Frank Richter und Tamara Cantieni sind die Hosts des «streamteam»-Podcasts.

Ein vermeintlicher Traumjob, eine Gangsterfamilie mit Kultstatus und Elvis Presley auf dem Höhepunkt seiner Karriere. In der neuen «streamteam»-Folge sprechen Tamara Cantieni und Frank Richter über einen Thriller voller Überraschungen, eine Serie, die man gesehen haben sollte, und eine Doku, die selbst Skeptiker überzeugt.

In Kooperation mit Swisscom Andreas Lunghi

The Housemaid: Wenn sie wüsste

Los geht es mit «The Housemaid: Wenn sie wüsste». Milly hat es nicht leicht. Nach ihrer Haftstrafe findet sie kaum Arbeit, bis plötzlich ein Angebot auftaucht, das fast zu gut klingt, um wahr zu sein: Haushälterin bei einer reichen Familie, Unterkunft inklusive.

Doch die Sache hat einen Haken. Je länger Milly dort lebt, desto seltsamer wird die Stimmung im Haus. «Es ist überhaupt nicht vorhersehbar», sagt Tamara Cantieni. «Jedes Mal, wenn du denkst, jetzt weiss ich, wohin die Geschichte geht, kommt wieder etwas Neues.»

Frank Richter gefällt vor allem, dass die Figuren nicht einfach gut oder böse sind. «Jede Person hat ihre eigene Geschichte. Das macht den Film glaubwürdig.» Für beide gehört «The Housemaid» zu den positiven Überraschungen des Jahres.

Peaky Blinders

Danach wird es britisch. Genauer gesagt: Birmingham, 1930er-Jahre. Tamara Cantieni nutzt die Gelegenheit, um Frank endlich von «Peaky Blinders» zu überzeugen.

Im Mittelpunkt steht Tommy Shelby, Anführer einer Gangsterfamilie, die ihre Geschäfte mit Stil, Charme und notfalls auch Gewalt regelt. «Wie kann man diese Serie nicht kennen?», fragt Tamara lachend.

Besonders beeindruckt sie, wie viel eine Figur sagen kann, ohne überhaupt zu sprechen. Eine Szene mit Cillian Murphy habe sie schon unzählige Male angeschaut. «Da passiert eigentlich nicht viel, und trotzdem kannst du nicht wegschauen.» Für Tamara ist klar: «Peaky Blinders» gehört zu den besten Serien der letzten Jahre.

EPiC: Elvis Presley in Concert

Zum Schluss geht es nach Las Vegas. In «EPiC: Elvis Presley in Concert» steht Elvis Presley im Mittelpunkt. Frank gibt gleich zu Beginn zu, dass er nie ein grosser Elvis-Fan war. Umso überraschter ist er nach dem Film.

Besonders die restaurierten Aufnahmen haben es ihm angetan. «Du hast das Gefühl, direkt neben ihm auf der Bühne zu stehen.» Noch mehr beeindruckt ihn aber Elvis selbst. Statt der unnahbaren Legende erlebt man einen witzigen, selbstkritischen und sympathischen Menschen. Auch Tamara findet spannend, wie der Film zeigt, weshalb Elvis zu einem Phänomen wurde, das sich heute kaum mehr wiederholen lässt.

Und wie immer bleibt am Ende die wichtigste Frage: Was kommt auf die Watchlist? Bei Tamara ist die Antwort klar. Wer «Peaky Blinders» noch nicht gesehen hat, sollte das dringend nachholen.