«Traumschiff»-Kapitän nervt sich über viel zu tiefe Löhne

«Traumschiff»-Kapitän Martin Grimm alias Daniel Morgenroth sorgt mit einer Lohn-Beichte bei «Volle Kanne» für Gesprächsstoff. Der Schauspieler kritisiert die tiefen Gagen in der Branche – trotz mehrjähriger Ausbildung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspieler Daniel Morgenroth kritisiert in der ZDF-Sendung «Volle Kanne» die niedrigen Gehälter in der Branche trotz langjähriger Ausbildung.

Trotz sinkender Gesamteinschaltquoten erfreut sich das «Traumschiff» besonders bei der jungen Zielgruppe zunehmender Beliebtheit.

In der nächsten «Traumschiff»-Folge cruist das ZDF-Schiff in Island herum. Mehr anzeigen

Seit sechs Jahren fährt Daniel Morgenroth (61) als Staff-Kapitän Martin Grimm in der ZDF-Serie «Traumschiff» zusammen mit Florian Silbereisen (44) zur See.

Zwar sind die beiden mittlerweile schon alte Hasen auf dem Kreuzfahrtschiff, doch Jubiläen werden selbstverständlich dennoch gefeiert, erzählt Morgenroth in der ZDF-Morgenshow «Volle Kanne».

«Wir zählen schon mit», schmunzelte der 61-Jährige, der zusammen mit seiner Ehefrau Johanna Klante (49) bei Moderatorin Nadine Krüger zu Gast war.

«Als Schauspieler muss man sich warm anziehen»

Neben seiner Rolle auf dem «Traumschiff» steht Daniel Morgenroth, gemeinsam mit seiner Frau, immer wieder auf der Bühne. Ab Ende November ist das Schauspieler-Paar etwa in einer Komödie am Schlosspark-Theater von Dieter «Didi» Hallervorden in Berlin zu sehen. Seit sie vor mehr als 20 Jahren ihre Schauspielkarriere begonnen haben, hat sich jedoch einiges geändert, glaubt Morgenroth.

«Wenn man heute den Wunsch hat, Schauspieler zu werden, dann muss man sich warm anziehen. Die Konkurrenz ist riesig», überlegt er bei «Volle Kanne».

Doch obwohl sich das Berufsbild stark verändert habe, seien die Gehälter zu Beginn der Karriere, trotz vierjährigen Studiums, weiter niedrig: «Die liegen immer noch bei unter 3000 Euro brutto», kritisiert Morgenroth. Bis zum Erfolg und höheren Gehältern, das weiss der Schauspieler aus eigener Erfahrung, ist es «wirklich ein harter, langer Weg».

Daniel Morgenroth staunt über «Traumschiff»-Hype

Einen noch längeren Weg als Morgenroth, dessen Karriere Anfang der 90er-Jahre begann, hat «Das Traumschiff» zurückgelegt: Bereits 1981 feierte die Serie im ZDF ihre Premiere. Trotz der beachtlichen Laufzeit, würden viele junge Leute einschalten, freut sich der 61-Jährige.

Im April sahen sich zwar so wenige Zuschauerinnen und Zuschauer wie noch nie eine Erstausstrahlung des ZDF-Klassikers an, doch die junge Zielgruppe schaltet immer häufiger ein.

Als es 2024 für die Crew rund um Silbereisen nach Thailand ging, sahen die Folge so viele 14- bis 49-Jährige wie seit beinahe 20 Jahren nicht mehr. Morgenroth macht den «Kulfaktor» der Serie dafür verantwortlich und wundert sich: «Ich höre wirklich von vielen Leuten, wo ich gar nicht denken würde, dass die das gucken.»

In der Regel steuern Morgenroth und Silbereisen den ZDF-Dampfer durch warme Gegenden, doch Fans können sich bald auf einen Abstecher nach Island freuen. Bei den Dreharbeiten war auch Klante dabei, verrät sie bei «Volle Kanne». Die 49-Jährige war selbst schon in einigen Folgen von «Traumschiff» zu sehen, war dieses Mal jedoch nur als Gast an Bord.

