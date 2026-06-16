Asia Argento ist italienische Schauspielerin, Filmemacherin und Musikerin. Das Locarno Film Festival zeichnet die 50-Jährige für ihr Lebenswerk aus. (Archivbild) Keystone

Das Locarno Film Festival zeichnet Asia Argento mit dem Life Achievement Award aus. Die italienische Schauspielerin, Regisseurin und Musikerin wird im August für ihre jahrzehntelange Karriere im internationalen Kino geehrt.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Locarno Film Festival verleiht Asia Argento den Life Achievement Award für ihr Lebenswerk.

Die Italienerin machte sich als Schauspielerin, Regisseurin und Musikerin international einen Namen.

Die Auszeichnung wird ihr am 13. August auf der Piazza Grande überreicht. Mehr anzeigen

Die italienische Schauspielerin, Filmemacherin und Musikerin Asia Argento erhält für ihr Lebenswerk den Life Achievement Award des Locarno Film Festival.

Als Schauspielerin hat Asia Argento mit renommierten Regisseurinnen und Regisseuren zusammengearbeitet, unter anderem mit Sofia Coppola im Film «Marie Antoinette» (2006) oder mit Abel Ferrara für «New Rose Hotel» (1998) und «Go Go Tales» (2007). Sie bewege sich «mühelos zwischen italienischen Produktionen und internationalen Ensembles hin und her», lobte sie das Locarno Film Festival in einer Mitteilung von Dienstag.

Als beste Hauptdarstellerin wurde Argento zwei Mal mit dem David-di-Donatello-Preis ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird von der Accademia del Cinema Italiano an nationale und internationale Filmschaffende verliehen und gilt als italienisches Pendant zum US-amerikanischen Oscar.

Als Regisseurin debütierte sie im Jahr 2000 mit «Scarlet Diva»; es folgten Filme wie «The Heart is Deceitful Above All Things» (2004) und «Incompresa» (2014). Immer auf «der Suche nach Selbstfindung und neuen Ausdrucksformen» sei sie einen kreativen Weg gegangen, hiess es dazu in der Mitteilung weiter.

Erste Rolle mit neuen Jahren

Die 50-jährige Argento ist die Tochter von Regisseur Dario Argento, unter dem sie auch Schauspielrollen übernommen hat, und von der Schauspielerin Daria Nicolodi. Ihr Debüt als Schauspielerin gab sie bereits mit neun Jahren, die erste Hauptrolle folgte mit 13 Jahren.

Seit 2017 zählt sie zu den Hauptakteurinnen der #MeToo-Bewegung; sie war eine der ersten Schauspielerinnen, die Vorwürfe gegen den Produzenten Harvey Weinstein erhoben hatte. 2018 sah sie sich selbst mit Vorwürfen konfrontiert, wonach sie 2013 einen damals minderjährigen Schauspieler sexuell genötigt haben soll.

Asia Argento sei eine Künstlerin, der es stets gelungen sei, «das Filmemachen neu zu definieren, indem sie sich ständig selbst herausgefordert hat und persönliche Risiken eingegangen» sei, liess sich der künstlerische Leiter des Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro, in der Mitteilung zitieren.

Die 79. Ausgabe des Filmfestivals findet vom 5. bis 15. August statt. Argento wird ihre Auszeichnung am 13. August auf der Piazza Grande entgegennehmen und den Film «La Muerte No tiene Dueño (Death Has No Master)» vorstellen, der dieses Jahr in der Kategorie Quinzaine des cinéastes in Cannes seine Premiere gefeiert hat.