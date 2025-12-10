  1. Privatkunden
Tigerzoo in Deutschland aufgebaut SRF-Auswanderin Alexandra Taetz stirbt mit nur 38 Jahren

Carlotta Henggeler

10.12.2025

2023: Mona Vetsch besuchte für «Auf und davon» Auswanderin Alexandra Taetz mit ihrer Familie in Deutschland. Hier kuschelte sie mit einem 13 Wochen alten Tigerbaby.
2023: Mona Vetsch besuchte für «Auf und davon» Auswanderin Alexandra Taetz mit ihrer Familie in Deutschland. Hier kuschelte sie mit einem 13 Wochen alten Tigerbaby.
SRF

TV-Zuschauerinnen kennen Alexandra Taetz aus der beliebten Auswanderer-Serie «Auf und davon»: Sie baute mit ihrem Mann in Deutschland einen Tiererlebnispark mit Tigern auf. Jetzt ist die 38-Jährige an Krebs gestorben.

Carlotta Henggeler

10.12.2025, 11:46

10.12.2025, 11:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das SRF-Team von «Auf und davon» begleitete SRF-Auswanderin Alexandra Taetz beim Auswandern nach Deutschland. 
  • Dort baute sie 2016 mit ihrem Mann Remo Müller den Tier-Erlebnispark Bell im Bundesland Rheinland-Pfalz auf. 
  • Deutsche Medien berichten nun, dass Alexandra Taetz im Alter von erst 38 Jahren an Krebs gestorben ist.
Mehr anzeigen

Vor fast zehn Jahren erfüllten sich Alexandra Taetz und Remo Müller einen Traum und wagten zusammen mit vier sibirischen Tigern den Neuanfang in Deutschland. Sie bauten gemeinsam den Tier-Erlebnispark Bell auf. 

Die SRF-«Auf und davon»-Crew dokumentierte das Abenteuer der beiden Auswanderer – die aus einer Ruine einen beliebten Ausflugsort aufbauten. Das Schweizer Fernsehen hat 2016 erstmals vom waghalsigen Auswanderer-Traum berichtet und 2023 besuchte Mona Vetsch das Paar nochmals.

Jetzt berichtet die «Rhein Zeitung», dass TV-Auswanderin Alexandra Taetz im Alter von 38 Jahren an Krebs gestorben ist. 

«Der Erlebnispark Bell war ihr Lebenstraum

Mit einem tieftraurigen Post nimmt ihr Mann Remo Müller auf Social Media Abschied. 

«Es sind die Spuren in den Herzen, die wir hinterlassen, wenn wir gehen... In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Alexandra. Der Tier-Erlebnispark Bell war ihr Lebenstraum. Ihre kompromisslose Hingabe für die Tiere und die Natur war einzigartig. Das Wohlbefinden der ihr anvertrauten Lebewesen ohne Stimme war neben der Familie ihre Priorität» schreibt ihre Familie auf Facebook. 

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Alexandra habe sich gewünscht, dass es zu ihren Ehren an ihrem Geburtstag eine Feier im Park mit allen Freunden und Bekannten geben wird.

Die Trauer sitzt tief, der Tier-Erlebnispark wird fortgeführt, das habe sich Alexandra gewünscht, sagt ihr Mann Remo Müller gegenüber der deutschen Zeitung. 

