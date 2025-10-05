«Naked» zeigt Liebe im Schatten der Sexsucht

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue ARD-Serie «Naked» zeigt Liebe im Schatten der Sexsucht

dpa

5.10.2025 - 12:49

Tabuthema Sexsucht: Die WDR-Serie «Naked» - Gallery
Tabuthema Sexsucht: Die WDR-Serie «Naked» - Gallery. Mit der sechsteiligen Serie «Naked» (ab sofort in der ARD-Mediathek, am 3. und 4. Oktober im Ersten) wagt sich der WDR an das gesellschaftliches Tabuthema Sexsucht.

Mit der sechsteiligen Serie «Naked» (ab sofort in der ARD-Mediathek, am 3. und 4. Oktober im Ersten) wagt sich der WDR an das gesellschaftliches Tabuthema Sexsucht.

Bild: dpa

Tabuthema Sexsucht: Die WDR-Serie «Naked» - Gallery. Das Drehbuch der Headautorin Silke Eggert basiert nach Angaben der ARD auf ihren persönlichen Erfahrungen.

Das Drehbuch der Headautorin Silke Eggert basiert nach Angaben der ARD auf ihren persönlichen Erfahrungen.

Bild: dpa

Tabuthema Sexsucht: Die WDR-Serie «Naked» - Gallery
Tabuthema Sexsucht: Die WDR-Serie «Naked» - Gallery. Mit der sechsteiligen Serie «Naked» (ab sofort in der ARD-Mediathek, am 3. und 4. Oktober im Ersten) wagt sich der WDR an das gesellschaftliches Tabuthema Sexsucht.

Mit der sechsteiligen Serie «Naked» (ab sofort in der ARD-Mediathek, am 3. und 4. Oktober im Ersten) wagt sich der WDR an das gesellschaftliches Tabuthema Sexsucht.

Bild: dpa

Tabuthema Sexsucht: Die WDR-Serie «Naked» - Gallery. Das Drehbuch der Headautorin Silke Eggert basiert nach Angaben der ARD auf ihren persönlichen Erfahrungen.

Das Drehbuch der Headautorin Silke Eggert basiert nach Angaben der ARD auf ihren persönlichen Erfahrungen.

Bild: dpa

Ein sexsüchtiger Vampir trifft auf die Heilige Maria. Was auf den ersten Blick nach Kitsch aussieht, ist der Auftakt einer sehenswerten WDR-Produktion, die sich einem schwierigen Thema widmet.

DPA

05.10.2025, 12:49

05.10.2025, 12:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die ARD-Serie «Naked» thematisiert Sexsucht und Co-Abhängigkeit in einer eindringlichen Bildsprache.
  • Die Geschichte basiert auf persönlichen Erfahrungen der Headautorin Silke Eggert.
  • Die ersten drei Folgen laufen am Freitagabend im Ersten, abrufbar ist die Serie bereits in der Mediathek.
Mehr anzeigen

Der Vampir und die Heilige Maria liegen eng umschlungen auf seiner Couch, er zieht ihr langsam das Kleid aus, sie küssen sich, es knistert. Was nach dem Höhepunkt einer schlechten Liebeskomödie klingt, ist die Anfangssequenz einer differenzierten TV-Produktion, die das Erste als «Love Noir»-Psychodrama ankündigt. 

Mit dem Sechsteiler «Naked» wagt sich die vom WDR beauftragte Serie an ein gesellschaftliches Tabuthema: Es geht um Sexsucht, es geht um Co-Abhängigkeit und es geht um die Frage, was diese seit 2019 von der WHO anerkannte Krankheit mit den Betroffenen macht. Das Drehbuch der Headautorin Silke Eggert basiert nach Angaben der ARD auf ihren persönlichen Erfahrungen. Regie führte Bettina Oberli. 

In der ARD-Mediathek ist die Serie schon abrufbar, im Ersten sind am Freitag (3. Oktober) ab 23.45 Uhr und in der Nacht auf Sonntag (5. Oktober) ab 00.55 Uhr je drei Folgen zu sehen. 

Der Traum wird zum Alptraum

Es beginnt alles mit einer Karnevalsparty in Köln. Marie (Svenja Jung) und Luis (Noah Saavedra) lernen sich auf der Tanzfläche kennen, er als Vampir verkleidet, sie als Heilige Maria. Die Wahl der Kostüme gibt eine Vorahnung darauf, was den Zuschauer erwartet. «Was als Traum von der grossen Liebe beginnt, entwickelt sich zunehmend zum Alptraum. Denn: Luis ist süchtig nach Sex. Und Marie ist süchtig nach Luis», heisst es in einer Mitteilung der ARD. 

Schon zwei Stunden nach ihrer ersten Begegnung liegen sie nackt in seinem Bett und verbringen eine aufregende Liebesnacht. Marie ist sofort verliebt. Doch sie spürt früh, dass mit Luis etwas nicht stimmt. Zwar ist er zum ersten Mal richtig verliebt. Doch der grenzüberschreitende Sex mit Marie reicht ihm nicht annähernd. Tag und Nacht kämpft er gegen seine Fantasien. In der Folge schwankt er zwischen Distanz und Nähe, was für Unsicherheit bei Marie sorgt. 

Erst ab 16 Jahren freigegeben

Die Serie besticht durch eine eindringliche Bildsprache, starke schauspielerische Leistungen und ein Drehbuch, das sich dem schwierigen Thema mit authentisch gezeichneten Figuren nähert, ohne den Eindruck der Lächerlichkeit entstehen zu lassen. Einige Liebesszenen sind ungewöhnlich explizit, was auch ein Grund dafür sein dürfte, weshalb die Serie in der Mediathek erst ab 16 Jahren freigegeben ist. Gerade die Hauptfigur Luis wird jedoch nicht klischeehaft überzeichnet, sondern als verletzlicher Mensch mit Brüchen gezeigt. Hierin liegt die grosse Stärke der Serie. 

«Wir wollten vor allem das Gesicht und die Wahrheit hinter der Fassade erzählen», sagte die WDR-Redakteurin Caren Toennissen, die an der Entstehung der Serie beteiligt war. «Wichtig und herausfordernd war in diesem Kontext dann auch, die Idee von ‹Heilung› zu erzählen. Dass das eben immer auch eine Option ist. Sicher ein schwerer, langer, schmerzhafter Weg, der nicht immer gelingt. Aber definitiv einer, für den man sich dennoch entscheiden kann.»

Meistgelesen

Desolates YB wird von Lausanne überrollt – können die Berner nach der Pause reagieren?
«Naked» zeigt Liebe im Schatten der Sexsucht
Schweizer ETHs lehnen Dutzende ausländische Student*innen ab

Videos aus dem Ressort

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

02.10.2025

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

Am Siang-Fluss im Nordosten Indiens drohen mehrere Staudämme das Leben tausender Ureinwohner*innen zu zerstören. Für das indigene Volk der Adi geht es um Leben und Tod. Warum, erfährst du im Video.

02.10.2025

Umstrittene Tradition in Nepal: Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Umstrittene Tradition in Nepal: Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Mit gerade einmal zweieinhalb Jahren wird Aryatara Shakya in Nepal zur Kumari gewählt und als lebende Göttin verehrt. Sie führt nun ein Leben im Palast und muss dafür auf ihre Kindheit verzichten.

01.10.2025

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

Umstrittene Tradition in Nepal: Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Umstrittene Tradition in Nepal: Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nahost. EDA-Vertreter besuchen zehn Schweizer Teilnehmer an Gaza-Flottille

NahostEDA-Vertreter besuchen zehn Schweizer Teilnehmer an Gaza-Flottille

Vatikan. Leo XIV. mit stehenden Ovationen an Vereidigung in Rom empfangen

VatikanLeo XIV. mit stehenden Ovationen an Vereidigung in Rom empfangen

Nahost. Neun Schweizer Gaza-Aktivisten auf Rückreise in die Schweiz

NahostNeun Schweizer Gaza-Aktivisten auf Rückreise in die Schweiz