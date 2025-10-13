  1. Privatkunden
Verfahren eröffnet Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall von «Grossstadtrevier»-Star

dpa

13.10.2025 - 11:29

Ende September war die 41-Jährige in Hamburg durch eine geöffnete Autotür zu Fall gekommen - später starb sie im Krankenhaus an ihren Verletzungen. (Archivbild)
Ende September war die 41-Jährige in Hamburg durch eine geöffnete Autotür zu Fall gekommen - später starb sie im Krankenhaus an ihren Verletzungen. (Archivbild)
dpa

Bei einem Unfall in Hamburg ist die «Grossstadtrevier»- und «Traumschiff»-Schauspielerin gestorben. Gegen einen 28-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

DPA

13.10.2025, 11:29

Nach dem Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei einem Unfall in Hamburg ermittelt die Polizei jetzt gegen den Beifahrer des Unfall-Wagens wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Ihr Management bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich bei der 41-Jährigen um die Hamburger «Grossstadtrevier»- und «Traumschiff»-Schauspielerin handelt. 

Ein 28-jähriger Beifahrer hatte den Ermittlungen zufolge am 28. September im Hamburger Stadtteil Rotherbaum die Tür eines haltenden Transporters von innen geöffnet – mutmasslich ohne auf den Radverkehr zu achten. Die 41-Jährige sei dabei mit ihrem Fahrrad gegen die Tür geprallt, schwer verletzt worden und später im Krankenhaus an den Folgen des sogenannten Dooring-Unfalls gestorben. 

Mahnwache in Hamburg

Mit einer Mahnwache hatten am Sonntag Hunderte Menschen in Hamburg an den tödlichen Unfall der Radfahrerin erinnert. Der ADFC Hamburg hatte zu der Aktion aufgerufen. Laut Lagezentrum der Polizei hatten 800 Menschen an der Mahnwache teilgenommen. Am Unfallort wurde ein weisses Fahrrad aufgestellt, ein sogenanntes Geisterrad, das mit Blumen geschmückt wurde. Auch Kerzen wurden angezündet.

