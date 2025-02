Geissens verkaufen Luxusjacht – Tochter Davina ist sauer

Robert Geiss plant einen Familienausflug in den Oman, doch die Versicherung der «Indigo Star» macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Luxusyacht muss aufs Trockendock. Bild: RTLZWEI, Geiss TV

Eigentlich wollen die Geissens eine Bootstour machen. Doch bei einem Check entdecken Mechaniker ein Loch im Boden ihrer Luxusyacht. Doch Vater Robert hat schon eine Alternative – inklusiv einem Shopping-Trip.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der neuen Staffel von «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» gibt es wieder einmal Probleme mit der Luxusyacht «Indigo Star».

Nachdem das Schiff an Land gezogen worden ist, ist am Unterboden ein kleines Leck zu entdecken.

Ausserdem haben Robert und Carmen Geiss grosse Pläne mit der Yacht: Sie wollen das Schiff verkaufen.

Davon will Tochter Davina nichts hören: «Ich will das nicht. Wir sind hier auf dem Boot aufgewachsen.» Mehr anzeigen

Immer wieder Ärger mit der «Indigo Star»: In der aktuellen Folge von «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» (immer montags, 20.15 Uhr, RTL2) hat die Millionärsfamilie mal wieder Stress mit ihrer Luxus-Yacht.

Eigentlich wollen Robert, Carmen, Davina und Shania Geiss gemeinsam von Dubai aus einen Ausflug nach Ra's al-Chaima und in den Oman unternehmen.

Doch dann kommt alles ganz anders.

Am Frühstückstisch erhält Robert Geiss die schlechte Nachricht: Die Versicherung der «Indigo Star» besteht darauf, dass die Yacht nach dem Sandbank-Unfall vor ein paar Monaten noch mal gründlich durchgecheckt wird.

Der Unterboden, die Welle und die Schrauben müssen inspiziert werden, bevor es grünes Licht für die Fahrt ausserhalb der Vereinigten Arabischen Emirate gibt.

Die Laune des 60-jährigen Familienoberhaupts verfinstert sich daraufhin: «Die ‹Indigo Star› muss ins Trockendock. Hoffentlich sind die in 48 Stunden fertig, sonst war es das mit unseren Reiseplänen.»

Shania fragt verwirrt: «Did you mean leak?»

Dann der Schock: Nachdem die Yacht an Land gezogen worden ist, ist am Unterboden ein kleines Leck zu entdecken.

Weil Shania das deutsche Wort nicht kennt, will Robert übersetzen: «Da ist ein Lake», haut er jedoch daneben. Shania ist verwirrt. «Did you mean leak?»

Die 19-Jährige muss grinsen: «Das Englisch meines Vaters ist nicht so gut: Lake und leak sind zwei sehr unterschiedliche Sachen», sagt sie. Das Grundproblem aber bleibt dasselbe:

Der Familienrat tagt: Was passiert nun mit den Reiseplänen der Geissens? Bild: RTLZWEI, Geiss TV

Das Loch ist da und für die Reparatur veranschlagt der Schiffsbauer mindestens drei Tage. Das bedeutet: Die Reisepläne der Geissens müssen über Bord geworfen werden.

Robert und Carmen Geiss wollen die «Indigo Star» verkaufen

Robert Geiss lässt sich dadurch aber nicht beirren: «Wenn die jetzt eh hier trocken steht, dann sollen die gleich alles sauber machen und streichen. Die ‹Indigo Star› kriegt ein Facelift.»

Shania hat eine Erklärung dafür, warum ihr Vater die schlechte Nachricht so entspannt aufnimmt: «Papa ist im Alter ein bisschen milder geworden. Früher wäre er ausgeflippt», sagt sie. Robert grinst: «Statt eines Bootsfahrt machen wir jetzt einen Roadtrip.»

Der erste Stopp der Geissens: der Dragon Markt in Dubai, Roberts Paradies für Schnäppchen made in China. Carmen Geiss schaut sich dort auch nach einem neuen Bad für die ‹Indigo Star› um, denn das aktuelle ist schon sehr in die Jahre gekommen.

«Ich kann das Holz auch nicht mehr sehen, wir wollen es moderner haben», so die 59-Jährige.

Ausserdem haben sie und ihr Mann Pläne mit der Yacht: «Wir wollen sie ja verkaufen», sagt Carmen. Davon will Davina jedoch nichts hören: «Ich will das nicht. Wir sind hier auf dem Boot aufgewachsen», protestiert sie.

Carmen Geiss winkt jedoch ab: «Jetzt geht das schon wieder los. Am Ende entscheiden wir das, nicht ihr», sagt sie zu ihrer Tochter.

