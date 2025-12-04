Die israelische Kandidatin Yuval Raphael hatte dieses Jahr beim Eurovision Song Contest in Basel den zweiten Platz erreicht. (Archivbild) Bild: Keystone

Israel kann 2026 doch am Eurovision Song Contest teilnehmen. Die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion haben sich in Genf darauf geeinigt. Vier Länder haben jetzt ihren Rückzug erklärt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Genf haben sich die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion darauf geeinigt, dass Israel doch am Eurovision Song Contest teilnehmen darf.

Beim diesjährigen Wettbewerb in Basel belegte die israelische Kandidatin dank des öffentlichen Votings den zweiten Platz.

Spanien, die Niederlande, Slowenien und Irland haben jetzt ihren Rückzug erklärt. Mehr anzeigen

Israel kann 2026 am Eurovision Song Contest in Österreich teilnehmen. Darauf haben sich die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion (EBU) am Donnerstag in Genf geeinigt, wie aus übereinstimmenden Quellen hervorgeht.

Mehrere Länder hatten zuvor mit einem Boykott gedroht. Nach einer geheimen Abstimmung haben die öffentlich-rechtlichen Sender mit einer Zweidrittelmehrheit die neuen Regeln angenommen, die die EBU vor zwei Wochen vorgestellt hatte. Eine separate Abstimmung über Israel wäre nur dann nötig geworden, wenn diese Motion abgelehnt worden wäre.

✅ The new regulations have been approved by a large majority 🎉. EBU members will not hold another vote on the participation of members. Israel WILL compete in #Eurovision2026 #Eurovision #EurovisionGR #esc #esc2026 pic.twitter.com/5OwJpCBldi — Eurovisionfun (@eurovisionfn) December 4, 2025

Spanien, die Niederlande, Slowenien und Irland haben jetzt ihren Rückzug aus dem Eurovision Song Contest im kommenden Jahr bekanntgegeben und das mit der Teilnahme Israels begründet. Der niederländische Sender Avrotros teilte am Donnerstag mit, die Teilnahme Israels sei «nicht mehr mit der Verantwortung in Einklang zu bringen, die wir als öffentlich-rechtlicher Sender tragen».

Beim diesjährigen Wettbewerb in Basel belegte die israelische Kandidatin dank des öffentlichen Votings den zweiten Platz. Einige hatten das Abstimmungsverfahren daraufhin infrage gestellt. Die SRG wiederum wollte keinen Ausschluss Israels.