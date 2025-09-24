  1. Privatkunden
Droht Streit im Königshaus? TV-Doku über norwegische Prinzessin und Schamanen sorgt für Wirbel

Bruno Bötschi

24.9.2025

Die Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise und dem Schamanen Durek Verrett im August 2024 sorgte weit über Norwegen hinaus für Schlagzeilen.
Bild: Heiko Junge/NTB/dpa

Für die Netflix-Doku «Rebel Royals» über Prinzessin Märtha Louise und ihren Mann hagelt es Kritik. Jetzt hat sich auch noch Kronprinz Haakon von Norwegen geäussert – und findet klare Worte.

Bruno Bötschi

24.09.2025, 19:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Streamingdienst Netflix porträtiert in der Doku «Rebel Royals» die Beziehung zwischen der norwegische Prinzessin Märtha Louise und ihrem Partner Durek Verrett.
  • Seit der Veröffentlichung der anderthalbstündigen Dokumentation gibt es Kritik von vielen Seiten.
  • Jetzt äusserte sich auch Kronprinz Haakon, der Bruder von Märtha Louise, zum neuen Film. Zuerst gibt sich der 52-Jährige zurückhaltend, macht dann aber doch eine klare Ansage.
Mehr anzeigen

Die neue Netflix-Doku «Rebel Royals», in der  die Liebesgeschichte von Märtha Louise von Norwegen und ihrem Ehemann, dem Schamanen Durek Verrett, näher beleuchtet wird, sorgt seit ihrer Veröffentlichung letzte Woche für Wirbel.

Jetzt äusserte sich auch Kronprinz Haakon, der Bruder von Märtha Louise, zu der Kontroverse. Auf einer Norwegen-Reise wurde der 52-Jährige von Journalist*innen zu den aufgekommenen Vorwürfen befragt.

Laut der norwegischen «Dana Press» hat sich der Kronprinz die Dokumentation bereits angesehen. «Ich möchte mich mit einer Bewertung zurückhalten», gibt sich Haakon anfänglich diplomatisch.

Doku unterscheidet laut Haakon nicht «deutlich genug»

Der norwegische Thronfolger findet allerdings, dass «der Film nicht deutlich genug zwischen den Aktivitäten des Königshauses und den kommerziellen Aktivitäten von Märtha Louise und Durek Verrett unterscheidet».

Und weiter: «Wir wünschen uns eine klarere Trennung.»

Droht gar Streit im norwegischen Königshaus? Laut Palast-Insider*innen mussten bereits vor der Veröffentlichung von «Rebel Royals – eine unwahrscheinliche Liebesgeschichte» einige Sequenzen auf ausdrücklichen Wunsch des Königsfamilie aus der Doku gestrichen werden.

Dabei soll es sich unter anderem um eine Szene während einer Party gehandelt haben, in welcher Kronprinz Haakon zu sehen ist.

Chronische Lungen-Krankheit. Kronprinzessin Mette-Marit vor längerem Klinikaufenthalt

Chronische Lungen-KrankheitKronprinzessin Mette-Marit vor längerem Klinikaufenthalt

Laut Vertrag durften in der anderthalbstündigen Doku nur Momente mit der norwegischen Königsfamilie gezeigt werden, zu denen die Medien auch offiziell Zutritt hatten.

Gespräche zwischen dem Königshaus und Märtha Louise

Laut Haakon laufen aktuell Gespräche zwischen dem Königshaus, Märtha Louise und Durek Verrett. «In diesen ging es uns darum, ordentlich und verantwortungsbewusst zu handeln und zu versuchen, sowohl zuzuhören als auch unsere Meinung zu sagen», gibt sich der Kronprinz versöhnlich.

Vor drei Jahren hatte Märtha Louise ihre offiziellen Aufgaben für den Palast abgegeben, um mehr Distanz zum Königshaus zu schaffen. Vereinbart wurde damals, dass weder sie noch ihr künftiger Ehemann den royalen Titel in Medienproduktionen oder Social-Media-Kanälen verwenden dürfen.

Seltenes Interview. Kronprinz Haakon spricht über die Krankheit seiner Frau

Seltenes InterviewKronprinz Haakon spricht über die Krankheit seiner Frau

Nachdem Kritik an «Rebel Royals» aufgekommen war, gab das Paar ein Statement ab. «Wir schätzen sie (Anmerkung der Redaktion: die Königsfamilie) sehr, und es schmerzt uns aufrichtig, wenn ihnen durch diesen Prozess in irgendeiner Weise Leid oder Schaden zugefügt wurde», erklärten Märtha Louise und Durek Verrett.

Und weiter: «Gleichzeitig sind wir der Meinung, dass jeder das Recht hat, seine eigene Geschichte zu erzählen – und das gilt auch für uns.»

Noah di Bettschen ist Maler. Der 22-Jährige schaffte innert Kürze, was andere Künstler*innen nie gelingt: Er lebt vom Verkauf seiner Bilder. Ein Gespräch über den Kunstmarkt, schwierige Familienverhältnisse und zu viel Alkohol.

10.07.2024

10.07.2024

