  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In Zagreb Dokfilmer Christian Frei wird für sein Lebenswerk geehrt

SDA

21.4.2026 - 11:43

Der Schweizer Dokfilmregisseur Christian Frei hat Filme wie «War Photographer» oder «Blame» gemacht. Am Dokfilmfestival in Zagreb wird er für sein Lebenswerk ausgezeichnet. (Archivbild)
Der Schweizer Dokfilmregisseur Christian Frei hat Filme wie «War Photographer» oder «Blame» gemacht. Am Dokfilmfestival in Zagreb wird er für sein Lebenswerk ausgezeichnet. (Archivbild)
Keystone

Das Festival «Zagreb Dox» verleiht dem Schweizer Regisseur, Filmautor und -produzenten Christian Frei den Honorary Stamp Award für sein Lebenswerk. Darüber hinaus ist Frei Mitglied der dortigen internationalen Jury und das Festival widmet ihm eine Retrospektive.

Keystone-SDA

21.04.2026, 11:43

21.04.2026, 11:46

Christian Frei steht für Filme wie «Blame» (2025), «Genesis 2.0» (2018) oder «War Photographer» (2001). Er sei einer der «einflussreichsten zeitgenössischen Dokumentarfilmer, dessen mutige und wahrheitsgetreue Dokumentarfilme eindringliche und intime Porträts von Menschen in Extremsituationen zeichnen», heisst es zur Auszeichnung in einer Mitteilung aus Zagreb von Swiss Films am Dienstag.

Der internationale Durchbruch gelang Frei mit «War Photographer» über den Kriegsfotografen James Nachtwey. Der Film ist der erste Schweizer Dokumentarfilm, der für einen Oscar nominiert war. Ausgezeichnet wurde er an zwölf internationalen Festivals. «War Photographer» gilt heute als Klassiker. In Zagreb wir er anlässlich der Preisverleihung gezeigt.

Sein jüngster Film «Blame» über die Ursprünge von Covid aus der Perspektive von drei Wissenschaftlern wurde erstmals in Nyon am Visions du Reél und zeitgleich in São Paulo und in Moskau gezeigt. Als Bester Dokumentarfilm war er 2026 für einen Schweizer Filmpreis nominiert; unter anderem in Moskau wurde er ausgezeichnet.

Frei wurde 1959 im Kanton Solothurn geboren; heute lebt er in Zürich. Er hat eine eigene Produktionsfirma und war Präsident der Schweizer Filmakademie (2010-2022), Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen ((2006-2023), und er präsidierte den Begutachterausschuss Dokumentrafilm beim Bundesamt für Kultur (2006-2009).

Der Honorary Stamp Award des Zagreber Festivals würdigt Filmschaffende, die von «entscheidender Bedeutung» für das Dokumentarfilmschaffen sind. Im letzten Jahr ging die Auszeichnung an den Schweizer Filmemacher Peter Mettler ("While the Green Grass Grows», 2023), in den Vorjahren etwa an Werner Herzog oder Gianfranco Rosi.

Meistgelesen

Trump feuert Kabinett leer – seine Regierung wird zur Frauen-Falle
Immer mehr Schweizer werden von schwerer Krankheit heimgesucht
Tierärztin verlässt Team – jetzt holt sie zum Rundumschlag aus

Videos aus dem Ressort

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Sängerin Francine Jordi war zu Gast bei Claudia Lässer. In der Talksendung «Lässer» empfängt die Moderatorin Persönlichkeiten aus den Bereichen Entertainment, Sport, Wirtschaft und Politik.

03.09.2021

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Susanne Kunz hat uns als Moderatorin jahrelang mit ihrer spontanen, authentischen und humorvollen Art den Wochenstart mit ihrer Sendung «1 gegen 100» versüsst. Ende 2019 hat sie sich vom Fernsehen verabschiedet, um Neues auszuprobieren und sich auf ihre Leidenschaft - das Schauspielern - zu konzentrieren. Mit Claudia Lässer spricht Susanne Kunz unter anderem über die Pandemie und welche Herausforderungen und Chancen sie mit sich brachte.

08.07.2021

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Nina Burri kann sich verdrehen und verbiegen wie keine andere. Sie ist international bekannt und trat schon auf vielen grossen Bühnen dieser Welt auf. Mit Claudia Lässer spricht «die Schlagenfrau» über das Thema «MeToo» und erzählt von ihren unglaublichen Erfahrungen. Zudem verrät Nina Burri ihre Zukunftspläne und dass sie neu verliebt ist.

14.07.2021

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Francine Jordi: «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben»

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Susanne Kunz: Neue Projekte und neue Wünsche

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Nina Burri: Frisch verliebt in die Zukunft

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Literatur. Fleur Jaeggy erinnert sich an ihre Freundin Ingeborg Bachmann

LiteraturFleur Jaeggy erinnert sich an ihre Freundin Ingeborg Bachmann

Musik. Bosse singt auf seinem neuen Album über Hass im Netz

MusikBosse singt auf seinem neuen Album über Hass im Netz

Viele Filme aus der Deutschschweiz. Dokfilm-Festival Visions du Réel geht dem Geschehen auf den Grund

Viele Filme aus der DeutschschweizDokfilm-Festival Visions du Réel geht dem Geschehen auf den Grund