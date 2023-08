Hollywoodstar Tom Cruise («Mission Impossible») soll laut britischen Medien von Scientology ausgestiegen sein. Cruise war einer der bekanntesten Gesichter der umstrittenen religiösen Bewegung. -/YNA/dpa

Hollywoodstar Tom Cruise ist das bekannteste Gesicht der religiösen Bewegung Scientology. Nun soll der Actionheld ausgestiegen sein, berichten englische Medien. Einer der Gründe soll Tochter Suri sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Actionstar Tom Cruise gilt als ranghohes Scientology-Mitglied.

Seine Ehe mit Schauspielkollegin Katie Holmes soll wegen seiner Mitgliedschaft in der umstrittenen religiösen Bewegung gescheitert sein.

Nun soll Tom Cruise Scientology den Rücken gekehrt haben, berichten englische Medien. Mehr anzeigen

Actionstar Tom Cruise («Mission Impossible») soll laut Insidern der religiösen Bewegung Scientology Goodbye gesagt haben.

Tom Cruise gilt als einer der bekanntesten und ranghohen Mitglieder der umstrittenen Kirche.

Wie das britische Portal «Daily Mirror» unter Berufung auf Insider-Informationen berichtet, soll Cruise erst vor Kurzem aus Scientology ausgetreten und kein Mitglied mehr sein.

Scientology in England seit mehreren Jahren nicht besucht

Wie die britische Zeitung schreibt, hat Cruise in letzter Zeit hauptsächlich in Grossbritannien gedreht. In dieser Zeit soll er aufgehört haben, das englische Hauptquartier besucht zu haben.

Erste Meldungen über die Distanzierung von Tom Cruise gab es bereits 2021. Damals soll er sich in einer «spirituellen Krise» befunden haben.

Tom Cruise ist seit Jahrzehnten einer der bekannten Gesichter von Scientology. Auch John Travolta, Nancy Cartwright und Elisabeth Moss sollen Anhänger sein.

Auch Schauspielerin Leah Remini («King of Queens») war jahrelang Mitglied der Organisation, die von Experten als gefährliche Sekte angesehen wird. 2013 gab sie ihrem Austritt bekannt, diesen Sommer reicht Remini Klage gegen Scientology ein.

Scientology soll sein Leben bestimmt haben

Der Hollywoodstar hat sich noch nicht zu den neuesten Berichten der britischen Medien geäussert. Seine Kirchenzugehörigkeit soll eine grosse Rolle bei den Trennungen seiner Ex-Frauen Nicole Kidman und Katie Holmes gespielt haben.

Katie Holmes wollte Tochter Suri von Scientology fernhalten und erhielt das alleinige Sorgerecht für die Tochter.

Nun soll Suri (17) auch einer der Gründe für die Distanzierung von Tom Cruise von der religiösen Bewegung sein.

