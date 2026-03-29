  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schauspielerin bei «Let's Dance» Trotz gebrochener Rippen: Esther Schweins tanzt den Slowfox

Carlotta Henggeler

29.3.2026

Esther Schweins ist 2026 bei der RTL-Show «Let's Dance» dabei. 
Esther Schweins ist 2026 bei der RTL-Show «Let's Dance» dabei. 
RTL

Esther Schweins steht bei «Let’s Dance» vor einer besonderen Herausforderung: Trotz zweier gebrochener Rippen will sie in der Liveshow am Sonntagabend mit einem Slowfox überzeugen – ans Aufgeben denkt sie nicht.

Carlotta Henggeler

29.03.2026, 18:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schauspielerin Esther Schweins tritt bei «Let's Dance» mit zwei gebrochenen Rippen an und trainiert dennoch intensiv für ihren Slowfox.
  • Trotz unklarer Verletzungsursache und starker Schmerzen denkt die 55-Jährige nicht ans Aufgeben und zeigt grossen Einsatz.
  • Ihr Tanzpartner lobt ihren Kampfgeist, während Schweins ihre Motivation aus der Freude an der Show und dem Lernen des Tanzens zieht.
Mehr anzeigen

Die Schauspielerin Esther Schweins trainiert gerade den Slowfox für ihren Auftritt am Sonntagabend in der TV-Show «Let's Dance». 

Das Besondere an ihrem Auftritt? Die 55-Jährige steht mit zwei gebrochenen Rippen auf der RTL-Showbühne. 

Wann und wie sich Esther Schweins verletzt hat, ist unklar. Sicher ist aber: Aufgeben kommt für sie nicht infrage. 

«Esther Schweins zieht weiter durch», bestätigt ein Sendersprecher gegenüber «Bild.de». In einem Video von Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer ist zu sehen, wie die Schauspielerin trotz Schmerzen fleissig trainiert und über das Parkett tanzt.

Verletzungen gehören bei der Show fast dazu. Auch frühere Kandidatinnen wie Victoria Swarovski oder Cathy Hummels hatten mit Rippenbrüchen zu kämpfen. In der aktuellen Staffel erwischte es bereits Bianca Heinicke, die sich eine Verletzung der Rippenmuskulatur zuzog.

Ihr Tanzpartner Massimo Sinató zeigt sich beeindruckt: «Sie ist sehr fleissig, sie kämpft jede Woche und geht an ihre Grenzen», sagt er. Nach dem Training sei sie komplett erschöpft.

Für Schweins selbst steht fest, warum sie sich das antut: «In mir steckt ein Zirkuskind», sagte sie zum Start der Staffel bei RTL. «Ich habe Lust auf die grosse Show und darauf, etwas Neues zu lernen – Tanzen.»

Mehr Videos aus dem Ressort

«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»

«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»

Veronica Fusaro vertritt 2026 die Schweiz am ESC in Wien. Die Thuner Sängerin tritt mit der poppigen Rockballade «Alice» an – und einer klaren Message: Der Song thematisiert Gewalt gegen Frauen.

11.03.2026

Meistgelesen

Linke wehrt SVP-Angriff auf dritten Berner Regierungssitz ab
Rheinmetall-CEO spottet über ukrainische Drohnen – der Konter kommt sofort
9 Fehler beim Backofen-Putzen, die sogar tödlich enden können
Luxusjacht galt als unsinkbar – jetzt droht der Witwe der finanzielle Ruin
Bergrettung holt zwei Jungen und ihren Hund aus Felswand

Mehr aus dem Ressort

«Frontaliers Sabotage» im Kino. Christa Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

«Frontaliers Sabotage» im KinoChrista Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

Mehrfache Triathlon-Weltmeisterin. Daniela Ryf: «Alles Extreme ist nicht gesund»

Mehrfache Triathlon-WeltmeisterinDaniela Ryf: «Alles Extreme ist nicht gesund»

Jetzt ermittelt die Justiz wieder. Plötzliche Wende im Fall Fernandes

Jetzt ermittelt die Justiz wiederPlötzliche Wende im Fall Fernandes