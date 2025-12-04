  1. Privatkunden
Vier Länder steigen aus Israel darf an Eurovision Song Contest 2026 teilnehmen

SDA

4.12.2025 - 18:47

Die israelische Kandidatin Yuval Raphael hatte dieses Jahr beim Eurovision Song Contest in Basel den zweiten Platz erreicht. (Archivbild)
Die israelische Kandidatin Yuval Raphael hatte dieses Jahr beim Eurovision Song Contest in Basel den zweiten Platz erreicht. (Archivbild)
Bild: Keystone

Israel kann 2026 doch am Eurovision Song Contest teilnehmen. Die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion haben sich in Genf darauf geeinigt. Vier Länder haben jetzt ihren Rückzug erklärt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

04.12.2025, 18:47

04.12.2025, 20:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Genf haben sich die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion darauf geeinigt, dass Israel doch am Eurovision Song Contest teilnehmen darf.
  • Beim diesjährigen Wettbewerb in Basel belegte die israelische Kandidatin dank des öffentlichen Votings den zweiten Platz.
  • Spanien, die Niederlande, Slowenien und Irland haben jetzt ihren Rückzug erklärt.
Mehr anzeigen

Israel kann 2026 am Eurovision Song Contest in Österreich teilnehmen. Darauf haben sich die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion (EBU) am Donnerstag in Genf geeinigt, wie aus übereinstimmenden Quellen hervorgeht.

Mehrere Länder hatten zuvor mit einem Boykott gedroht. Nach einer geheimen Abstimmung haben die öffentlich-rechtlichen Sender mit einer Zweidrittelmehrheit die neuen Regeln angenommen, die die EBU vor zwei Wochen vorgestellt hatte. Eine separate Abstimmung über Israel wäre nur dann nötig geworden, wenn diese Motion abgelehnt worden wäre.

Spanien, die Niederlande, Slowenien und Irland haben jetzt ihren Rückzug aus dem Eurovision Song Contest im kommenden Jahr bekanntgegeben und das mit der Teilnahme Israels begründet. Der niederländische Sender Avrotros teilte am Donnerstag mit, die Teilnahme Israels sei «nicht mehr mit der Verantwortung in Einklang zu bringen, die wir als öffentlich-rechtlicher Sender tragen».

Beim diesjährigen Wettbewerb in Basel belegte die israelische Kandidatin dank des öffentlichen Votings den zweiten Platz. Einige hatten das Abstimmungsverfahren daraufhin infrage gestellt. Die SRG wiederum wollte keinen Ausschluss Israels.

Mehrere Länder drohen mit Boykott. Um Israels ESC-Teilnahme im Jahr 2026 tobt bereits jetzt ein Streit

Mehrere Länder drohen mit BoykottUm Israels ESC-Teilnahme im Jahr 2026 tobt bereits jetzt ein Streit

ESC in den Schlagzeilen. Debatte um Israels ersten Platz beim Publikumsvoting

ESC in den SchlagzeilenDebatte um Israels ersten Platz beim Publikumsvoting

Reisewarnung und Boykottaufrufe. Nahost-Konflikt überschattet ESC – Nemo fordert Ausschluss Israels

Reisewarnung und BoykottaufrufeNahost-Konflikt überschattet ESC – Nemo fordert Ausschluss Israels

