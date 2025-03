Der siebenjährige Maycol Knie reitet an der Premiere des Circus Knie unter Halbbruder Ivan durch und erntet dafür «Standing Ovations». Bild: Keystone

Der siebenjährige Maycol der Zirkusfamilie Knie hat am Freitagabend in Rapperswil SG die Premiere des Nationalzirkus eröffnet und mit der traditionellen Pferdenummer für «Standing Ovations» gesorgt. Traditionen setzten sich auch in weiteren Darbietungen fort.

Keystone-SDA, tpfi SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Premiere der neuen Show der Zirkusfamilie Knie in Rapperswil SG ging mit grossen Ovationen über die Manege.

Der siebenjährige Maycol aus der Knie-Familie Knie eröffnete die Premiere auf dem Pony mit seinem Halbbruder Ivan zu Pferde.

Fast schon als Tradition ging auch Rückkehrer Mike Müller durch. Mehr anzeigen

Er begrüsste am Freitagabend das Publikum an der Zirkuspremiere in Rapperswil SG: Der siebenjährige Maycol Knie. Wenig später ritt er mit einem Pony zwischen zwei Pferden durch, auf denen sein Halbbruder Ivan balancierte. Chanel Knie zeigte ihre Dressurkünste auf einem Schimmel.

Auch heuer behielt die Zirkusfamilie die Pferde im Programm. Das kam an. Keine andere Nummer wurde von den Zuschauenden so beklatscht wie diese. Die Kinder Géraldine Knies ernteten «Standing Ovations».

Fast schon als Tradition ging auch Rückkehrer Mike Müller durch. Der 61-jährige Komiker sorgte unter anderem als Bauer Wermelinger für Lacher, ebenso der klassische Musikclown Chistirrin, der auf Wunsch in die Manege zurückgekehrt ist.