An der UK-Premiere von «A Complete Unknown» in London kreuzte Schauspieler Timothée Chalamet mit einem Lime-Bike auf. IMAGO/Capital Pictures

Der Schauspieler Timothée Chalamet berichtete in einer französischen Talkshow, dass er eine Geldstrafe für das Abstellen eines Lime-Bikes bei einer Filmpremiere erhalten habe.

Timothée Chalamet, bald als Bob Dylan im Biopic «A Complete Unknown» zu sehen, sorgte bei der Londoner Premiere des Films für Aufsehen, als er mit einem Lime-Bike auf dem roten Teppich erschien. Diese umweltfreundliche Wahl brachte ihm sowohl Bewunderung als auch Kritik ein.

In der französischen Talkshow «Quotidien» erklärte Chalamet, dass er aufgrund eines Verkehrsstaus auf das Mietfahrrad umgestiegen sei, um rechtzeitig zur Premiere zu gelangen. Dabei habe er jedoch gegen die strengen Parkvorschriften des Unternehmens verstossen und eine Geldstrafe von 65 Pfund (rund 72 Franken) erhalten.

«Es war ein Stau, und ich durfte dort eigentlich nicht parken, und ich bekam eine Strafe von 65 Pfund», sagte er. Er fügte hinzu: «Und eigentlich ist es schrecklich, weil es eine Werbung für sie war.»

Chalamet als jüngster Oscar-Gewinner?

Die genaue Art der Strafe bleibt unklar, da Limes Strafstruktur normalerweise zwischen 2 und 20 Pfund liegt und bei erstmaligen Verstössen keine Strafen vorgesehen sind. Vertreter des Lambeth Councils, in dessen Zuständigkeitsbereich der Veranstaltungsort fällt, bestätigten gegenüber dem britischen «Guardian», dass sie keine solche Strafe verhängt haben.

Chalamet, Lime und das BFI Southbank haben zu dieser Aussage noch keine Stellung genommen.

Der Film von Chalamet startet diesen Freitag in Grossbritannien, kurz vor den Oscar-Nominierungen am kommenden Donnerstag. Sein Hauptkonkurrent in diesem Jahr ist Adrien Brody mit dem epischen Drama «The Brutalist». In der Schweiz startet das Drama Ende Februar in den Kinos.

Sollte Chalamet gewinnen, wäre er der jüngste Mann, der den Oscar als bester Hauptdarsteller erhält – und würde Brodys eigenen Rekord um 268 Tage schlagen.

