Todesursache von Michelle Trachtenberg bleibt unklar

Michelle Trachtenberg war am Mittwoch tot in ihrer Wohnung in New York gefunden worden. Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Eine Antwort auf die Todesursache von Schauspielerin Michelle Trachtenberg wird es nicht geben. Ihre Angehörigen haben eine Obduktion abgelehnt, der Fall wurde nun als «ungeklärt» eingestuft.

Michelle Trachtenberg wurde am Mittwoch leblos in ihrer Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan aufgefunden.

Die Schauspielerin, die aus Serien wie «Buffy» und «Gossip Girl» bekannt ist, ist mit 39 Jahren überraschend gestorben. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus.

Da Trachtenbergs Tod so unerwartet kam, sollte die Todesursache genauer untersucht werden. Doch wie mehrere US-Medien nun berichten, sollen die Gerichtsmediziner an der Untersuchung des Leichnams gehindert worden sein, weil Trachtenbergs Familie eine Autopsie nicht genehmigt hat.

Die Todesursache der 39-Jährigen bleibt demnach offen. Dies teilte das Büro der New Yorker Gerichtsmedizin der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Fall sei als «ungeklärt» eingestuft worden.

Blake Lively: «Zutiefst sensibler und guter Mensch»

Michelle Trachtenberg feierte Anfang der 2000er-Jahre mit der Kultserie «Buffy – Im Bann der Dämonen» ihren Durchbruch. Später war sie vor allem mit ihrer Rolle in der Serie «Gossip Girl» erfolgreich.

Sowohl in der Originalserie als auch in einer späteren Neuauflage spielte sie das hinterhältige Partygirl Georgina Sparks, frühere Freundin von Serena van der Woodsen, gespielt von Blake Lively (37).

Blake Lively spielte mit Michelle Trachtenberg in «Gossip Girl». Die Schauspielerin nahm mit herzzerreissenden Worten in einer Instagram-Story Abschied von ihrer Kollegin. Bild: Instagram/blakelively

Frühere Weggefährten Trachtenbergs reagierten auf die Nachricht des Tods der Schauspielerin mit Trauer und Bestürzung. «Die Welt hat mit Michelle einen zutiefst sensiblen und guten Menschen verloren», schrieb etwa Hollywoodstar Blake Lively (37), die neben Trachtenberg für «Gossip Girl» vor der Kamera gestanden hatte, in einer Instagram-Story.

Und weiter: «Mögen ihr Werk und ihr grosses Herz in Erinnerung bleiben bei denen, die das Glück hatten, ihr Feuer zu erleben.»

Schauspielerin Kim Cattrall (68) bezeichnete auf X die Nachricht über Trachtenbergs Tod als «herzzerreissend». Und auch Prinzessin Eugenie (34) wandte sich mit bewegenden Worten an ihre verstorbene Freundin: «Am liebsten habe ich dir bei der Essensbestellung zugehört, die du immer so präzise gemacht hast, dass du genau das bekommen hast, was wir alle wollten. Ich denke an dich da oben, meine Freundin, an deinen Geist, der so hell war, und die Freude, die du so vielen Menschen gebracht hast.»

