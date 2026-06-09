  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grosser Karriere-Award 79. Locarno Film Festival zeichnet isländischen Filmproduzenten aus

SDA

9.6.2026 - 11:00

Der Isländer Sigurjón «Joni» Sighvatsson hat im Autorenkino seine Spuren hinterlassen und im Verlauf seiner Karriere Filme, Musikvideos und Fernsehserien produziert. Das Locarno Film Festival zeichnet ihn nun mit dem Raimondo Rezzonico Award 2026 aus.
Der Isländer Sigurjón «Joni» Sighvatsson hat im Autorenkino seine Spuren hinterlassen und im Verlauf seiner Karriere Filme, Musikvideos und Fernsehserien produziert. Das Locarno Film Festival zeichnet ihn nun mit dem Raimondo Rezzonico Award 2026 aus.
Keystone

Sigurjón «Joni» Sighvatsson ist isländischer Produzent für Filme, Musikvideos und Fernsehserien. Das 79. Locarno Film Festival zeichnet den 73-Jährigen für seine Karriere mit dem Raimondo Rezzonico Award aus.

Keystone-SDA

09.06.2026, 11:00

09.06.2026, 11:23

Als Fernsehproduzent steht Sigurjón «Joni» Sighvatsson für Fernsehserien wie «Twin Peaks» (1990-91) oder «Beverly Hills, 90210» (1990-2000). Die Schwarze Romantik-Komödie «Wild at Heart» (1990), für die Regisseur David Lynch mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, hat Sighvatsson mitproduziert. Zudem hat er als Produzent mit dem Künstler Julian Schnabel zusammengearbeitet, an dessen biografischem Drama «Basquiat» (1996), in dem auch David Bowie mitspielte.

Insgesamt hat er im Verlauf seiner Karriere mehr als 60 Spielfilme und Fernsehserien produziert und dabei «massgeblich zur Förderung neuer Talente und zur Mitgestaltung der Pop-Ästhetik der modernen Ära» beigetragen, wie das Locarno Film Festival am Dienstag mitteilte.

Als Musikproduzent und Mitbegründer von Propaganda Films im Jahr 1986 hat Sighvatsson zeitweise ein Drittel aller Musikvideos in den USA verantwortet, darunter Arbeiten von Gründungsmitglied David Fincher, von Zack Snyder oder Michael Bay.

Sighvatsson habe eine echte «politique du producteur» entwickelt, liess sich der künstlerische Leiter des Locarno Film Festivals zitieren. Künstlern wie David Lynch habe Sighvatsson ermöglicht, «ihre Werke in vollständiger Freiheit zu schaffen» und Autorinnen wie Kathryn Bigelow dabei unterstützt, einige ihrer persönlichsten Filme zu realisieren. Er habe das Kino der 1990er Jahre «massgeblich beeinflusst».

Die 79. Ausgabe des Locarno Film Festival findet vom 5. bis 15. August statt. Der Raimondo Rezzonico Award wird von der Tessiner Gemeinde Minusio seit 2002 jährlich an einen wichtigen Produzenten oder eine Produzentin des unabhängigen Films vergeben.

Sighvatsson wird die Auszeichnung am 6. August auf der Piazza Grande entgegennehmen. Im offiziellen Programm werden «Wild at Heart» und «Zidane, A 21st Century Portrait» (2006), ein Dokumentarfilm über den französischen Fussballspieler Zinedine Zidane, gezeigt.

Meistgelesen

Die grosse Atom-Debatte – und kaum jemand hört zu
Proteste gegen Trump-Familie eskalieren – sogar die Behörden schalten sich ein
Knatsch um Milliarden – jetzt droht der AHV-Scherbenhaufen

Mehr aus dem Ressort

Todesfall. Basler Autorin Ingeborg Kaiser ist im Alter von 95 gestorben

TodesfallBasler Autorin Ingeborg Kaiser ist im Alter von 95 gestorben

Wegen sexueller Gewalt. Sänger Patrick Bruel in Polizeigewahrsam

Wegen sexueller GewaltSänger Patrick Bruel in Polizeigewahrsam

Vermischtes. Ein Festival in Altdorf zeigt, was alles Volksmusik ist

VermischtesEin Festival in Altdorf zeigt, was alles Volksmusik ist