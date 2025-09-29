  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Harry Potter»-Autorin vs. Schauspielstar J.K. Rowling ignoriert Friedensangebot von Emma Watson – und teilt aus

dpa

29.9.2025 - 18:44

J.K. Rowling wurde als Autorin der Harry-Potter-Romane weltberühmt.
J.K. Rowling wurde als Autorin der Harry-Potter-Romane weltberühmt.
Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Die Debatte über Rechte von Transmenschen entfremdete J.K. Rowling von den einstigen Kinderstars der Harry-Potter-Verfilmungen. Nun rechnet die Autorin mit der früheren Hermine-Darstellerin ab.

DPA

29.09.2025, 18:44

30.09.2025, 06:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Emma Watson äusserte kürzlich die Hoffnung, das angespannte Verhältnis zu «Harry Potter»-Autorin J.K. Rowling zu verbessern.
  • Daraus wird wohl nichts: Rowling rechnete nun mit deutlichen Worten mit der Schauspielerin ab.
  • Der Grund für das Zerwürfnis der Autorin mit den Schauspielern der Filmreihe um Emma Watson sind Rowlings abwertende Aussagen gegenüber Transmenschen.
Mehr anzeigen

Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling hat im Streit um die Rechte für Transmenschen heftig gegen Emma Watson (35) ausgeteilt. Die einstige Darstellerin der Zauberschülerin Hermine habe «so wenig Erfahrung vom echten Leben, dass sie nicht merkt, wie ignorant sie ist», schrieb die 60-Jährige in einem Post beim Kurznachrichtendienst X. 

Watson und andere Kinderstars aus der Harry-Potter-Filmreihe wie Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (36) hatten sich schon vor Jahren von Rowling wegen deren Äusserungen zu Transmenschen distanziert. 

«Harry Potter»-Star ist steinreich. Daniel Radcliffe scheffelt weiterhin massig Moneten

«Harry Potter»-Star ist steinreichDaniel Radcliffe scheffelt weiterhin massig Moneten

Die Schriftstellerin führt auf sozialen Medien einen regelrechten Kreuzzug gegen Aktivistinnen und Aktivisten für die Rechte von Transmenschen, weil sie darin eine Gefahr für Frauenrechte sieht. Sie selbst wurde dafür teils zum Ziel von Hassnachrichten und Gewaltandrohungen.

Rowling greift das Friedensangebot nicht auf

Kürzlich äusserte sich Watson jedoch versöhnlich. In einem Podcast sagte sie über das Zerwürfnis mit Rowling: «Ich glaube, es ist mein tiefster Wunsch, dass Menschen, mit denen ich nicht einer Meinung bin, mich lieben und ich sie weiterhin lieben kann.»

Doch Rowling griff das Friedensangebot nicht auf. Sie sieht darin eher Opportunismus, wie sie deutlich machte. Watson habe die Taktik geändert, weil sie gemerkt habe, dass es nicht mehr ganz so in Mode sei wie einst, «mich auf ganzer Linie zu verurteilen», schrieb Rowling.

Schauspielerin Emma Watson hatte kürzlich versucht, im Zoff mit Autorin J.K. Rowling die Wogen zu glätten. (Archivbild)
Schauspielerin Emma Watson hatte kürzlich versucht, im Zoff mit Autorin J.K. Rowling die Wogen zu glätten. (Archivbild)
Bild: Scott Garfitt/AP/dpa

Sie warf der Schauspielerin zudem vor, schon in jungen Jahren so privilegiert gewesen zu sein, dass sie keine Ahnung habe von den Gefahren, die Frauen auf öffentlichen Toiletten oder in Umkleiden durch Transfrauen drohten. Sie hingegen habe vor ihrem Durchbruch mit dem ersten Potter-Roman in Armut gelebt und wisse daher, wie sich einfache Frauen fühlten.

Mehr Videos aus dem Ressort

Nadia Brönimann: «Deswegen wird sie in der Trans-Community angefeindet»

Nadia Brönimann: «Deswegen wird sie in der Trans-Community angefeindet»

Eine Netflix-Doku erzählt die Transformation-Geschichte des Zehnkampf-Olympiasiegers Bruce Jenner. Transfrau Nadia Brönimann hat sich «Untold: Caitlyn Jenner» angeschaut und erklärt, was sie von der öffentliche Inszenierung hält.

04.10.2021

Mehr zum Thema

J.K. Rowling im Kreuzfeuer. «Hogwarts Legacy» ist genial und wird trotzdem boykottiert – zu Recht?

J.K. Rowling im Kreuzfeuer«Hogwarts Legacy» ist genial und wird trotzdem boykottiert – zu Recht?

Bötschi fragt Georgine Kellermann. «Der liebe Gott hat die falsche Verpackung für mich gewählt»

Bötschi fragt Georgine Kellermann«Der liebe Gott hat die falsche Verpackung für mich gewählt»

Kommentar zum «Harry Potter»-Remake. Viel Glück, HBO, du wirst es brauchen

Kommentar zum «Harry Potter»-RemakeViel Glück, HBO, du wirst es brauchen

Meistgelesen

Nach harscher Ansage von Günther Jauch muss Kandidatin die TV-Show verlassen
Wenn Trump die Justiz als Waffe benutzt, ist sie «unüberwindbar»
Pirmin Reichmuth fordert lebenslange Sperre für Kampfrichter
«Wir sind woke Stücke Sch*****»: Trump schockt mit rassistischem Demokraten-Video
Warum der Eigenmietwert noch Jahre bleiben wird