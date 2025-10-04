Zum ersten Mal geht das Goldene Auge im Dokumentarfilm-Wettbewerb des Zurich Film Festival an eine Schweizer Produktion: an «I love you, I leave you» von Moris Freiburghaus. (Archivbild) Bild: sda

Erstmals in der Geschichte des Zurich Film Festival (ZFF) geht das Goldene Auge im Dokumentarfilm-Wettbewerb an eine Schweizer Produktion. Der Zürcher Moris Freiburghaus gewinnt mit «I love you, I leave you» sogar in zwei Kategorien.

Freiburghaus' Regiedebüt räumt auch den Publikumspreis ab und erhält in der Kategorie ZFF Critics’ Jury Award eine Besondere Erwähnung, wie am Samstagabend an der Award Night im Zürcher Opernhaus bekanntgegeben wurde.

Freiburghaus begleitet im Film seinen besten Freund, den Schweizer Musiker Dino Brandão, durch eine belastende Zeit. Nach seiner Reise nach Angola, das Heimatland seines Vaters, leidet er an manischen Episoden und spricht über seine Erfahrungen.

«Wir hatten noch nie etwas Vergleichbares gesehen», heisst es in der Begründung der Dokumentarfilmjury. Der «unverblümte Blick auf psychische Erkrankungen und die unerschütterlichen Bindungen von Freundschaft und Familie» habe dazu veranlasst, das Goldene Auge in dieser Kategorie zum ersten Mal an eine Schweizer Produktion zu geben.

«I love you, I leave you» (Deutschschweizer Filmstart: 6. November) setzte sich gegen 13 weitere Erst- Zweit- und Drittwerke durch, darunter die Schweizer Koproduktion «La Beauté de l’Âne» von Dea Gijovci.

Goldenes Auge für slowakische Regisseurin

Im Spielfilm-Wettbewerb geht das Goldene Auge an die slowakische Regisseurin und Schauspielerin Tereza Nvotová. Ihr Film «Father» erzählt die Geschichte eines gestressten Familienvaters, der seine kleine Tochter aus Versehen im Auto vergisst.

«Der Film zeigt, wie dieser Fehler das zerstören kann, was wir am meisten lieben, und doch geht es im Kern um Mitgefühl, Hoffnung und die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes», schreibt die Jury, «tief bewegt von der Kunstfertigkeit und Menschlichkeit dieses Films».

Mit dem Drama «Wolves» von Jonas Ulrich war unter den insgesamt 14 Werken auch ein Schweizer Film für den Hauptpreis nominiert.

Besondere Erwähnung erhalten «Des preuves d’amour (Love Letters)» der französischen Filmemacherin Alice Douard sowie «Left-Handed Girl» der taiwanesich-US-amerikanischen Produzentin, Regisseurin und Schauspielerin Shih-Ching Tsou.

Kritikerpreis an Damien Hauser

Der Kritiker- beziehungsweise Kritikerinnenpreis geht an den Zürcher Regisseur Damien Hauser für den Experimentalfilm «Memory of Princess Mumbi». Er erzählt vom Filmemacher Kuve, der im Jahr 2093 nach Umata reist, um die Narben eines Krieges zu dokumentieren, die alte Königreiche wieder auferstehen liessen.

«Der Film spielt mit verschiedenen Genres und ist gleichzeitig eine Hommage an die Geschichte des Kinos – von den gespenstischen Echos des Stummfilms bis hin zur zeitgenössischen Auseinandersetzung mit KI im Filmemachen», so die Jury, die das Werk zum besten Schweizer Film im Programm (ohne Galapremieren) kürt.

Am Sonntag endet das 21. Zurich Film Film Festival, das in der vergangenen Woche mit Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Russell Crowe und Colin Farrell einmal mehr auch hochkarätige Filmstars eingeladen und mit Goldenen Augen geehrt hat.