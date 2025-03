Blickt auf eine erfolgreiche 39. Ausgabe zurück: Thierry Jobin, der künstlerische Direktor des Internationalen Filmfestivals Freiburg (Fiff). Bild: Keystone

Der Film «Black Dog» des chinesischen Regisseurs Guan Hu hat den Grossen Preis des 39. Internationalen Filmfestivals Freiburg (Fiff) gewonnen. Im internationalen Wettbewerb zeichnete das Festival vier von zwölf Spielfilmen und drei der 16 Kurzfilme aus.

Keystone-SDA, tpfi SDA

Die Filme in den rund 30 Kinosälen verfolgte eine neue Rekordzahl an Besucherinnen und Besuchern. Neben dem Grossen – ging auch der Kritikerpreis an «Black Dog», wie das Fiff am Samstagabend mitteilte.

Eine weitere chinesische Produktion, «My Friend An Delie», eroberte den Spezialpreis der Jury und den Preis der Ökumenischen Jury. Den kenianischen Film «Nawi» zeichneten die Festivalbesucherinnen und -besucher mit dem Publikumspreis aus.

Die Jugendjury krönte den malaysischen Film «Pavane for an Infant» von Chong Keat Aun. Der iranische Kurzfilm «Bitter Chocolate» gewann den Preis für den besten internationalen Kurzfilm und folgte damit auf die Auszeichnung eines iranischen Kurzfilms im Vorjahr.