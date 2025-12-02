  1. Privatkunden
«Hat mich innerlich zerrissen» Tränenreiches Ende bei TV-Bauer Friedrich und seiner Hofdame

Carlotta Henggeler

2.12.2025

Trauriges Ende bei «Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich und seiner Selina
Trauriges Ende bei «Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich und seiner Selina. «Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich hat sich ans Herz gefasst und eine Entscheidung getroffen. Doch diese fällt ihm schwer. 

«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich hat sich ans Herz gefasst und eine Entscheidung getroffen. Doch diese fällt ihm schwer. 

Bild: RTL Screenshot

Trauriges Ende bei «Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich und seiner Selina. Er teilt Hofdame Selina mit, dass er sich für die andere Kandidatin entschieden hat. 

Er teilt Hofdame Selina mit, dass er sich für die andere Kandidatin entschieden hat. 

Bild: RTL Screenshot

Trauriges Ende bei «Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich und seiner Selina. Friedrich über seine Entscheidung: «Dass das jetzt gerade so geendet ist, das tut natürlich besonders weh.»

Friedrich über seine Entscheidung: «Dass das jetzt gerade so geendet ist, das tut natürlich besonders weh.»

Bild: RTL Screenshot

Trauriges Ende bei «Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich und seiner Selina. Nachdem Friedrich sich mit Selina ausgesprochen hat, lädt er Laura zum Treckerfahren ein. Und sie macht mit. Friedrich freut es: «Mit ihr auf dem Trecker, da hatte ich das erste Kribbeln im Bauch. Ich habe einfach gespürt, dass da eine gewisse Anziehung zwischen uns beiden ist», gibt der 29-Jährige zu.

Nachdem Friedrich sich mit Selina ausgesprochen hat, lädt er Laura zum Treckerfahren ein. Und sie macht mit. Friedrich freut es: «Mit ihr auf dem Trecker, da hatte ich das erste Kribbeln im Bauch. Ich habe einfach gespürt, dass da eine gewisse Anziehung zwischen uns beiden ist», gibt der 29-Jährige zu.

Bild: RTL

Friedrichs Entscheidung in der Kuppelshow «Bauer sucht Frau» sorgt für Tränen: Er wählt Kandidatin Laura – und bricht Hofdame Selina damit das Herz.

Carlotta Henggeler

02.12.2025, 17:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • TV-Bauer Friedrich hat sich in der Sendung «Bauer sucht Frau» für Kandidatin Laura entschieden und muss deshalb Hofdame Selina verabschieden.
  • Das klärende Gespräch fällt ihm sichtlich schwer, da er laut eigener Aussage Selina ins Herz geschlossen hat und die Entscheidung ihn innerlich zerrissen habe.
  • Der emotionale Abschied verläuft tränenreich und markiert einen schmerzhaften Wendepunkt für die Beteiligten.
Mehr anzeigen

«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich steht ein schwieriges Gespräch bevor. Der 29-Jährige hat zwei Kandidatinnen auf seinen Hof zum Kennenlernen eingeladen – und hat sich nun für eine entschieden. 

Schon während er auf Hofdame Selina wartet, ist Friedrich der Schmerz anzusehen. Er weiss, was gleich kommt – und dass es wehtun wird. Nicht nur ihr, sondern auch ihm.

Der Ackerbauer hat sich entschieden: Laura ist die Frau, mit der er sich eine Zukunft vorstellen kann. Doch bevor er diesen Weg gehen kann, muss er Selina die Wahrheit sagen.

Ein Moment, der alles verändert. Tränen fliessen, Worte stocken – und am Ende bleibt nur der bittere Abschied.

Friedrich: «Ihr das zu sagen, hat mich innerlich zerrissen»

Diesen schwierigen Moment hätte Spargelbauer Friedrich am liebsten übersprungen. Doch es führt kein Weg daran vorbei: Er muss Selina sagen, dass sein Herz für eine andere schlägt.

«Ich hab Selina total ins Herz geschlossen – ihr das zu sagen, hat mich innerlich zerrissen», gesteht der 29-Jährige ehrlich.

Dass er sich bei «Bauer sucht Frau» (auf RTL+ zu sehen) irgendwann entscheiden muss, war ihm klar. Aber dass es so wehtut, hat wohl selbst Friedrich überrascht.

Mehr Videos aus dem Ressort

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Bea und Fredy Minder aus dem Thurghau sind das erste «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar. Nach einem Schicksalsschlag fahren sie den Hof herunter und haben mehr Zeit für sich und neue Ideen.

04.09.2025

