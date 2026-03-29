Esther Schweins ist 2026 bei der RTL-Show «Let's Dance» dabei. RTL

Esther Schweins steht bei «Let’s Dance» vor einer besonderen Herausforderung: Trotz zweier gebrochener Rippen will sie in der Liveshow am Sonntagabend mit einem Slowfox überzeugen – ans Aufgeben denkt sie nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Esther Schweins tritt bei «Let's Dance» mit zwei gebrochenen Rippen an und trainiert dennoch intensiv für ihren Slowfox.

Trotz unklarer Verletzungsursache und starker Schmerzen denkt die 55-Jährige nicht ans Aufgeben und zeigt grossen Einsatz.

Ihr Tanzpartner lobt ihren Kampfgeist, während Schweins ihre Motivation aus der Freude an der Show und dem Lernen des Tanzens zieht. Mehr anzeigen

Die Schauspielerin Esther Schweins trainiert gerade den Slowfox für ihren Auftritt am Sonntagabend in der TV-Show «Let's Dance».

Das Besondere an ihrem Auftritt? Die 55-Jährige steht mit zwei gebrochenen Rippen auf der RTL-Showbühne.

Wann und wie sich Esther Schweins verletzt hat, ist unklar. Sicher ist aber: Aufgeben kommt für sie nicht infrage.

«Esther Schweins zieht weiter durch», bestätigt ein Sendersprecher gegenüber «Bild.de». In einem Video von Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer ist zu sehen, wie die Schauspielerin trotz Schmerzen fleissig trainiert und über das Parkett tanzt.

Verletzungen gehören bei der Show fast dazu. Auch frühere Kandidatinnen wie Victoria Swarovski oder Cathy Hummels hatten mit Rippenbrüchen zu kämpfen. In der aktuellen Staffel erwischte es bereits Bianca Heinicke, die sich eine Verletzung der Rippenmuskulatur zuzog.

Ihr Tanzpartner Massimo Sinató zeigt sich beeindruckt: «Sie ist sehr fleissig, sie kämpft jede Woche und geht an ihre Grenzen», sagt er. Nach dem Training sei sie komplett erschöpft.

Für Schweins selbst steht fest, warum sie sich das antut: «In mir steckt ein Zirkuskind», sagte sie zum Start der Staffel bei RTL. «Ich habe Lust auf die grosse Show und darauf, etwas Neues zu lernen – Tanzen.»

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