Tränenreiches Ende bei TV-Bauer Friedrich und seiner Hofdame

Friedrichs Entscheidung in der Kuppelshow «Bauer sucht Frau» sorgt für Tränen: Er wählt Kandidatin Laura – und bricht Hofdame Selina damit das Herz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen TV-Bauer Friedrich hat sich in der Sendung «Bauer sucht Frau» für Kandidatin Laura entschieden und muss deshalb Hofdame Selina verabschieden.

Das klärende Gespräch fällt ihm sichtlich schwer, da er laut eigener Aussage Selina ins Herz geschlossen hat und die Entscheidung ihn innerlich zerrissen habe.

Der emotionale Abschied verläuft tränenreich und markiert einen schmerzhaften Wendepunkt für die Beteiligten. Mehr anzeigen

«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich steht ein schwieriges Gespräch bevor. Der 29-Jährige hat zwei Kandidatinnen auf seinen Hof zum Kennenlernen eingeladen – und hat sich nun für eine entschieden.

Schon während er auf Hofdame Selina wartet, ist Friedrich der Schmerz anzusehen. Er weiss, was gleich kommt – und dass es wehtun wird. Nicht nur ihr, sondern auch ihm.

Der Ackerbauer hat sich entschieden: Laura ist die Frau, mit der er sich eine Zukunft vorstellen kann. Doch bevor er diesen Weg gehen kann, muss er Selina die Wahrheit sagen.

Ein Moment, der alles verändert. Tränen fliessen, Worte stocken – und am Ende bleibt nur der bittere Abschied.

Friedrich: «Ihr das zu sagen, hat mich innerlich zerrissen»

Diesen schwierigen Moment hätte Spargelbauer Friedrich am liebsten übersprungen. Doch es führt kein Weg daran vorbei: Er muss Selina sagen, dass sein Herz für eine andere schlägt.

«Ich hab Selina total ins Herz geschlossen – ihr das zu sagen, hat mich innerlich zerrissen», gesteht der 29-Jährige ehrlich.

Dass er sich bei «Bauer sucht Frau» (auf RTL+ zu sehen) irgendwann entscheiden muss, war ihm klar. Aber dass es so wehtut, hat wohl selbst Friedrich überrascht.

