Selbst die schönsten Liebesgeschichten stimmen nicht immer – so auch jene von Patrick Swayze und Jennifer Grey in «Dirty Dancing». imago images / United Archives

Klassiker wie «Dirty Dancing» oder «Sex and the City» verkörpern Freundschaft und Liebe. Doch hinter den Kulissen mochten sich die Stars oft nicht. In diesen sechs Filmen und Serien wurde sich besonders heftig gefetzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hinter der glänzenden Fassade von Filmsets herrschen oft Konkurrenz, Intrigen und Mobbing.

So beispielsweise bei den Filmen «Die Wilden Kerle». Schauspieler Nick Romeo Reimann sprach kürzlich in einer ARD-Dokumentation darüber, dass er von seinen Mitschauspielern immer wieder gemobbt wurde.

Doch auch bei Liebesfilmen wie «Dirty Dancing» oder «Wie ein einziger Tag» war gar nicht so viel Liebe da, wie man meint. Eher das Gegenteil.

In diesen sechs Filmen und Serien gab es besonders heftige Streitigkeiten. Mehr anzeigen

Hinter der glänzenden Fassade von Film- und Fernsehproduktionen spielen sich hinter den Kulissen oft ganz andere Geschichten ab. Statt Freundschaft und Harmonie prägen Konkurrenz, Intrigen und Streitereien den Alltag am Set. Diese Stars lieferten sich besonders heftige Auseinandersetzungen:

Mobbing bei «Die Wilden Kerle»

V.l.n.r.: Schauspieler Nick Romeo Reimann, Wilson Gonzales Ochsenknecht, Raban Bieling, Leon Wessel-Masannek, Kevin Ianotta, Konrad Baumann, Marlon Wessel und Jimi Blue Ochsenknecht im Jahr 2007. Imago

In der ARD-Dokumentation «Kinderschauspieler – Preis des Erfolgs» sprach Nick Romeo Reimann kürzlich über seine Zeit bei den «Wilden Kerlen». Er war in den Teilen drei und vier der Filmreihe dabei und spielte «Nerv». Er erzählt, dass er damals selbst ein riesiger Fan der Filme gewesen sei und unbedingt dazugehören wollte.

Da die meisten anderen Darsteller bereits seit dem ersten Teil dabei waren, fiel es ihm schwer, in die bestehende Gruppendynamik zu finden. «Was tatsächlich verwirrend war für mich, dass die anderen so anders waren zu mir, nachdem die Kamera aus war. Da habe ich nicht wirklich zur Bande dazugehört, ganz im Gegenteil. Da habe ich häufig eine unglaubliche Kälte und Härte erlebt», erinnert sich Reimann an die Dreharbeiten.

Auf den Pressetouren sei ihm von seinen jungen Kollegen «verboten worden, zu reden» und er sei mit Beleidigungen konfrontiert gewesen: «Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man so hasserfüllt auf mich reagiert hat.»

An eine Situation erinnert er sich besonders gut: «Wir sitzen bei McDonald's und … ich möchte an der Gruppendiskussion teilnehmen und dann wird mir gesagt: ‹Halt deine Fresse, du Scheisskind. Ich will nicht so verblöden wie du›.» Ihm wurde schlicht verboten, zu sprechen. «Ich kann nicht nachvollziehen, warum man so hasserfüllt auf mich reagiert hat», so Reimann heute.

Auch im Tourbus gab es Grenzen für ihn. Ein bestimmter, für die «Wilden Kerle» vorgesehener Bereich war für ihn tabu. Reimann wurde dort regelmässig rausgeschmissen. Die Dokumentation zeigt dazu ein selbstgedrehtes Behind-the-Scenes-Video des damals jungen Nick, der den Bus vorstellt. Als er den abgegrenzten Bereich filmt, in dem die älteren Darsteller sitzen, entgegnet ihm Jimi Blue Ochsenknecht nur ein hartes «Verpiss dich».

In der Dokumentation kommt auch Jimi Blue Ochsenknecht zu Wort. Er spielte die Rolle von «Leon» und war in der Filmreihe als Hauptdarsteller zu sehen. «Ich stehe dafür ein, dass man nicht mobben sollte», sagte er. Auf sein jüngeres Ich blickt er kritisch zurück. «Ich fand mich extrem cool», schätzt er sein damaliges Ego hoch ein.

Gleichzeitig stellt Ochsenknecht heraus, dass es «immer ungesund» sei, so früh berühmt zu werden. «Mir tut es auf jeden Fall leid und ich kann jetzt erst nachvollziehen, wie es bei ihm vielleicht ankam», räumte er Fehler gegenüber Reimann ein. «Ich habe Sachen gesagt, die nicht hätten sein sollen.»

«Dirty Dancing» war gar nicht so leidenschaftlich

«Dirty Dancing» mit Patrick Swayze als Johnny Castle und Jennifer Grey als «Baby». Archiv

Was in Dirty Dancing nach purer Leidenschaft aussieht, war hinter der Kamera ein Kraftakt zwischen zwei Menschen, die kaum unterschiedlicher sein konnten. Patrick Swayze und Jennifer Grey brachten zwar Millionen Herzen zum Schmelzen – miteinander warm wurden sie jedoch nie.

Swayze konnte Grey nicht ausstehen, bezeichnete die Arbeit mit ihr als «sehr schwierig». So sollen die Szenen, in denen Grey als «Baby» bei den Tanzproben stets kichern muss, woraufhin Swayze alias Johnny genervt mit den Augen rollt, nicht gespielt gewesen sein. Swayze empfand die jüngere Grey als zu naiv und zu emotional, sie wiederum sah in ihm einen unreifen und wenig empathischen Macho.

Beide sprachen später offen über ihre schwierige Beziehung zueinander. Im Interview mit «The Hollywood Reporter» beispielsweise sagte Grey: «Seine Furchtlosigkeit zusammen mit meiner Ängstlichkeit war wie eine Ehe mit zwei Gegensätzen. Er hat alles gemacht und ich hatte bei allem Angst, es zu tun.»

Bei «Sex and the City» gab es keine besten Freundinnen – eher beste Feindinnen

Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker sind leider gar keine guten Freundinnen. Imago

In «Sex and the City» spielten Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker beste Freundinnen. Hinter den Kulissen jedoch herrschte Eiszeit. 2018 machte Cattrall ihrer Abneigung öffentlich Luft: «Du bist nicht meine Freundin», schrieb sie damals auf Instagram. Deutlicher konnte sie kaum werden.

Das Verhältnis der beiden Schauspielerinnen gilt seit Jahren als zerrüttet. Im Jahr 2022 äusserte sich Parker erstmals zum Streit im Podcast «Hollywood Reporter». Er habe im Jahr 2017 begonnen, als die Planungen für einen dritten «Sex and the City»-Film liefen. Das Projekt sei «fehlgeschlagen», da Cattrall und das Filmstudio Warner Brothers sich nicht einig geworden seien.

Der Film sei dann zunächst nicht produziert worden. «Wir wollten ihn nicht ohne Kim machen», sagte Parker in dem Podcast: «Waren wir enttäuscht? Natürlich. Aber das passiert.» Danach eskalierte die Sache offensichtlich. Der Ton wurde rauer, etwa in einem Interview Cattralls im Oktober 2017.

Angesprochen auf Gerüchte, der dritte Film sei nicht entstanden, weil sie zu viel Geld verlangt habe, sagte Cattrall: «An dieser Stelle nehme ich die Leute von ‹Sex and the City› und insbesondere Sarah Jessica Parker in die Pflicht.» Und ergänzte: «Ich denke, sie hätte netter sein können. Ich denke wirklich, sie hätte netter sein können. Ich weiss nicht, was ihr Problem ist.»

Wenige Monate später, im Februar 2018, starb Cattralls Bruder. Parker sprach Cattrall offenbar ihr Beileid aus. Daraufhin veröffentlichte Cattrall einen denkwürdigen Instagram-Beitrag. «Ich brauche deine Liebe und deine Hilfe in dieser traurigen Zeit nicht», schrieb Cattrall und warf Parker Heuchelei vor.

Die verkleinerte «Sex and the City»-Besetzung ohne Cattrall kam trotzdem für eine Neuauflage der Serie zusammen: «And Just Like That». Dazu sagte Parker in dem Podcast: «Wir haben sie nicht gefragt, ob sie dabei sein will, weil sie klargemacht hat, dass sie das nicht will, und es hat sich auch für uns nicht mehr gut angefühlt».

30 Jahre Funkstille zwischen Will Smith und Janet Huber bei «The Fresh Prince of Bel-Air»

Janet Huber (rechts) und Will Smith (Mitte) in der ersten Staffel von «Der Prinz von Bel-Air». imago/United Archives

Auch am Set von «The Fresh Prince of Bel-Air» (deutsch: «Der Prinz von Bel-Air») blieb es nicht immer harmonisch: Zwischen Hauptdarsteller Will Smith und Janet Hubert, die in den ersten drei Staffeln «Tante Vivian» spielte, kam es zum Streit.

Nach Huberts Ausstieg im Jahr 1993 machten sich beide gegenseitig für die Spannungen verantwortlich. Hubert war überzeugt, Smith habe ihren Rausschmiss betrieben. Er wiederum warf ihr vor, zu sehr im Mittelpunkt stehen zu wollen.

Bis 2020 herrschte zwischen den beiden Funkstille. Erst bei der grossen 30-Jahre-Reunion fanden sie wieder zueinander. Während der für den US-Sender HBO produzierten Jubiläumssendung kam es zu einem klärenden Gespräch zwischen Hubert und Smith.

In der Runde war zunächst nur die zweite «Tante Vivian» dabei. Schliesslich ergriff Will Smith das Wort und erzählte, dass er sich mit Hubert getroffen habe, um sich auszusprechen.

Im anschliessenden Video ist das Wiedersehen der beiden zu sehen. Sie lassen die gegenseitigen Vorwürfe noch einmal Revue passieren, bevor sie ihn direkt konfrontiert: «Ich wollte nur eine Sache wissen: Warum? Ich habe so viel verloren». Als Smith nach ihrer Version des Rauswurfs fragt, beschreibt sie die Situation als «ziemlich verrückt». Damals habe sie in einer missbräuchlichen Ehe gelebt, doch der Cast sei darüber nicht im Bilde gewesen.

Smith räumte ein, er sei damals «sehr unsensibel» gewesen und habe ihr das Arbeiten am Set unnötig schwer gemacht. Lange hiess es, sie sei gefeuert worden, weil sie schwanger gewesen sei. Doch das stimmte gar nicht, wie Hubert im Gespräch klarstellt. Stattdessen habe sie ein neues Vertragsangebot erhalten, «ein sehr schlechtes Angebot», das sie ablehnte. Es hätte ihre Gage gekürzt und ihr untersagt, andere Projekte anzunehmen.

Von Feinden zu Liebhabern bei «Wie ein einziger Tag»

Ryan Gosling und Rachel McAdams wurden von Feinden zu Verlobten – und schließlich zu Getrennten. imago images/Ronald Grant

Und auch bei den schönsten Liebesgeschichten kommt es zu Streit. So auch beim Dreh von «The Notebook» (deutsch: «Wie ein einziger Tag»). Die beiden Hauptdarsteller – Ryan Gosling und Rachel McAdams – spielten das Liebespaar Noah und Allie. Doch hinter den Kulissen konnten die beiden wirklich gar nicht miteinander.

Wie Regisseur Nick Cassavetes in einem Interview mit «VH1» erzählte, soll Ryan Gosling damals sogar darum gebeten haben, seine Filmpartnerin auszutauschen, weil eine Zusammenarbeit mit ihr schlicht unmöglich gewesen sei.

«Wir haben die beiden dann mit dem Produzenten in einen Raum gesteckt und sie haben begonnen, sich gegenseitig anzubrüllen. Ich habe den Raum verlassen, eine Zigarette geraucht und alle kamen heraus und meinten: ‹Okay, lasst es uns tun!›», erzählte Cassavetes.

Die Situation wurde daraufhin etwas entspannter. «Ich denke, Ryan hat sie dafür respektiert, dass sie hinter ihrer Rolle stand, und Rachel war glücklich, das endlich einmal gesagt zu haben. Der Rest des Films war zwar immer noch kein Spaziergang, aber es war wesentlich leichter», erzählt der Regisseur weiter.

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an – und so wurden aus den beiden zunächst Freunde, später ein Paar. Ihre Beziehung hielt zwei Jahre, es kam sogar zur Verlobung. 2007 folgte jedoch die Trennung.

Bei «Fast & Furious» wurde mit der «tough love»-Methode gearbeitet

Zwischen Vin Diesel und Dwayne «The Rock» Johnson herrschte jahrelang eine angespannte Stimmung. IMAGO/Capital Pictures

Die Fehde zwischen Vin Diesel und Dwayne «The Rock» Johnson zog sich über mehrere «Fast & Furious»-Filme hinweg und wurde in der Presse wie auch auf ihren persönlichen Social-Media-Kanälen ausführlich thematisiert. Bis Diesel schliesslich die Verantwortung für die Spannungen übernahm.

Im Gespräch mit «Men’s Health» erklärte der Schauspieler und Produzent, seine «tough love»-Methode (deutsch: «harte Liebe»-Methode), mit der er Johnson zu einer starken Leistung habe anspornen wollen, sei letztlich der Auslöser für die Auseinandersetzungen gewesen. «Es war eine schwierige Figur zu verkörpern, die Figur des Hobbs», sagte Diesel.

«Damals setzte ich auf eine Menge harter Liebe, um die Leistung dorthin zu bringen, wo sie sein sollte. Als Produzent wollte ich erreichen, dass die Zuschauer Dwayne Johnson nicht nur als Wrestler sehen, sondern als eine neue, unbekannte Figur in der Filmwelt», sagte er dem Magazin.

Dabei schien Diesel zu übersehen, dass Johnson längst über beachtliche Schauspielerfahrung verfügte. Dennoch beharrte er darauf, dass sein Vorgehen im Sinne der künstlerischen Integrität des Films notwendig gewesen sei. «Hobbs trifft dich wie eine Tonne Ziegelsteine. Das ist etwas, auf das ich stolz bin, diese Ästhetik. Das hat eine Menge Arbeit gekostet», fuhr er fort. «Wir mussten dorthin kommen, und manchmal konnte ich zu dieser Zeit eine Menge harte Liebe geben.