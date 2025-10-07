  1. Privatkunden
«Ekelhaft» Tochter von Robin Williams empört über KI-Videos von totem Vater

dpa

7.10.2025 - 17:56

Zelda Williams mit ihrem Vater, dem Schauspieler Robin Wiliams, im Jahr 2009.
Zelda Williams mit ihrem Vater, dem Schauspieler Robin Wiliams, im Jahr 2009.
Keystone

Zelda Williams, Tochter des verstorbenen Schauspielers Robin Williams, hat sich in einer eindringlichen Instagram-Story gegen KI-generierte Videos ihres Vaters ausgesprochen – und fordert Respekt vor seinem Vermächtnis.

,

DPA, Noemi Hüsser

07.10.2025, 17:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zelda Williams fordert auf Instagram eindringlich, keine KI-generierten Videos ihres verstorbenen Vaters Robin Williams mehr zu teilen.
  • Sie kritisiert diese Inhalte als respektlos, sinnlos und als eine Verfälschung des künstlerischen Erbes ihres Vaters.
  • In ihrer Botschaft verurteilt sie die Macher solcher Videos scharf und wirft ihnen vor, aus echtem Leben reisserischen Internet-Content zu machen.
Mehr anzeigen

Zelda Williams bittet ihre Follower auf Instagram darum, ihr keine KI-Videos von ihrem verstorbenen Vater Robin Williams zu schicken. «Bitte, hört auf, mir KI-Videos von Dad zu schicken. Hört auf zu glauben, dass ich sie sehen will», schrieb die Schauspielerin und Regisseurin («Die Legende von Korra», «Lisa Frankenstein») in einer Story. «Wenn ihr etwas Anstand habt, hört auf, mir und ihm das anzutun.»

Die Videos seien dumm, eine Verschwendung von Zeit und Energie «und glaubt mir, es ist nicht das, was er gewollt hätte». Die Vermächtnisse echter Menschen verkümmerten durch die Videos. Und das nach Williams' Ansicht nur, um «schrecklichen Tiktok-Slop» zu produzieren.

«Ihr macht keine Kunst»

Weiter schrieb Williams: «Ihr macht keine Kunst. Ihr macht ekelhafte, über-produzierte Hotdogs aus den Leben von Menschen, aus der Geschichte von Kunst und Musik, und dann stopft ihr sie in den Hals von anderen, in der Hoffnung, dass sie euch einen Daumen hoch geben und es liken. Ekelhaft.»

Zelda Williams wählte ihrer Instagram-Story klare Worte.
Zelda Williams wählte ihrer Instagram-Story klare Worte.
Screenshot Instagram

Zelda Williams ist die Tochter von Robin Williams («Der Club der toten Dichter», «Good Will Hunting») und seiner zweiten Ehefrau Marsha Garces. Robin Williams hatte sich im August 2014 im Alter von 63 Jahren in seinem Haus im kalifornischen Tiburon das Leben genommen. Nach Angaben seiner Witwe Susan Schneider Williams soll der Schauspieler neben Parkinson auch an der sogenannten Lewy-Körper-Demenz gelitten haben.

Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe:

  • Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.
  • Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefonnummer 143 oder www.143.ch
  • Beratungstelefon Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch
  • Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch
  • Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:
    – Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid
     Nebelmeer: Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils
Mehr anzeigen

