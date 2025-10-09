«Traumschiff»-Star Wanda Perdelwitz (41) ist tot.

Wanda Perdelwitz wirkte unter anderem an der Seite von Florian Silbereisen im «Traumschiff» mit. Dirk Bartling/ZDF/dpa

Die Schauspielerin ist nach einem Velounfall in einer Hamburger Klinik gestorben.

Redaktion blue News Dominik Müller

Die deutsche Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist offenbar gestorben, wie mehrere Medien berichten. Demnach war die 41-Jährige am 28. September mit dem Velo im Hamburger Stadtteil Rotherbaum unterwegs, als vor ihr ein Auto anhielt, um den Beifahrer aussteigen zu lassen.

Perdelwitz krachte gemäss den Berichten in die geöffnete Tür, stürzte und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Sie wurde sofort in ein Spital gebracht, wo sie nun ihren Verletzungen erlag. Personen aus dem Umfeld der Schauspielerin bestätigten die Meldung.

Bereits während der Schulzeit sammelte sie erste Erfahrungen in Film- und Fernsehproduktionen, unter anderem in den Produktionen «Tatort» und «Der Alte». Später war sie in zahlreichen Theaterstücken auf verschiedenen Bühnen zu sehen.

Zahlreiche Rollen in Film und TV

Parallel dazu spielte sie in diversen Kino und TV-Rollen, unter anderem Episodenrollen im «Polizeiruf 110», «SOKO Köln», «SOKO Wismar», «Das Traumschiff», im ZDF-Film «Das Kindermädchen» und die Titelrolle im ZDF-Film «Katie Fforde – Harriets Traum». Grosse Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rolle als Polizistin Nina Sieveking in der ARD-Vorabendserie «Grossstadtrevier».

Wanda Perdelwitz hinterlässt einen sechsjährigen Sohn.