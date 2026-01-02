Tommy Lee Jones mit seiner Tochter Victoria. (Archivaufnahme) KEYSTONE

Tragischer Start ins neue Jahr für Hollywoodstar Tommy Lee Jones: Seine Tochter Victoria ist am Neujahrstag leblos in einem Hotel in San Francisco aufgefunden worden. Die Umstände ihres Todes sind noch ungeklärt.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Hollywoodschauspieler Tommy Lee Jones trauert um seine Tochter. Victoria Jones wurde am frühen Neujahrstag tot in einem Hotel in San Francisco aufgefunden. Sie wurde 34 Jahre alt.

Die Feuerwehr von San Francisco wurde laut Behördenangaben kurz vor 3 Uhr morgens wegen eines medizinischen Notfalls in ein Hotel im Stadtzentrum gerufen. Rettungskräfte stellten dort den Tod einer erwachsenen Frau fest. Die Polizei bestätigte, dass sie gemeinsam mit der Feuerwehr vor Ort war. Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Nach Angaben der Behörden gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden. Weitere Details zu den Umständen des Todes wurden nicht kommuniziert. Auch die Gerichtsmedizin äusserte sich bislang nicht öffentlich.

Prägende Hollywood-Figur

Victoria Jones stammt aus der früheren Ehe von Tommy Lee Jones mit Kimberlea Cloughley. Sie hatte in jungen Jahren selbst kleinere Auftritte vor der Kamera. Unter anderem war sie 2002 in Men in Black II an der Seite ihres Vaters zu sehen. Drei Jahre später wirkte sie im Drama The Three Burials of Melquiades Estrada mit, bei dem Tommy Lee Jones Regie führte. Zudem trat sie in einer Episode der TV-Serie One Tree Hill auf.

Tommy Lee Jones gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Charakterdarstellern Hollywoods. Für seine Rolle in The Fugitive erhielt er einen Oscar als bester Nebendarsteller. Weitere bekannte Filme sind No Country for Old Men und Lincoln.