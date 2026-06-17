Jeremy Clarkson hat Krebs. Getty Images

Jeremy Clarkson ist an Krebs erkrankt: Der britische TV-Star machte die Diagnose in den neuen Folgen von «Clarkson’s Farm» öffentlich und spricht von einer «aggressiven», aber früh erkannten Erkrankung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jeremy Clarkson hat öffentlich gemacht, dass er an einem «aggressiven», aber früh erkannten Krebs erkrankt ist.

Die Diagnose thematisiert der 66-Jährige in den neuen Folgen von «Clarkson’s Farm», in denen auch Szenen aus dem Krankenhaus zu sehen sind.

Clarkson zeigt sich unsicher über den weiteren Verlauf der Behandlung und seine Zukunft. Mehr anzeigen

Jeremy Clarkson hat öffentlich gemacht, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Der 66-jährige Brite spricht in den neu erschienenen Folgen der fünften Staffel seiner Amazon-Serie «Clarkson’s Farm» über die Erkrankung.

Wie der frühere «Top Gear»-Moderator erklärt, habe er die Diagnose bereits im Mai erhalten. Er beschreibt den Krebs als «aggressiv», betont jedoch zugleich, dass er sich in einem «sehr frühen Stadium» befinde. In den Episoden ist zu sehen, wie Clarkson die Nachricht seinen Co-Stars Charlie Ireland und Kaleb Cooper überbringt.

Die neuen Folgen, die in der Nacht auf Mittwoch veröffentlicht wurden, zeigen auch Szenen aus dem Spital. Dort sagt Clarkson, Teile der Behandlung seien nicht wie geplant verlaufen. «Ich werde eine Weile hier sein. Ich weiss nicht, was passieren wird», erklärt er. Mit Blick auf die Zukunft fügt er hinzu: «Wenn alles gut geht, sehen wir uns in Staffel sechs. Wenn nicht, dann nicht.»

Fans wurdem vor Episode gewarnt

Bereits im Vorfeld hatte Clarkson seine Fans auf Instagram darauf vorbereitet, dass die neuen Episoden «wirklich schwer anzusehen» seien.

Die Krebsdiagnose folgt auf gesundheitliche Probleme in der jüngeren Vergangenheit: Erst 2024 musste sich Clarkson einem Eingriff am Herzen unterziehen, nachdem sich sein Zustand plötzlich verschlechtert hatte. Damals war laut eigenen Angaben eine Herzarterie vollständig blockiert.

Clarkson zählt zu den bekanntesten TV-Gesichtern Grossbritanniens. Neben «Top Gear» und «The Grand Tour» moderiert er auch die Quizshow «Who Wants To Be A Millionaire?». Seine Landwirtschaftsserie «Clarkson’s Farm» läuft seit 2021 und begleitet ihn bei der Bewirtschaftung seines Hofs in Oxfordshire.