  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Aussergewöhnliches Gesamtwerk» Bösewicht in «Superman»-Filmen: Terence Stamp gestorben

SDA

17.8.2025 - 19:11

87-jährig gestorben: Der ehemalige "Superman"-Bösewicht Terence Stamp. (Archivbild)
87-jährig gestorben: Der ehemalige "Superman"-Bösewicht Terence Stamp. (Archivbild)
Keystone

Der britische Schauspieler Terence Stamp, der unter anderem als Bösewicht in «Superman»-Filmen bekannt wurde, ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren.

Keystone-SDA

17.08.2025, 19:11

17.08.2025, 19:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der britische Schauspieler Terence Stamp ist tot.
  • Er starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren.
  • Er spielte den Bösewicht General Zod in den zwei «Superman»-Filmen von 1978 und 1980.
Mehr anzeigen

Der britische Schauspieler Terence Stamp ist tot. Stamp hinterlasse ein «aussergewöhnliches Gesamtwerk, sowohl als Schauspieler als auch als Autor, das die Menschen noch für Jahre berühren und inspirieren wird», wurde die Familie zitiert.

Stamps schauspielerische Karriere umspannt sechs Jahrzehnte, daneben war er auch als Autor unter anderem seiner Memoiren und von Kochbüchern tätig. In den 1960er Jahren war er eines der bekanntesten Gesichter der «Swinging Sixties», also der beschwingten Phase einer jugendlichen Pop- und Modekultur, die in London ihr Zentrum hatte.

Der in der britischen Hauptstadt geborene und aus einer Arbeiterfamilie stammende Stamp wurde schon als junger Mann zu einem Filmstar. Er begeisterte mit seiner Rolle in «Die Verdammten der Meere» (englischer Originaltitel: «Billy Budd") von 1962.

Arbeitete mit berühmten Regisseuren zusammen

Darin spielt er einen jungen und naiven Matrosen inmitten einer hartgesottenen Schiffscrew im englisch-französischen Krieg am Ende des 18. Jahrhunderts. Für die Rolle wurde Stamp mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert.

Der charismatische Darsteller überzeugte auch drei Jahre später in der Rolle eines psychisch gestörten Mannes in dem Thriller «Der Fänger». Düstere und rätselhafte Charaktere wurden zu Stamps Spezialität. Nach einer schwierigen Phase seiner Laufbahn erlebte er ein Comeback mit seinen Rollen als der Bösewicht General Zod in den zwei «Superman»-Filmen von 1978 und 1980.

Stamp spielte in vielen kommerziell überaus erfolgreichen Filmen mit, so etwa auch in «Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung» von 1999. Im Laufe der Jahrzehnte arbeitete er mit berühmten Regisseuren wie Peter Ustinov, Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, George Lucas und Ken Loach zusammen.

Seine schauspielerische Karriere setzte Stamp bis ins hohe Alter fort. 2021 war er noch in einer Nebenrolle in dem Horrorthriller «Last Night in Soho» zu sehen.

Meistgelesen

So versucht Trump in der Schweiz Geld einzutreiben
So wirst du deine Kopfschmerzen los – ohne Nebenwirkungen
Macron: Glaube nicht, dass Putin Frieden will +++ Kämpfe im Osten der Ukraine fortgesetzt
Sieben Fehler, die du beim Start in den Tag machst
13-Jährige sticht in Psychiatrie auf Betreuerin ein