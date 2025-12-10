SRF-Auswanderin Alexandra Taetz stirbt mit nur 38 Jahren

Tigerzoo in Deutschland aufgebautSRF-Auswanderin Alexandra Taetz stirbt mit nur 38 Jahren
Carlotta Henggeler
10.12.2025
TV-Zuschauerinnen kennen Alexandra Taetz aus der beliebten Auswanderer-Serie «Auf und davon»: Sie baute mit ihrem Mann in Deutschland einen Tiererlebnispark mit Tigern auf. Jetzt ist die 38-Jährige an Krebs gestorben.
Vor fast zehn Jahren erfüllten sich Alexandra Taetz und Remo Müller einen Traum und wagten zusammen mit vier sibirischen Tigern den Neuanfang in Deutschland. Sie bauten gemeinsam den Tier-Erlebnispark Bell auf.
Die SRF-«Auf und davon»-Crew dokumentierte das Abenteuer der beiden Auswanderer – die aus einer Ruine einen beliebten Ausflugsort aufbauten. Das Schweizer Fernsehen hat 2016 erstmals vom waghalsigen Auswanderer-Traum berichtet und 2023 besuchte Mona Vetsch das Paar nochmals.
Jetzt berichtet die «Rhein Zeitung», dass TV-Auswanderin Alexandra Taetz im Alter von 38 Jahren an Krebs gestorben ist.
«Der Erlebnispark Bell war ihr Lebenstraum
Mit einem tieftraurigen Post nimmt ihr Mann Remo Müller auf Social Media Abschied.
«Es sind die Spuren in den Herzen, die wir hinterlassen, wenn wir gehen... In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Alexandra. Der Tier-Erlebnispark Bell war ihr Lebenstraum. Ihre kompromisslose Hingabe für die Tiere und die Natur war einzigartig. Das Wohlbefinden der ihr anvertrauten Lebewesen ohne Stimme war neben der Familie ihre Priorität» schreibt ihre Familie auf Facebook.
Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Alexandra habe sich gewünscht, dass es zu ihren Ehren an ihrem Geburtstag eine Feier im Park mit allen Freunden und Bekannten geben wird.
Die Trauer sitzt tief, der Tier-Erlebnispark wird fortgeführt, das habe sich Alexandra gewünscht, sagt ihr Mann Remo Müller gegenüber der deutschen Zeitung.
