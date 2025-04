Kein Stuntman für Mission Impossible:Tom Cruise (62) hangelt an Flugzeug auf 2'500 Meter Kurz vor dem Kinostart von «Mission Impossible: The Final Reckoning» gibt Tom Cruise erneut Einblicke in die Dreharbeiten. Dabei ist zu sehen wie der Hollywoodstar in luftiger Höhe an einem Doppeldecker hängt. 23.04.2025

Kurz vor dem Kinostart von «Mission Impossible: The Final Reckoning» gibt Tom Cruise erneut Einblicke in die Dreharbeiten. Dabei ist zu sehen, wie der Hollywoodstar in luftiger Höhe an einem Doppeldecker hängt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tom Cruise ist bekannt dafür, seine Stunts selber zu machen.

Auf Instagram zeigt der Schauspieler spektakuläre Aufnahmen der Dreharbeiten zum neusten «Mission Impossible»-Film.

Dabei ist zu sehen, wie er sich in schwindelerregender Höhe am Flügel einer Doppeldecker-Maschine entlang hangelt. Mehr anzeigen

«Mister Impossible» Tom Cruise rührt auf Instagram fleissig die Werbetrommel für seinen neusten Film der «Mission Impossible»-Reihe. Wie man ihn kennt, verzichtet der mittlerweile 62-Jährige auf Stuntdoubles und führt alle gefährlichen Aktionen selber durch.

Auf Videos ist zu sehen, wie sich Cruise am Flügel eines Doppeldeckers auf 2'500 Metern hält, während sich das Flugzeug in der Luft dreht. Dabei wird der Filmstar ganz schön durchgeschüttelt.

Der Film «Mission Impossible: The Final Reckoning» startet am 21. Mai in den Schweizer Kinos.

