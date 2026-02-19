Peter Greene (links) in «The Mask« aus dem Jahr 1994. imago images/Everett Collection

Der «Pulp Fiction»-Bösewicht Zad alias Peter Greene wurde im Dezember von der Polizei leblos aufgefunden. Jetzt ist die Todesursache bekannt. Er hat sich selbst erschossen.

Hollywoodstar Peter Greene wurde im Dezember leblos in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden.

Die Polizei schloss ein Verbrechen aus.

Jetzt berichten US-Medien, dass Greene sich aus Versehen selbst erschossen hat. Das bestätigt der Gerichtsmediziner. Mehr anzeigen

Schauspieler Peter Greene («Die Maske», «Glatt rasiert») war für seine Bösewicht-Rollen bekannt. So spielte er etwa in Tarantinos Meisterwerk «Pulp Fiction» (1994) den sadistischen Bösewicht Zed.

Jetzt beschäftigte sein plötzlicher Tod die US-Ermittler. Denn Peter Greene wurde im Dezember tot in seiner Wohnung in New York aufgefunden. Ein Nachbar rief die Polizei, weil die ganze Nacht laute Musik aus Greenes Wohnung dröhnte und niemand die Türe öffnete.

Als die Beamten das Appartement stürmten, entdeckten sie den leblosen Hollywoodstar. Er wurde von der Polizei noch vor Ort für tot erklärt. Greene wurde 60 Jahre alt. Die Ermittler fanden keine Hinweise auf ein Verbrechen. Jetzt bringt das Obduktionsergebnis Klarheit, wie das US-Portal «tmz» berichtet.

Schauspieler Peter Greene mit Hund in New York im Sommer 2009. Der «Pulp Fiction»-Bösewicht wurde 60 Jahre alt. Sein neustes Projekt sollte im Januar 2026 starten. An der Seite von Mickey Rourke sollte er im Film «Mascots» mitspielen. IMAGO/Avalon.red

Der Gerichtsmediziner hat dem Portal bestätigt, dass Greene mit einer Kugel selbst in die linke Achselhöhle getroffen habe. In der Folge traf das Projektil die Oberarmarterie, er verblutete. Die Ermittler stufen den Fall offiziell als Unfall ein.