Video zeigt Flammeninferno am Tomorrowland-Festival Zwei Tage vor Beginn des Elektrofestivals Tomorrowland im belgischen Boom ist auf der Hauptbühne ein Feuer ausgebrochen. Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete, sind Rettungsdienste vor Ort. 17.07.2025

Nur zwei Tage nach dem verheerenden Feuer präsentiert Tomorrowland eine neue Mainstage. Die Organisatoren schafften in einer Nacht, was kaum jemand für möglich hielt – das Festival startet wie geplant.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ursprüngliche Hauptbühne des Tomorrowland Festival brannte am Mittwochabend komplett nieder.

Über Nacht wurde eine neue Mainstage aufgebaut.

Festivalöffnung am Freitag um 14 Uhr, die neue Hauptbühne ist ab 16 Uhr in Betrieb. Mehr anzeigen

Ein Feuer hat am Mittwoch die aufwendig konstruierte Hauptbühne des Tomorrowland-Festivals in Belgien völlig zerstört. Trotzdem ziehen die Organisatoren ein kleines Wunder aus dem Hut: Nur zwei Tage später öffnet das Festival wie geplant – inklusive neuer Mainstage.

Das Tomorrowland-Festival hat innerhalb von zwei Tagen eine neue Bühne erhalten. RadioFR. Freiburg / zvg

«Unsere Teams arbeiten Tag und Nacht, mit Herz und Seele, um das Unmögliche möglich zu machen», heisst es in einem offiziellen Statement. Bereits am Donnerstag hatten die Verantwortlichen erklärt, man arbeite mit Hochdruck an zwei Szenarien: eine neue Bühne rechtzeitig aufzubauen oder die Acts auf andere Flächen umzuleiten.

«Teil unserer Seele»

Nun ist klar, dass die Festivalbesucher nicht auf eine Hauptbühne verzichten müssen – wenn auch ohne die geplanten spektakulären Effekte.

Die neue Bühne soll ab 16 Uhr öffnen. Alle übrigen Sets auf anderen Bühnen starten wie angekündigt um 14 Uhr. Die Fans können also feiern, auch wenn die Erinnerungen an die abgebrannte Bühne schmerzen. «Es war mehr als nur ein Veranstaltungsort. Jedes einzelne Stück trug einen Teil unserer Seele», heisst es im Statement weiter.

Unter Hochdruck wird eine neue Bühne aufgebaut. RadioFR. Freiburg / zvg

Tomorrowland will damit zeigen, wie schnell und entschlossen ein Festival reagieren kann – und wie stark die Gemeinschaft dahinter ist.