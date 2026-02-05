Der Musiker Kid Rock (links) soll der Headliner einer alternativen Halbzeitshow des Super Bowls werden. Bild: Keystone

«Schrecklich» sei die Wahl Bad Bunnys als Hauptact bei der Super-Bowl-Halbzeitshow, ätzte Donald Trump schon vor Wochen. Nun plant eine Pro-Trump-Bewegung ein alternatives Showprogramm.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird es in der NFL ernst: Die New England Patriots und die Seattle Seahawks duellieren sich um den prestigeträchtigen Titel in der höchsten US-Liga im American Football. Seit jeher hat der Super Bowl aber auch eine Bedeutung für die Popkultur – der traditionell so glamourösen wie aufwendigen Halbzeitshow wegen.

Dieses Jahr kommt eine politische Dimension hinzu: Als bekannt wurde, dass der Latin-Rapper Bad Bunny der Hauptact der Show wird, meldete sich Donald Trump zu Wort. Gegenüber der «New York Times» ätzte der US-Präsident aufgrund des geplanten Auftritts des gebürtigen Puerto Ricaners: «Ich bin dagegen. Ich halte das für eine schreckliche Entscheidung. Das schürt nur Hass. Schrecklich.»

Country-Grössen sollen auf der Bühne stehen

Bei vielen seiner Anhänger trifft der Republikaner mit seiner Beschwerde offenbar ins Schwarze: Wie unter anderem «Bild» berichtet, will die Pro-Trump-Bewegung Turning Point USA eine «All-American Alternative» ins Leben rufen. Parallel zur Super-Bowl-Halbzeitshow soll diese auf YouTube, X und Rumble zu sehen sein.

Treibende Kraft und Headliner des Projekts ist Kid Rock. Der Künstler gilt seit Jahren als Trump-Supporter. «Er (Bad Bunny, Anm. d. Red.) hat gesagt, er wolle eine Tanzparty feiern, ein Kleid tragen und auf Spanisch singen? Cool», liess Kid Rock in einem Statement verlauten. «Wir planen, grossartige Songs für Leute zu spielen, die Amerika lieben.» Auch Country-Grössen wie Lee Brice, Brantley Gilbert und Gabby Barrett sollen auf der Bühne stehen.

Bad Bunny protestiert bei den Grammys gegen ICE

Bad Bunny zeigte zuletzt derweil klare Kante gegen Trumps Einwanderungspolitik und solidarisierte sich mit Demonstranten gegen die Einwanderungsbehörde ICE.

Im Zuge der Grammy-Verleihung trat er mit Anti-ICE-Aufklebern auf und sagte im Zuge seiner Dankesrede: «Bevor ich mich bei Gott bedanke, sage ich: ICE aus. Wir sind doch keine Barbaren. Wir sind keine Tiere. Wir sind Menschen und wir sind Amerikaner.»