Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast

Im Sommer 2019 weilten US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania erstmals auf Staatsbesuch in Grossbritannien. Das Bild zusammen mit der 2022 verstorbenen Königin Elizabeth, dem damaligen Thronfolger Charles und seiner Frau Camilla entstand im Buckingham Palast in London. Bild: Keystone

Das britische Königshaus bereitet sich auf hohen Besuch vor: US-Präsident Donald Trump landet heute Abend in London. Ein Benimm-Knigge für den Staatsbesuch – damit es nicht wieder zum Fauxpas kommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wenn Donald Trump König Charles trifft , erwartet die Weltöffentlichkeit den einen oder anderen Fauxpas.

Brandspuren im Garten, eine Verspätung und der zugedrehte Rücken: Was sich der US-amerikanische Präsident in London schon geleistet hat.

Damit alles glattläuft, laufen im Königshaus die Vorbereitungen seit Wochen auf Hochtouren.

Charles und seine Frau Camilla sollen Donald Trump mit Pomp bei Laune halten – und setzen auf die Strahlkraft von Prinzessin Kate. Mehr anzeigen

Die St. George’s Hall ist wie kaum ein anderer Ort auf der britischen Insel geschaffen für die Selbstdarstellung der Monarchie.

In diesem prächtigen Saal auf Schloss Windsor werden diese Woche Donald Trump und seine Frau Melania zusammen mit König Charles und Königin Camilla und gegen 150 geladenen Gästen essen. Trump soll drei Tage und zwei Nächte in Windsor verbringen.

Bekannt ist, dass der US-amerikanische Präsident eine Schwäche für Monarch*innen und vergoldete Räume hat. Der britische König soll ihn deshalb während dem Staatsbesuch mit royalem Pomp bei Laune halten.

Donald Trump prahlte in der Vergangenheit immer wieder mit seiner schottischen Herkunft, schwärmte regelmässig von der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. und inszeniert sich selbst als Möchtegern-König.

«Gerade deshalb könnte er empfänglich sein für die Aura von Windsor, für das höfische Ritual, das er in kaum einem anderen Staatsgebäude der Welt geboten bekommt», glaubt der «Spiegel».

Das Königshaus setzt auf den Charme von Prinzessin Kate

Im Königshaus laufen die Vorbereitungen seit Wochen auf Hochtouren – denn es soll nichts Zufall überlassen werden. Blöd nur, dass König Charles Smalltalk nicht mag.

Laut Insidern soll Prinzessin Kate wird beim Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump eine wichtige Rolle spielen. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

«Eigentlich eine eher ungünstige Kombination, weil Donald Trump ja umschmeichelt werden will. Das kann Charles nicht gut», erklärt ein Palastmitarbeiter gegenüber der «Bild».

Deshalb sollen die Gastgeber einen Plan entwickelt haben, um peinliche Momente zu vermeiden. Laut Insidern setzt Charles ganz besonders auf die Ausstrahlung und die Diplomatie von Prinzessin Kate.

Royaler Benimm-Knigge für Donald Trump

Den britischen König trifft aber auch ein US-Präsident nicht alle Tage. Deshalb kann es schon einmal passieren, dass Details des royalen Protokolls vergessen gehen.

Bereits bei seinem ersten Besuch im Sommer 2018 fiel Trump durch unflätige Manieren auf.

Sage und schreibe zwölf Minuten liess der US-Präsident die 92-jährige Königin Elizabeth während seines Arbeitsbesuches auf dem Podium vor der stramm stehenden Garde warten, bevor er und Melania vorfuhren.

Beim Abmarsch der Garde ging Donald Trump bei seinem Arbeisbesuch 2018 vor Königin Elizabeth her – entgegen dem Hofprotokoll. Bild: Keystone

Damit nicht genug: Beim Abschreiten der Garde ging der Präsident vor der Königin her – entgegen dem Hofprotokoll.

Falls du die Netflix-Serie «The Crown» gesehen hat, weisst du: Sogar Prinz Philipp musste stets einen Schritt hinter Königin Elizabeth gehen. Der Krone kehrt niemand den Rücken zu.

Ist da US-Präsident Donald Trump etwa kurz eingenickt?

Für Diskussionen im Netz sorgte zudem eine weitere Szene: Ein Video zeigt die Rede von Königin Elisabeth und, neben ihr sitzend, Donald Trump. In einer Sequenz sind seine Augen plötzlich geschlossen.

Ist da der Präsident etwa kurz eingenickt? Oder erweckt das kurze Ausschnitt nur den Eindruck?

Auf jeden Fall schreckte Trump einen Moment später hoch und hört wieder zu. Die kurze Sequenz wurde sofort zu einem Hit auf X.

Auch Trumps andere vermeintlichen Protokollverletzungen gegenüber von Königin Elizabeth wurden danach in den sozialen Medien ausgiebig diskutiert.

Gab der Präsident der Königin ein Faustgruss?

Bei seinem ersten offiziellen Staatsbesuch in Grossbritannien im Jahr 2019 erschien Donald Trump zwar pünktlich im Buckingham Palast in London, dafür erschreckte ein Bild die Royal-Fans.

Gab der Präsident der Königin darauf ein Faustgruss? Eine Analyse des Fotos offenbarte, dass es sich um ein unglückliches Händeschütteln gehandelt hat.

Bei seinem offiziellen Staatsbesuch im Juni 2019 erschien Donald Trump zwar rechtzeitig im Buckingham Palace, doch danach ging dieses Begrüssunsfoto um die Welt: War das ein Fistbump? Bild: Keystone

Wie schon bei seiner ersten Begegnung mit der Queen versäumte Trump es auch bei seinem zweiten Besuch, sich vor der englischen Königin zu verbeugen. Aber muss er das überhaupt?

«Herr Trump ist Staatsoberhaupt eines riesigen Landes», sagte der 2021 verstorbene Autor Moritz Freiherr Knigge gegenüber dem Deutschlandfunk. «Ich glaube tatsächlich sogar, laut diplomatischer Etikette braucht er sich gar nicht bei der Queen zu verbeugen.»

«Trump ist ein Narzisst, der findet immer geil, was er tut»

Monate nach Trumps Staatsbesuch im Jahr 2019 kam heraus, dass sich der US-Präsident noch einen weiteren Fauxpas geleistet hat – und zwar soll er den royalen Garten hinter dem Buckingham Palast in Mitleidenschaft gezogen haben.

Nach Trumps Besuch sei das Grün an mehreren Stellen nicht mehr vorzeigbar gewesen sein. Laut einem Palast-Insider sagte Königin Elizabeth dies dem australischen Premierminister Scott Morrison, der die Monarchin kurz nach Trump besuchte.

Der Grund für das beschädigte Grün: Die Triebwerke des präsidialen Helikopters hinterliessen Brandspuren, dazu beschädigten die Räder das Gras.

Bleibt die Frage: Was sollen Charles, Camilla und Co. tun, wenn Donald Trump sich auch diesmal als Trampeltier gibt?

«Er ist ein Narzisst, der findet immer geil, was er tut. Man wird ihn nicht ändern. Und deswegen glaube ich, dass ruhig zu bleiben besser ist», sagt Moritz Freiherr Knigge gegenüber dem Deutschlandfunk.

Mehr Videos aus dem Ressort