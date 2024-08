Rochus Bassauer mit seiner Frau Astrid Meyer-Gossler, Schauspielerin und bekannt unter anderem für ihre Rolle in der Serie «Das Erbe der Guldenburgs» (1987–1990). imago images/Eventpress

Aus seiner Feder stammen Vorlagen für «Das Traumschiff» und «Rosamunde Pilcher»: Drehbuchautor Rochus Bassauer ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Dies teilte seine Witwe mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die meisten kannten sein Gesicht nicht, dafür aber seine Geschichten: Drehbuchautor Rochus Bassauer ist tot.

Wie seine Witwe mitteilte, ist Bassauer bereits am 29. Juli im Alter von 81 gestorben.

Der Drehbuchautor sorgte für viele unvergessliche TV-Momente, unter anderem für die ZDF-Serien «Das Traumschiff» und «Rosamunde Pilcher».

Rochus Bassauer war ein grosser Geschichtenerzähler. Der Drehbuchautor belieferte das deutsche Fernsehen über viele Jahre mit Unmengen an Unterhaltungsstoff. Jetzt ist der 81-Jährige gestorben, wie seine Witwe Astrid Meyer-Gossler (78) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Demnach sei der Produzent bereits am 29. Juli in Hamburg verstorben. Dies nach kurzer Krankheit. Im «Hamburger Abendblatt» erschien am Wochenende eine Traueranzeige. Die Familie liess darin schreiben: «Auf dem Weg in die Unendlichkeit».

Rochus Bassauer lieferte Vorlagen für «Traumschiff» und «Rosamunde Pilcher»

In die Unendlichkeit haben es auch Bassauers Geschichten und Charaktere geschafft, denn die werden seine Fans nie vergessen.

Wie Meyer-Gossler, die Schauspielerin und ebenfalls Drehbuchautorin ist, laut RTL in einem Nachruf schreibt, sei es ihrem Mann «mit Humor und seinem Gespür für unvergessliche Charaktere und gute Geschichten» gelungen, unzählige Zuschauer*innen an den Fernseher zu fesseln.

Bassauers bekannteste Arbeiten waren für die ZDF-Serien «Das Traumschiff» und «Rosamunde Pilcher», für die er je eine Episode kreierte. Nachdem er für das ZDF geschrieben hatte, wechselte er zum Norddeutschen Rundfunk. Schliesslich war er als freier Autor tätig.

Auch hinter Drehbüchern für die ARD-Serie «Adelheid und ihre Mörder» (1993–2007) steckte Brassauer. Ausserdem lieferte er Ideen für «Hamburg Transit» (1970–1974) und «Schlosshotel Orth» (1996–2003). Bei 20 Folgen der beliebten 80er-Jahre-Anwaltsserie «Liebling Kreuzberg» (1986–1998) fungierte er als Produzent.

Trauerfeiern in Hamburg

«Liebevoll geborgen in unseren Herzen», heisst es in der im «Hamburger Abendblatt» erschienenen Traueranzeige weiter.

Wie die Familie des talentierten Drehbuchautors mitteilen lässt, wird am kommenden Freitag, 23. August, um 14.30 Uhr in der Kapelle 10 auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf eine Trauerfeier für Rochus Bassauer abgehalten.

