8.1.2026
Sie trägt einen der bekanntesten Nachnamen der Welt – und hadert genau damit. Kai Trump, die 18-jährige Enkelin von US-Präsident Donald Trump, spricht offen über die Schattenseiten ihrer Herkunft – etwa das Daten.
Kai Trump, Tochter von Donald Trump Jr. und Enkelin des amtierenden US-Präsidenten, ist zwar erst 18 – doch ihr Alltag ist alles andere als gewöhnlich. Im Podcast Impaulsive von Logan Paul erzählt sie, wie stark der ständige Schutz durch den Secret Service ihr Leben prägt, besonders im Alltag, beim Feiern oder beim Dating.
Seit Donald Trump politisch wieder im Fokus steht, hat sich auch Kais Leben verändert. «Es war eine grosse Umstellung, als sie kamen. Es ist hart», sagt sie über den Moment, als der Secret Service in ihr Leben trat.
Besonders bei Treffen mit Freundinnen oder auf Partys sei der Sicherheitsdienst kaum zu übersehen. «Es ist seltsam, wenn man mit einer Gruppe von Mädchen abhängt, und dann steht da so ein grosser Kerl einen Meter hinter dir», erzählt sie.
Dating unter Aufsicht? Eine Red Flag
Auch das Liebesleben leidet unter der Dauerbewachung: «Es ist schon etwas seltsam, wenn du mit einem Typen dasitzt und zwei andere stehen direkt hinter dir.» Der berühmte Nachname sorge dabei zusätzlich für Vorurteile: «Trump ist für viele eine Red Flag.»
Trotz allem versuche sie, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. «Ich habe gelernt, sie auszublenden», sagt Kai über die Agenten. Trotzdem müsse sie jedes Mal Bescheid sagen, wenn sie das Haus verlasse.
Abseits des politischen Rampenlichts beabsichtigt Kai Trump, sich im Golfsport einen Namen zu machen. Beim Turnier The Annika in Florida trat sie zuletzt öffentlich mit ihrer Mutter Vanessa Trump auf – sportlich, konzentriert, und fest entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ihr Vorbild: Tiger Woods.
