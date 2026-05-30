Der 68-Jährige Johann Lafer durchläuft nach eigenen Angaben eine Chemotherapie. (Archivbild) Keystone

Fernsehkoch Johann Lafer hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der 68-Jährige leidet an Lymphdrüsenkrebs und wird seit Anfang Jahr mit Chemotherapie behandelt.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Johann Lafer hat öffentlich gemacht, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist.

Die Diagnose erhielt er vor rund zweieinhalb Jahren nach einer Routineuntersuchung.

Seit Anfang 2026 wird der TV-Koch mit Chemotherapie behandelt. Nach einer Verschlechterung seines Zustands zeigt die Therapie inzwischen Wirkung. Mehr anzeigen

Fernsehkoch Johann Lafer hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. «Ich bin krank. Ernsthaft krank», sagte Lafer im Interview mit der «Bild». «Ich habe Lymphdrüsenkrebs.»

Seine Krankheit sei bereits vor zweieinhalb Jahren entdeckt worden. «Bei einer Routineuntersuchung während einer Fastenkur hat ein Arzt Schatten in der Leiste gesehen. Ich hatte keinerlei Schmerzen. Gar nichts», erinnert sich der 68-jährige Österreicher. Später folgte demnach die Diagnose.

Lafer kämpft mit Chemotherapie gegen den Krebs

«Ich hoffte zunächst, dass alles wieder verschwinden würde. Man denkt: Das betrifft mich nicht. Das geht schon wieder weg», sagte Lafer. Im Januar 2026 habe sich seine Situation drastisch verschlechtert, schreibt «Bild». «Plötzlich war alles geschwollen. Nachts die Schweissausbrüche. Schlafen ging kaum noch. Da habe ich gemerkt: Jetzt läuft etwas komplett in die falsche Richtung», erzählte Lafer.

Seit Anfang des Jahres kämpfe er nun mit Chemotherapie gegen den Krebs. «Jede Chemo läuft fast 24 Stunden. Überall hängen Flaschen. Das haut dich komplett weg», sagte Lafer. Er übermittelt aber auch positive Nachrichten: «Man sieht, dass die Knoten kleiner werden. Dass die Behandlung anschlägt. Und das gibt mir Kraft.»

Aufgeben? «Nein! Sterben ist für mich keine Option. Ich will arbeiten, ich muss arbeiten. Ich brauche das. Ich habe noch so viel vor und so viele Ideen.»

«Den Umständen entsprechend geht es mir gut»

Den Umständen entsprechend gehe es ihm gut, sagte Lafer in einem Statement seiner Agentur. «Besonders freue ich mich darüber, weiterhin meiner Arbeit nachgehen sowie viele geplante Termine und Auftritte wahrnehmen zu können.»

Die Nachricht sei für seine Familie und ihn zunächst ein grosser Schock gewesen. «Umso dankbarer sind wir, dass die Behandlung gut anschlägt und sich die Situation positiv entwickelt.»

Lafer erreicht als TV-Koch bereits seit Jahrzehnten ein grosses Fernsehpublikum, unter anderem mit den ZDF-Sendungen «Lafer! Lichter! Lecker!» (2006–2017) und «Die Küchenschlacht» (seit 2008).

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