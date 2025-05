Töchter verlassen bei Sex-Aussagen den Gerichtssaal

Neue Anklagepunkte gegen Sean «P. Diddy» Combs

Vor einem Bundesgericht in New York wurden am Montag sechs weitere Zivilklagen eingereicht, darunter auch von einem Mann, der dem US-Rapper vorwirft, ihn 1998 als Minderjährigen auf einer Party in den Hamptons sexuell missbraucht zu haben.

22.10.2024