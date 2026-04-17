  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Viele Filme aus der Deutschschweiz Dokfilm-Festival Visions du Réel geht dem Geschehen auf den Grund

SDA

17.4.2026 - 06:31

Laura Poitras' Doku «Cover-Up» wird das Visions du Réel am Freitagabend eröffnen. Die US-amerikanische Filmemacherin und Oscarpreisträgerin ist als Gast in Nyon anwesend.
Laura Poitras' Doku «Cover-Up» wird das Visions du Réel am Freitagabend eröffnen. Die US-amerikanische Filmemacherin und Oscarpreisträgerin ist als Gast in Nyon anwesend.
Keystone

Das Dokumentarfilmfestival Visions du Réel in Nyon sieht sich als Kompass in einer Welt, in der «die Realität immer mehr in den Hintergrund tritt». Im nationalen Wettbewerb sind dieses Jahr auffällig viele Filme aus der Deutschschweiz dabei.

Keystone-SDA

17.04.2026, 06:31

17.04.2026, 07:58

Eröffnen wird das Festival am Freitagabend mit «Cover-Up» von Laura Poitras und Mark Obenhaus. Der Dokfilm zeichnet ein Porträt des US-Journalisten Seymour Hersh, der zu Kriegsverbrechen im Vietnamkrieg, zu Watergate oder Foltermethoden im Gefängnis Abu Ghraib im Irak recherchiert hat. Der Film lief bereits ausser Konkurrenz an den letztjährigen Filmfestspielen in Venedig.

Poitras habe «zwanzig Jahre gebraucht, um Hersh zur Teilnahme zu bewegen», sagte Emilie Bujès, künstlerische Leiterin des Festivals, im März bei der Programmankündigung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Oscar- und Pulitzerpreisträgerin ist vor allem für ihren Film «Citizenfour» (2014) bekannt, der die Anfänge der Affäre um Whistleblower Edward Snowden nachzeichnet. Sie wird als Spezialgast in Nyon die den Branchenmitgliedern vorbehaltene Sektion «VdR–Industry» eröffnen.

Deutschschweizer Film stark vertreten

Für den diesjährigen internationalen Langfilmwettbewerb sind dreizehn Filme programmiert, davon drei mit schweizerischer Handschrift: die französisch-schweizerische Koproduktion «Dentro» von Elsa Amiel, die schweizerisch-französische Koproduktion «Saudades Eternas» von Emma Boccanfuso und «Heat» von Jacqueline Zünd.

Die Regisseurin Zünd ist aus Zürich und befasst sich nicht nur in diesem Werk mit der Hitze auf unserem Planeten. So war sie im vergangenen Jahr am Locarno Film Festival mit ihrem Spielfilmdebüt «Don't Let the Sun», der Fragen zum Einfluss der Hitze auf menschliche Beziehungen stellt.

Im nationalen Wettbewerb sind im Vergleich zu den Vorjahren Deutschschweizer Produktionen mit sieben von 13 Filmen stark vertreten. Davon kommen gleich zwei Produktionen aus der Zürcher Hochshule der Künste. Einer davon ist «Allmend» des Filmemachers Jonathan Jäggi. Die intime Doku zeigt Begegnungen, die die um ihren Vater trauernde Lilo auf der Zürcher Allmend macht. Dort sucht sie nach dem, was ihr Vater zwischen Autobahn und Natur beobachtet haben könnte.

Neue Sektion «Borderlight»

Neu am diesjährigen Visions du Réel ist die Sektion «Borderlight». Sie ist für Spielfilme vorgesehen, die eng an die Realität angelehnt sind. Aus der Deutschschweiz ist hier der Film «Tristan Forever» von Tobias Nölle und Loran Bonnardot zu sehen, der seine Weltpremiere im Februar an der Berlinale hatte.

Der Film fragt danach, ob es für jeden Menschen einen für ihn bestimmten Ort gibt. Er handelt von einem Arzt, der auf die abgelegene Vulkaninsel Tristan da Cunha im Südpazifik übersiedeln will, die für ihn seit Jahren Zufluchtsort ist.

Zum gesamten Programm mit seinen 164 Filmen aus 75 Ländern, davon überdurchschnittlich viele aus dem Iran, sagte die künstlerische Leiterin des Festivals im März, dass die Filme mit einer gewissen Verzögerung auch das internationale Zeitgeschehen spiegelten – in diesem Jahr «mit Bezug zur Ukraine, zu Israel und zum Iran». Das 57. Visions du Réel dauert bis zum 26. April.

Meistgelesen

Gnadenlos: Was Trump Greene gesagt haben soll, als die über die Bedrohung ihrer Kinder sprach
JD Vance als Karikatur eines amerikanischen Vizepräsidenten
Zürcherin passiert Missgeschick – kurz darauf brennt die Wohnung

Videos aus dem Ressort

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Sängerin Francine Jordi war zu Gast bei Claudia Lässer. In der Talksendung «Lässer» empfängt die Moderatorin Persönlichkeiten aus den Bereichen Entertainment, Sport, Wirtschaft und Politik.

03.09.2021

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Susanne Kunz hat uns als Moderatorin jahrelang mit ihrer spontanen, authentischen und humorvollen Art den Wochenstart mit ihrer Sendung «1 gegen 100» versüsst. Ende 2019 hat sie sich vom Fernsehen verabschiedet, um Neues auszuprobieren und sich auf ihre Leidenschaft - das Schauspielern - zu konzentrieren. Mit Claudia Lässer spricht Susanne Kunz unter anderem über die Pandemie und welche Herausforderungen und Chancen sie mit sich brachte.

08.07.2021

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Nina Burri kann sich verdrehen und verbiegen wie keine andere. Sie ist international bekannt und trat schon auf vielen grossen Bühnen dieser Welt auf. Mit Claudia Lässer spricht «die Schlagenfrau» über das Thema «MeToo» und erzählt von ihren unglaublichen Erfahrungen. Zudem verrät Nina Burri ihre Zukunftspläne und dass sie neu verliebt ist.

14.07.2021

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Vermischtes. Vorbilder und ihre Farben: Helen Frankenthaler im Kunstmuseum Basel

VermischtesVorbilder und ihre Farben: Helen Frankenthaler im Kunstmuseum Basel

Literatur. Michael Hugentobler erzählt das Leben als wunderschöne Katastrophe

LiteraturMichael Hugentobler erzählt das Leben als wunderschöne Katastrophe

Film. «Plitsch Platsch Forever!» gibt Kindern eine politische Stimme

Film«Plitsch Platsch Forever!» gibt Kindern eine politische Stimme