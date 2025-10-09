«Traumschiff»-Star Wanda Perdelwitz (41) ist tot.

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auf Velo mit geöffneter Autotür kollidiert «Traumschiff»-Star Wanda Perdelwitz (41) ist tot

Dominik Müller

9.10.2025

Wanda Perdelwitz wirkte unter anderem an der Seite von Florian Silbereisen im «Traumschiff» mit.
Wanda Perdelwitz wirkte unter anderem an der Seite von Florian Silbereisen im «Traumschiff» mit.
Dirk Bartling/ZDF/dpa

Die Schauspielerin ist nach einem Velounfall in einer Hamburger Klinik gestorben.

Redaktion blue News

09.10.2025, 14:17

09.10.2025, 14:34

Die deutsche Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist offenbar gestorben, wie mehrere Medien berichten. Demnach war die 41-Jährige am 28. September mit dem Velo im Hamburger Stadtteil Rotherbaum unterwegs, als vor ihr ein Auto anhielt, um den Beifahrer aussteigen zu lassen.

Perdelwitz krachte gemäss den Berichten in die geöffnete Tür, stürzte und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Sie wurde sofort in ein Spital gebracht, wo sie nun ihren Verletzungen erlag. Personen aus dem Umfeld der Schauspielerin bestätigten die Meldung.

Bereits während der Schulzeit sammelte sie erste Erfahrungen in Film- und Fernsehproduktionen, unter anderem in den Produktionen «Tatort» und «Der Alte». Später war sie in zahlreichen Theaterstücken auf verschiedenen Bühnen zu sehen.

Zahlreiche Rollen in Film und TV

Parallel dazu spielte sie in diversen Kino und TV-Rollen, unter anderem Episodenrollen im «Polizeiruf 110», «SOKO Köln», «SOKO Wismar», «Das Traumschiff», im ZDF-Film «Das Kindermädchen» und die Titelrolle im ZDF-Film «Katie Fforde – Harriets Traum». Grosse Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rolle als Polizistin Nina Sieveking in der ARD-Vorabendserie «Grossstadtrevier».

Wanda Perdelwitz hinterlässt einen sechsjährigen Sohn.

Meistgelesen

«Traumschiff»-Star Wanda Perdelwitz (41) ist tot.
So soll jede Region laut ETH-Expertenliste profitieren
Konkurs von US-Autoteile-Firma wird für UBS-Anleger zum Millionengrab
Darum ist Tennis-Legende Federer bei seinen Kindern nur Hilfs-Trainer
Luchs riss Schafe von SVP-Nationalrat – jetzt wird B903 erschossen