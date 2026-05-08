Fotogallerie HOTD Staffel 3 In Staffel drei von «House of the Dragon» spielen die Drachen erneut eine zentrale Rolle und sorgen für noch spektakulärere Kämpfe in Westeros. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Aemond Targaryen, gespielt von Ewan Mitchell, in der dritten Staffel von «House of the Dragon». Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Daemon Targaryen (Matt Smith) und Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) stehen in Staffel drei erneut im Zentrum des brutalen Machtkampfs um den Eisernen Thron. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Drachen, Feuer und Krieg auf hoher See: Die neuen Folgen locken mit den bisher grössten Schlachten der Serie. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Der Krieg hinterlässt deutliche Spuren – auch bei den einfachen Kämpfern in Westeros. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Olivia Cooke kehrt in Staffel drei erneut als Alicent Hightower zurück. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Die Drachenkämpfe dürften noch spektakulärer und zerstörerischer werden als zuvor. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Fotogallerie HOTD Staffel 3 In Staffel drei von «House of the Dragon» spielen die Drachen erneut eine zentrale Rolle und sorgen für noch spektakulärere Kämpfe in Westeros. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Aemond Targaryen, gespielt von Ewan Mitchell, in der dritten Staffel von «House of the Dragon». Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Daemon Targaryen (Matt Smith) und Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) stehen in Staffel drei erneut im Zentrum des brutalen Machtkampfs um den Eisernen Thron. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Drachen, Feuer und Krieg auf hoher See: Die neuen Folgen locken mit den bisher grössten Schlachten der Serie. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Der Krieg hinterlässt deutliche Spuren – auch bei den einfachen Kämpfern in Westeros. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Olivia Cooke kehrt in Staffel drei erneut als Alicent Hightower zurück. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Die Drachenkämpfe dürften noch spektakulärer und zerstörerischer werden als zuvor. Bild: © 2026 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved.

Fans von «House of the Dragon» dürfen sich freuen: Die dritte Staffel von «House of the Dragon» startet am 22. Juni auf Sky Show. Erste Bilder der neuen Folgen deuten auf neue Machtkämpfe im Haus Targaryen hin.

Redaktion blue News Vania Spescha

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die preisgekrönte Serie «House of the Dragon» spielt rund 200 Jahre vor dem Fantasy-Hit «Game of Thrones».

Die erste Staffel erzielte Rekordwerte mit mehr als zehn Millionen Zuschauer*innen. In der zweiten Staffel ging noch mehr: Pro Woche wurden bis zu 1,2 Milliarden Streaming-Minuten gemessen.

Die dritte Staffel von «House of the Dragon» ist ab Juni bei blue Premium und Sky Show verfügbar – ebenso wie die ersten beiden. Mehr anzeigen

Die HBO-Serie «House of the Dragon» basiert auf George R. R. Martins Buch «Fire & Blood» und spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen von «Game of Thrones». Im Zentrum steht der erbitterte Machtkampf innerhalb des Hauses Targaryen – inklusive Intrigen, Verrat und Drachen.

Fans der Buchvorlage wissen bereits: Der sogenannte «Drachentanz» erreicht nun seine brutalste Phase. Mehrere grosse Schlachten und neue Drachen-Duelle stehen bevor.

Obwohl Fans aktuell auf die dritte Staffel warten, steht bereits fest, dass es eine vierte Staffel geben wird. Diese soll die Geschichte dann endgültig abschliessen.

Das erwartet die Fans in Staffel 3

Statt langsam das Tempo zu steigern und alles auf ein Finale zuzuspitzen, beginnt die kommende Staffel direkt mit einem Höhepunkt.

Erste Bilder geben einen Eindruck davon, was Fans erwartet: grosse Schlachten, politische Intrigen und neue Drachen. Gerade die spektakulären Kämpfe kamen in Staffel 2 für viele Zuschauer etwas zu kurz.

Auch in Staffel drei sind zahlreiche bekannte Gesichter wieder dabei: Unter anderem spielen erneut Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans und Ewan Mitchell mit. Neu im Cast sind unter anderem James Norton, Tommy Flanagan und Dan Fogler.

Die erste Folge der dritten Staffel der Fantasy-Serie erscheint am 22. Juni bei blue Premium und auf Sky Show (im blue SuperMax-Abo enthalten), nur einen Tag nach der US-Ausstrahlung. Neue Episoden der achtteiligen Staffel folgen danach wöchentlich bis zum Finale am 10. August.

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