.

Die Serie ist fast vollständig durch Künstliche Intelligenz produziert und soll die Ereignisse im Jahr 1776 darstellen, als die 13 britischen Kolonien in Amerika ihre Unabhängigkeit erklärten.

Die Reaktionen auf die erste Folge fallen jedoch verheerend aus. So bezeichnet der britische «Guardian» die Produktion als «Horror». Der einst gefeierte Regisseur von «Black Swan» und «The Wrestler» habe sich «mit einer peinlichen neuen Online-Serie in KI-Müll ertränkt», heisst es in der Rezension.

«Schande für alle, die an diesem Müll beteiligt waren»

Auch die Kommentare auf Youtube sind vernichtend. «Zertifizierter Müll», «Was zur Hölle ist das», «Schande für alle, die an diesem Müll beteiligt waren»: Dies sind nur einige der Wortmeldungen von Nutzer*innen, die fast ausschlich ihr Missfallen ausdrücken.

«Dini Lieblingspolizistin». Zürcher KI-Polizistin erregt mit freizügigen Videos Aufsehen

«Dini Lieblingspolizistin»Zürcher KI-Polizistin erregt mit freizügigen Videos Aufsehen

Dabei beschränkt der Kanal die Kommentarfunktion ohnehin. Nur Besucher*innen, die den Kanal seit mindestens einem Tag abonniert haben, dürfen kommentieren. So schreibt ein Nutzer: «Habe nur abonniert, um zu sagen: Schrecklich». Ein anderer kommentiert: «Ich habe extra 24 Stunden gewartet, nur um euch zu sagen dass das Mist ist.»

Die Videos im Kanal der «Time» haben üblicherweise einige zehntausend Views, die erste Folge von «On this Day 1776» jedoch bringt es nach wenigen Tagen bereits auf über 100'000. 

Mehr zum Thema

«Muss etwas Nützliches tun». Ende des KI-Hypes? Microsoft-CEO spricht am WEF Klartext

«Muss etwas Nützliches tun»Ende des KI-Hypes? Microsoft-CEO spricht am WEF Klartext

Wilde Verschwörungstheorien. Mysteriöses Video auf Youtube dauert 140 Jahre

Wilde VerschwörungstheorienMysteriöses Video auf Youtube dauert 140 Jahre

Moltbook. Was Roboter besprechen, wenn sie unter sich sind

MoltbookWas Roboter besprechen, wenn sie unter sich sind

