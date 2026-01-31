  1. Privatkunden
«Bis zur letzten Sekunde gekämpft» TV-Auswanderin Anna Heiser spricht über geplatzten Farm-Traum in Afrika

Carlotta Henggeler

31.1.2026

Anna und Gerard Heiser mussten ihr Afrika-Abenteuer abbrechen. 
Anna und Gerard Heiser mussten ihr Afrika-Abenteuer abbrechen. 
Instagram

Eigentlich hatten Anna Heiser und ihr Ehemann Gerald Namibia den Rücken gekehrt. Nun zieht es das «Bauer sucht Frau»-Paar für eine Reise zurück in ihre alte Heimat – doch nach ihrem geplatzten Farm-Traum sitzt der Schmerz noch tief, wie Anna Heiser nun auf Instagram verriet.

Teleschau

31.01.2026, 16:59

31.01.2026, 17:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Anna und Gerald Heiser mussten ihren langjährigen Traum einer eigenen Farm in Namibia aufgeben und zogen 2025 nach Polen.
  • Trotz grosser Investitionen und harter Arbeit scheiterte das Projekt, was bei Anna emotional tiefe Spuren hinterliess.
  • Vor einer Reise zurück nach Namibia ringt das Paar mit der Frage, ob sie ihr früheres Zuhause besuchen wollen.
Mehr anzeigen

Im vergangenen Sommer verliessen Anna (35) und Gerald Heiser (40) ihre Heimat Namibia, um in Polen einen Neuanfang zu wagen.

Für das Paar bedeutete das nicht nur eine völlig neue Umgebung, sondern auch, dass sie den Traum der eigenen Farm endgültig begraben mussten. Das «Bauer sucht Frau»-Paar hatte in Geralds Farm jahrelange Arbeit gesteckt. Doch am Ende reichte es nicht aus.

Nun kehren Anna und Gerald für eine Reise nach Namibia zurück. Doch ob sie dabei auch ihrem ehemaligen Zuhause einen Besuch abstatten, stehe laut der Influencerin noch nicht fest. Denn an der Farm hängen bis heute zwar viele schöne, aber auch schmerzhafte Erinnerungen, wie sie in einem neuen Instagram-Beitrag deutlich macht.

Dort schreibt Anna Heiser: «Je näher unsere Reise nach Namibia rückt, desto öfter lassen wir unser Leben auf der Farm Revue passieren. Denn wir stehen vor einer Entscheidung, an der Farm vorbeifahren oder nicht.»

Sie wird spürbar emotional und betont weiter: «In mir ist Wut. Ich bin wütend auf die Farm. Auf das Gefühl, dass sie unsere Bemühungen nicht zugelassen hat.» Sie sei sich bewusst, dass dies für Aussenstehende vielleicht nicht nachvollziehbar sei, erklärt aber: «Gefühle halten sich nicht an Logik. Sie sind einfach da.»

Sie und Ehemann Gerald hätten «bis zur letzten Sekunde gekämpft». Die Farm sei dabei vor allem der Traum ihres Mannes gewesen, der jedoch «mit der Zeit zu meinem Leben wurde», so Heiser. Heute wisse das Paar, dass das Schicksal für sie einen anderen Weg vorgesehen habe.

«All das haben wir ausprobiert, um die Farm zu retten»

Und dennoch haben die vergangenen Jahre ihre Spuren hinterlassen. Auf Instagram teilt Anna Heiser eine ganze Reihe Fotos ihrer Farm und schreibt dazu: «All das haben wir ausprobiert, um die Farm zu retten».

Demnach hätten sie unter anderem in eine Bewässerungsanlage investiert, Mais, Erdnüsse und Weizen angebaut, Kosten reduziert, Heufelder vergrössert und nach Wasser gesucht. «Wir haben gearbeitet, wo es ging», stellt Anna klar, weiss aber dennoch: «Und es hat trotzdem nicht gereicht. Denn nicht alles kann man beeinflussen.»

«Denn wir werden das Feld nicht ohne Kampf verlassen». Anna Heiser offenbart: Existenzkampf auf der Farm in Namibia

«Denn wir werden das Feld nicht ohne Kampf verlassen»Anna Heiser offenbart: Existenzkampf auf der Farm in Namibia

Als Rückschlag will Anna Heiser die Erfahrung jedoch nicht verbuchen: Namibia sei für die Familie vielmehr ein Übergang gewesen, zu dem Weg, «der für uns vorgesehen ist».

Anna und Gerald Heiser hatten sich 2017 in der RTL-Show «Bauer sucht Frau» kennengelernt, als Anna den Farmer in Namibia besuchte.

Für die Liebe gab sie ihr Leben in Polen auf und zog auf die Farm nach Namibia. Nur ein Jahr später folgte die Hochzeit in Polen und Namibia. 2021 und 2022 machten die beiden gemeinsamen Kinder – Sohn Leon und Tochter Alina – das Familienglück komplett. Die beiden wuchsen auf der Farm in Namibia auf, ehe sich die Familie 2025 entschied, ins polnische Danzig zu ziehen.

