«Bauer, ledig, sucht»: 3. Runde Bauer David aus der Romandie und Hofdame Vesna sind sich nähergekommen. Bild: CH Media Bei einem Ausflug spricht David die Kinderfrage an. Er wünscht sich ein Mädchen und einen Jungen … Bild: CH Media Doch Vesna ist bereits Mutter eines Teenagers und hat mit dem Kinderthema abgeschlossen. Es fliessen Tränen der Enttäuschung bei Vesna. Auch David ist traurig. Bild: CH Media Emotionaler Abschied von Vesna. Bauer David wünscht ihr «alles Gute für die Zukunft.» Bild: CH Media Die olympischen Spiele im Sammeln von Rossbollen veranstaltet Cowboy Jonny im Thurgau. Er testet seine Hofdamen auf ihre Landwirtinnen-Tauglichkeit. Beide geben Gas – es endet mit einem Unentschieden. Bild: CH Media Nach dem Wettbewerb gibt's eine Entspannungsrunde im «Hotti», wie Jonny seinen Hotpot nennt. Der Thurgauer checkt seine Dame ab: «Moll, die händ beidi e gueti Figur». Bild: CH Media Derweil läuft es bei der patenten Rossbäuerin Gabi… Bild: CH Media … und Röbi rund. Der Hofherr überzeugt beim Anpacken – fährt Gabelstapel und Traktor, das gibt Pluspunkte für ihn. Bild: CH MediaCH Media Hansjürg und Sybille kommen sich in seiner Alphütte näher – beim feuchtfröhlichen Fondue-Schmaus. Sybille mag Hansjürgs zupackende Bauernhände. Bild: CH Media Bäuerin Cécile und Thomas kommen sich derweil immer näher. Thomas fühlt sich bei Cécile auf dem Hof pudelwohl. Er kennt sich aus seiner Kindheit mit Tieren aus. Bild: CH Media Fliegen Amors Pfeile? Beim Ausflug in die Parkour-Halle haben sie viel Spass und kommen sich näher. Bild: CH Media Besteht Thomas den Akzeptanz-Test bei Céciles bester Freundin Julia? Ja, sie gibt ihr okay. Bild: CH Media Auswanderer-Bauer Theo lebt seit seiner Schulzeit in Kanada. Auf dem grossen Hof lebt er mit seiner Teenager-Tochter – und wünscht sich eine neue Liebe, um gemeinsam das Leben zu geniessen. Bild: CH Media Landwirt Theo nimmt sich zwischendurch auch Zeit für seine Hobbys und geniesst die Natur auf seinem Landgut. Schon bald gibt's Besuch aus der Schweiz. Bild: CH Media Olga will Bauer Theo kennenlernen. Dafür reist sie nach Kanada. Die 43-Jährige hat ihr Liebesglück schon zwei Mal bei «BLS» gesucht – und bisher nicht gefunden. Sie probierte es schon mit Bauer Karl und Zwirbelschnauz-Hans. Bild: Screenshot CH Media Olga fand den Zugang zu Bauer Karl nicht … Bild: Screenshot CH Media … und mit Casanova-Hans klappte es auch nicht. Bild: Screenshot CH Media «Bauer, ledig, sucht»: 3. Runde Bauer David aus der Romandie und Hofdame Vesna sind sich nähergekommen. Bild: CH Media Bei einem Ausflug spricht David die Kinderfrage an. Er wünscht sich ein Mädchen und einen Jungen … Bild: CH Media Doch Vesna ist bereits Mutter eines Teenagers und hat mit dem Kinderthema abgeschlossen. Es fliessen Tränen der Enttäuschung bei Vesna. Auch David ist traurig. Bild: CH Media Emotionaler Abschied von Vesna. Bauer David wünscht ihr «alles Gute für die Zukunft.» Bild: CH Media Die olympischen Spiele im Sammeln von Rossbollen veranstaltet Cowboy Jonny im Thurgau. Er testet seine Hofdamen auf ihre Landwirtinnen-Tauglichkeit. Beide geben Gas – es endet mit einem Unentschieden. Bild: CH Media Nach dem Wettbewerb gibt's eine Entspannungsrunde im «Hotti», wie Jonny seinen Hotpot nennt. Der Thurgauer checkt seine Dame ab: «Moll, die händ beidi e gueti Figur». Bild: CH Media Derweil läuft es bei der patenten Rossbäuerin Gabi… Bild: CH Media … und Röbi rund. Der Hofherr überzeugt beim Anpacken – fährt Gabelstapel und Traktor, das gibt Pluspunkte für ihn. Bild: CH MediaCH Media Hansjürg und Sybille kommen sich in seiner Alphütte näher – beim feuchtfröhlichen Fondue-Schmaus. Sybille mag Hansjürgs zupackende Bauernhände. Bild: CH Media Bäuerin Cécile und Thomas kommen sich derweil immer näher. Thomas fühlt sich bei Cécile auf dem Hof pudelwohl. Er kennt sich aus seiner Kindheit mit Tieren aus. Bild: CH Media Fliegen Amors Pfeile? Beim Ausflug in die Parkour-Halle haben sie viel Spass und kommen sich näher. Bild: CH Media Besteht Thomas den Akzeptanz-Test bei Céciles bester Freundin Julia? Ja, sie gibt ihr okay. Bild: CH Media Auswanderer-Bauer Theo lebt seit seiner Schulzeit in Kanada. Auf dem grossen Hof lebt er mit seiner Teenager-Tochter – und wünscht sich eine neue Liebe, um gemeinsam das Leben zu geniessen. Bild: CH Media Landwirt Theo nimmt sich zwischendurch auch Zeit für seine Hobbys und geniesst die Natur auf seinem Landgut. Schon bald gibt's Besuch aus der Schweiz. Bild: CH Media Olga will Bauer Theo kennenlernen. Dafür reist sie nach Kanada. Die 43-Jährige hat ihr Liebesglück schon zwei Mal bei «BLS» gesucht – und bisher nicht gefunden. Sie probierte es schon mit Bauer Karl und Zwirbelschnauz-Hans. Bild: Screenshot CH Media Olga fand den Zugang zu Bauer Karl nicht … Bild: Screenshot CH Media … und mit Casanova-Hans klappte es auch nicht. Bild: Screenshot CH Media

Die dritte Runde bei «Bauer, ledig, sucht» hat es in sich: Es gibt Tränen der Enttäuschung, eine Rossbollen-Challenge und ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auch in der dritten Folge von «Bauer, ledig, sucht» wird viel geflirtet und gelacht. Es fliessen aber auch bittere Tränen der Enttäuschung.

Cowboy Jonny aus dem Thurgau kommt seinen Hofdamen sehr nahe im Hotpot.

Und bei Bauer David in der Romandie gibt es einen hochemotionalen Moment. Mehr anzeigen

Ganz langsam sind sich Bauer David (42) und Hofdame Vesna (43) nähergekommen. Beide sind schüchtern und mussten sich erst kennenlernen. Doch bei einem Ausflug wird klar: Die beiden mögen sich – und könnten sich auch eine Zukunft zusammen vorstellen.

Doch da gibt es eine grosse Differenz: David wünscht sich eine eigene Familie – am liebsten zwei Kinder. Ein Bube und ein Mädchen. Doch für Vesna – sie ist bereits Mutter eines Teenagers – kommt weiterer Nachwuchs nicht in Frage.

Es fliessen beim Ausflug Tränen der Enttäuschung. Beim Abschied zeigt sich David emotional, er hat sich mit Vesna wohlgefühlt, wollte einen Schritt weitergehen. Aber auch diese Erfahrung hat einen positiven Effekt. David: «Ich konnte dank Vesna einen Stück meiner Schüchternheit ablegen. Ich bin jetzt offener.» David erhofft sich jetzt neues Liebesglück.

Cowboy Jonny bittet zur Rossbollen-Olympiade

Der Thurgauer Jonny hat sich immer noch nicht für eine Hofdame entschieden. Deshalb lädt er Karin und Regula zum Rossbollen-Wettbewerb. Wer mehr und schneller Bollen einsammelt, kriegt einen Kuss. Beide Hofdamen zeigen sich kämpferisch – es gibt ein Unentschieden und ein Küsschen für beide Siegerinnen.

Jonny lässt nichts Anbrennen und lädt die beiden zum gemütlichen Baden in seinen «Hotti», in seinen Hotpot. Derweil begutachte er die Figuren seiner geladenen Gäste. Sein Fazit: «Moll, beide händ e geuti Figur.» Puh!

Jonny ist ein Lebensgeniesser, getreu seinem Motto: «Man weiss nie, wann es zu Ende ist im Leben.» Carpe Diem, sagten die Römer dazu.

Röbi und Gabi: Es läuft wie geschmiert

Auf dem Hof von Gabi gibt Röbi Vollgas, er fährt im Gabelstapler oder auch mal im Traktor herum.

Das kommt bei der patenten Rossbäuerin gut an. Bahnen sich da Schmetterlinge im Bauch an?

Zur Belohung für die viele Arbeit gibt's ein paar Neckereien und ein Bierchen.

Feuchtfröhliches Fondue auf der Alp

Auch Bauer Hansjürg und Sybille kommen sich immer näher. Zuletzt beim Fondue-Essen auf der Alm. Zwischen Käse schlemmen und zuprosten knisterts zwischen dem Bauer und der Hofdame.

Gibt es ein Happy-End? Das könnte gut sein.

Cécile: «Noch nie hat mich ein Mann so berührt»

Die Obwaldner Bäuerin Cécile lädt Thomas zur Parkour-Tour in die Halle. Auch dort macht der Bauarbeiter eine gute sportliche Figur. Thomas imponiert Cécile mit seinem Einsatz, seiner ruhigen, positiven und tiefgründigen Art. Auch bei Céciles bester Freundin Julia kann der Berner punkten.

Cécile ist angetan von Thomas: «Die Begegnung ist nicht ganz ohne – noch nie hat mich ein Mann so berührt».

Wiedersehen mit bekanntem Gesicht

Alle guten Dinge sind drei, heisst ein altes Sprichwort; das hat sich wohl auch «BLS»-Kandidatin Olga gedacht. Die wiffe 43-Jährige hat ihr Liebesglück bei Bauer Karl und Hans probiert. Doch ohne Erfolg.

Nun will sie Auslands-Bauer Theo aus Kanada kenenlernen. Dafür reist die im Tessin wohnhafte um den Globus. Findet sie ihren neuen Partner auf einem anderen Kontinent?

Doch Olga muss zuerst das Herz von Theo erobern – und sie hat Konkurrenz. Theo hat grad zwei Hofdamen eingeladen.

Es bleibt spannend bei «Bauer, ledig, sucht» …

Mehr Videos aus dem Ressort