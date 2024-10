Miles Mitchell (M.), der sich als Timothée Chalamet/Willy Wonka verkleidete, war der Gewinner des Doppelgänger-Wettbewerbs. Bild: Keystone/AP Photo/Stefan Jeremiah

Der Schauspieler Timothée Chalamet ist am Sonntag überraschend bei seinem eigenen Doppelgänger-Wettbewerb in New York aufgetreten.

Flankiert von Bodyguards posierte Chalamet für Fotos mit seinen Doppelgängern, von denen sich einige als Willy Wonka und Paul Atreides verkleidet hatten.

Die Veranstaltung, für die mit Flugblättern in ganz New York geworben wurde, war einer von mehreren Doppelgänger-Wettbewerben, die von dem YouTube-Star Anthony Po veranstaltet wurden.

Nur wenige Minuten nach Beginn räumte die Polizei die Veranstaltung im Washington Square Park aufgrund des grossen Andrangs. Mindestens ein Teilnehmer wurde festgenommen. Zu den Gründen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Der echte Timothée Chalamet vermarktet «Dune: Part Two» in Mexiko-Stadt. (5. Februar 2024) Bild: Keystone/AP Photo/Marco Ugarte

Flankiert von Bodyguards posierte Chalamet für Fotos mit seinen Doppelgängern, von denen sich einige als Willy Wonka und Paul Atreides verkleidet hatten – Figuren, die Chalamet in «Wonka» und den «Dune»-Filmen spielte. Zeitweise stürzten sich die Fans auf die Doppelgänger und dachten offenbar, sie stünden dem echten Chalamet gegenüber. Die meisten der Möchtegern-Chalamets und Zuschauer zogen in einen neuen Park um, nachdem die Polizei die Veranstaltung aufgelöst hatte.

