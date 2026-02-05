  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Protest gegen Bad Bunny Trump-Fans kündigen eigene Halbzeitshow beim Super Bowl an

Julian Weinberger

5.2.2026

Der Musiker Kid Rock (links) soll der Headliner einer alternativen Halbzeitshow des Super Bowls werden.
Der Musiker Kid Rock (links) soll der Headliner einer alternativen Halbzeitshow des Super Bowls werden.
Bild: Keystone

«Schrecklich» sei die Wahl Bad Bunnys als Hauptact bei der Super-Bowl-Halbzeitshow, ätzte Donald Trump schon vor Wochen. Nun plant eine Pro-Trump-Bewegung ein alternatives Showprogramm.

Redaktion blue News

05.02.2026, 23:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bad Bunny ist dieses Jahr der musikalische Hauptact der Halbzeitshow beim Super Bowl.
  • Nach Protesten von Donald Trump gegen den Latin-Rapper wollen Supporter des US-Präsidenten nun eine «All-American Alternative» ins Leben rufen.
  • Eine der treibenden Kräfte der Initiative ist Kid Rock.
Mehr anzeigen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird es in der NFL ernst: Die New England Patriots und die Seattle Seahawks duellieren sich um den prestigeträchtigen Titel in der höchsten US-Liga im American Football. Seit jeher hat der Super Bowl aber auch eine Bedeutung für die Popkultur – der traditionell so glamourösen wie aufwendigen Halbzeitshow wegen.

Dieses Jahr kommt eine politische Dimension hinzu: Als bekannt wurde, dass der Latin-Rapper Bad Bunny der Hauptact der Show wird, meldete sich Donald Trump zu Wort. Gegenüber der «New York Times» ätzte der US-Präsident aufgrund des geplanten Auftritts des gebürtigen Puerto Ricaners: «Ich bin dagegen. Ich halte das für eine schreckliche Entscheidung. Das schürt nur Hass. Schrecklich.»

Country-Grössen sollen auf der Bühne stehen

Bei vielen seiner Anhänger trifft der Republikaner mit seiner Beschwerde offenbar ins Schwarze: Wie unter anderem «Bild» berichtet, will die Pro-Trump-Bewegung Turning Point USA eine «All-American Alternative» ins Leben rufen. Parallel zur Super-Bowl-Halbzeitshow soll diese auf YouTube, X und Rumble zu sehen sein.

Halftime Show, Favoriten, Preise. Das musst du zum Super Bowl 2026 wissen

Halftime Show, Favoriten, PreiseDas musst du zum Super Bowl 2026 wissen

Treibende Kraft und Headliner des Projekts ist Kid Rock. Der Künstler gilt seit Jahren als Trump-Supporter. «Er (Bad Bunny, Anm. d. Red.) hat gesagt, er wolle eine Tanzparty feiern, ein Kleid tragen und auf Spanisch singen? Cool», liess Kid Rock in einem Statement verlauten. «Wir planen, grossartige Songs für Leute zu spielen, die Amerika lieben.» Auch Country-Grössen wie Lee Brice, Brantley Gilbert und Gabby Barrett sollen auf der Bühne stehen.

Bad Bunny protestiert bei den Grammys gegen ICE

Bad Bunny zeigte zuletzt derweil klare Kante gegen Trumps Einwanderungspolitik und solidarisierte sich mit Demonstranten gegen die Einwanderungsbehörde ICE.

Im Zuge der Grammy-Verleihung trat er mit Anti-ICE-Aufklebern auf und sagte im Zuge seiner Dankesrede: «Bevor ich mich bei Gott bedanke, sage ich: ICE aus. Wir sind doch keine Barbaren. Wir sind keine Tiere. Wir sind Menschen und wir sind Amerikaner.»

Bad Bunny ist beim Super Bowl 2026 Hauptact der Halbzeitshow.
Bad Bunny ist beim Super Bowl 2026 Hauptact der Halbzeitshow.
Bild: Evan Agostini/Invision/AP

Mehr zum Thema

Bad Bunny spielt Superbowl-Halftime-Show. Das musst du über den grössten Popstar der Welt wissen

Bad Bunny spielt Superbowl-Halftime-ShowDas musst du über den grössten Popstar der Welt wissen

Musik. Bad Bunny auf Spitzenplatz der Spotify-Charts in der Schweiz

MusikBad Bunny auf Spitzenplatz der Spotify-Charts in der Schweiz

Bad Bunny füllt Stadien in Puerto Rico. Darum meidet der grösste Popstar der Welt die USA

Bad Bunny füllt Stadien in Puerto RicoDarum meidet der grösste Popstar der Welt die USA

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Lukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»
So knapp entging Michelle Gisin einer Querschnittlähmung