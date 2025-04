Top-Model Lucy Markovic stirbt mit nur 27 Jahren

Trauer in der internationalen Modewelt: Das australische Model Lucy Markovic starb im Alter von nur 27 Jahren. Bild: Imago

Lucy Markovic lief für Designer*innen wie Donatella Versace und Giorgio Armani. Nun starb das australische Model im Alter von nur 27 Jahren an einer seltenen Krankheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sie lief für internationale Star-Designer wie Donatella Versace und Giorgio Armani.

Im Alter von nur 27 Jahren ist das australische Model Lucy Markovic an einer seltenen Krankheit gestorben.

Vor drei Wochen hatte Markovic auf Instagram bekannt gegeben, dass sie sich einer Operation am Gehirn unterziehen müsse – wegen einer Missbildung der Blutgefässe. Mehr anzeigen

Grosse Trauer in der internationalen Modewelt: Das australische Model Lucy Markovic ist tot.

Markovic, die durch die Castingshow «Australia's Next Top Model» bekannt wurde und später für international bekannte Modehäuser wie Armani oder Versace arbeitete, ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben.

«Wir sind untröstlich», schreiben die Verantwortlichen ihrer Agentur Elite Model Management in New York auf Instagram. Markovic sei an einer arteriovenösen Malformation, kurz AVM, gestorben.

Eine AVM ist eine Missbildung der Blutgefässe im menschlichen Gehirn: Sie besteht aus einem Geflecht von Gefässen, in dem blutzuführende Hirnarterien und blutabführende Hirnvenen direkt miteinander verbunden sind.

Lucy Markovic: «Ich bin bereit für das nächste Kapitel»

Vor drei Wochen hatte Lucy Markovic auf Instagram bekannt gegeben, dass sie sich einer Operation im Gehirn unterziehen müsse – wegen einer AVM. Dazu schrieb sie: «Das Leben ist eine Reise und ich bin bereit für das nächste Kapitel.»

Kurz vor der traurigen Todesnachricht hatte Markovics Familie auf der Instagram-Seite des Models mitgeteilt, dass die 27-Jährige um ihr Leben kämpfe.

Wenige Stunden danach teilte die Mutter des Models mit, dass ihre Tochter den Kampf verloren habe. Sie sei «in Frieden» gestorben.

Donatella Versace: «Ruhe in Frieden, schönes Mädchen»

Der Tod von Markovic löste in der Modewelt grosse Betroffenheit aus. Sowohl auf dem Instagram-Account des Models als auch auf jener ihrer Agentur wurden innerhalb kurzer Zeit hunderte Beileidsbekundungen veröffentlicht.

Tief betroffen vom Tod zeigte sich auch die italienische Modemacherin Donatella Versace: «Es tut mir so leid, die Nachricht von Lucy Markovic zu hören. Ruhe in Frieden, schönes Mädchen.»

Mehr Videos aus dem Ressort