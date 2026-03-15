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Kein Kampf gegen Vampire Sarah Michelle Gellar erklärt Absage der «Buffy»-Neuauflage

dpa

15.3.2026 - 20:30

Sarah Michelle Gellar: «Buffy»-Neuauflage abgesagt - Gallery
Sarah Michelle Gellar: «Buffy»-Neuauflage abgesagt - Gallery. Nachdem die Kultserie «Buffy – Im Bann der Dämonen» vor mehr als 20 Jahren endete, war 2025 eine Neuauflage angekündigt worden. (Archivbild)

Nachdem die Kultserie «Buffy – Im Bann der Dämonen» vor mehr als 20 Jahren endete, war 2025 eine Neuauflage angekündigt worden. (Archivbild)

Bild: dpa

Sarah Michelle Gellar: «Buffy»-Neuauflage abgesagt - Gallery. In der Neuauflage sollte Ryan Kiera Armstrong eine neue junge Vampirjägerin spielen. (Archivbild)

In der Neuauflage sollte Ryan Kiera Armstrong eine neue junge Vampirjägerin spielen. (Archivbild)

Bild: dpa

Sarah Michelle Gellar: «Buffy»-Neuauflage abgesagt - Gallery. Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao («Nomadland») sollte bei der «Buffy»-Neuauflage Regie führen. (Archivbild)

Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao («Nomadland») sollte bei der «Buffy»-Neuauflage Regie führen. (Archivbild)

Bild: dpa

Sarah Michelle Gellar: «Buffy»-Neuauflage abgesagt - Gallery
Sarah Michelle Gellar: «Buffy»-Neuauflage abgesagt - Gallery. Nachdem die Kultserie «Buffy – Im Bann der Dämonen» vor mehr als 20 Jahren endete, war 2025 eine Neuauflage angekündigt worden. (Archivbild)

Nachdem die Kultserie «Buffy – Im Bann der Dämonen» vor mehr als 20 Jahren endete, war 2025 eine Neuauflage angekündigt worden. (Archivbild)

Bild: dpa

Sarah Michelle Gellar: «Buffy»-Neuauflage abgesagt - Gallery. In der Neuauflage sollte Ryan Kiera Armstrong eine neue junge Vampirjägerin spielen. (Archivbild)

In der Neuauflage sollte Ryan Kiera Armstrong eine neue junge Vampirjägerin spielen. (Archivbild)

Bild: dpa

Sarah Michelle Gellar: «Buffy»-Neuauflage abgesagt - Gallery. Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao («Nomadland») sollte bei der «Buffy»-Neuauflage Regie führen. (Archivbild)

Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao («Nomadland») sollte bei der «Buffy»-Neuauflage Regie führen. (Archivbild)

Bild: dpa

Fans der Vampirjägerin müssen jetzt stark sein: Hulu stoppt laut Sarah Michelle Gellar das erwartete «Buffy»-Comeback. Die Schauspielerin wendet sich in einem Video an ihre Fans.

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DPA, Redaktion blue News

15.03.2026, 20:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Es gibt keine Neuauflage der Erfolgsserie «Buffy – Im Bann der Dämonen».
  • Schauspielerin Sarah Michelle Gellar zeigt sich enttäuscht über die Absage.
  • Die 48-Jährige hatte in der Kultserie die unerschrockene High-School-Schülerin Buffy gespielt, die Nacht für Nacht mutig und mit mystischen Kräften gegen Vampire kämpft.
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Die geplante Neuauflage der Erfolgsserie «Buffy – Im Bann der Dämonen» ist laut Schauspielerin Sarah Michelle Gellar geplatzt. Der Streamingdienst Hulu verfolgt das Projekt nicht weiter, wie die 48-Jährige in einem Instagram-Video berichtet. «Also, ich bin wirklich traurig, das teilen zu müssen, aber ich wollte, dass ihr alle es von mir hört.»

Gellar hatte in der Kultserie, die in den 90er Jahren startete, die unerschrockene High-School-Schülerin Buffy gespielt, die Nacht für Nacht mutig und mit mystischen Kräften gegen Vampire kämpft, um die Welt vor dem Untergang zu beschützen. Für Gellar war «Buffy» der Durchbruch. 

Gellar war als Nebenrolle in Neuauflage vorgesehen

Die Neuauflage war im vergangenen Jahr angekündigt worden. Gellar sollte darin wieder Buffy Summers spielen, diesmal aber als Nebenrolle an der Seite einer neuen jungen Vampirjägerin, gespielt von Ryan Kiera Armstrong («Firestarter», «Star Wars: Skeleton Crew»). Gellar war auch als Produzentin an Bord, Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao («Nomadland») sollte Regie führen. 

Gellar zu ihren Fans: Buffy bedeute ihr viel – bis heute

«Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder in Buffys stilvollen und dennoch erschwinglichen Stiefeln landen würde. Und dank Chloé wurde mir bewusst, wie sehr ich sie liebe und wie viel sie nicht nur mir, sondern euch allen bedeutet», sagt Gellar in dem Video. «Und daran ändert sich nichts.»

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