Golf-Nachwuchsspielerin Kai Trump mit ihrer Mutter Vanessa im Pelican Golf Club in Florida im November 2025. Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Sie trägt einen der bekanntesten Nachnamen der Welt – und hadert genau damit. Kai Trump, die 18-jährige Enkelin von US-Präsident Donald Trump, spricht offen über die Schattenseiten ihrer Herkunft – etwa das Daten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kai Trump, Enkelin von Donald Trump, spricht in einem neuen Podcast offen über die Belastungen durch den Secret Service in ihrem Alltag.

Besonders beim Dating erlebt sie Einschränkungen und Vorurteile – der Name «Trump» sei für viele eine Red Flag.

Trotz politischer Aufmerksamkeit verfolgt sie ambitioniert ihre eigene Golfkarriere und nennt Tiger Woods als Vorbild. Mehr anzeigen

Kai Trump, Tochter von Donald Trump Jr. und Enkelin des amtierenden US-Präsidenten, ist zwar erst 18 – doch ihr Alltag ist alles andere als gewöhnlich. Im Podcast Impaulsive von Logan Paul erzählt sie, wie stark der ständige Schutz durch den Secret Service ihr Leben prägt, besonders im Alltag, beim Feiern oder beim Dating.

Seit Donald Trump politisch wieder im Fokus steht, hat sich auch Kais Leben verändert. «Es war eine grosse Umstellung, als sie kamen. Es ist hart», sagt sie über den Moment, als der Secret Service in ihr Leben trat.

Besonders bei Treffen mit Freundinnen oder auf Partys sei der Sicherheitsdienst kaum zu übersehen. «Es ist seltsam, wenn man mit einer Gruppe von Mädchen abhängt, und dann steht da so ein grosser Kerl einen Meter hinter dir», erzählt sie.

Dating unter Aufsicht? Eine Red Flag

Auch das Liebesleben leidet unter der Dauerbewachung: «Es ist schon etwas seltsam, wenn du mit einem Typen dasitzt und zwei andere stehen direkt hinter dir.» Der berühmte Nachname sorge dabei zusätzlich für Vorurteile: «Trump ist für viele eine Red Flag.»

Trotz allem versuche sie, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. «Ich habe gelernt, sie auszublenden», sagt Kai über die Agenten. Trotzdem müsse sie jedes Mal Bescheid sagen, wenn sie das Haus verlasse.

Abseits des politischen Rampenlichts beabsichtigt Kai Trump, sich im Golfsport einen Namen zu machen. Beim Turnier The Annika in Florida trat sie zuletzt öffentlich mit ihrer Mutter Vanessa Trump auf – sportlich, konzentriert, und fest entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ihr Vorbild: Tiger Woods.

