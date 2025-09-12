  1. Privatkunden
Fertig versteckt TV-Koch zeigt sich erstmals mit Freundin in der Öffentlichkeit

Carlotta Henggeler

12.9.2025

Roland Trettl und Miriam Höller machten ihre Beziehung im Januar 2025 öffentlich.
Roland Trettl und Miriam Höller machten ihre Beziehung im Januar 2025 öffentlich.
Getty Images

Premiere auf dem roten Teppich: Erstmals zeigten sich Moderatorin Miriam Höller und TV-Koch Roland Trettl beim Deutschen Fernsehpreis öffentlich als Paar. Bei diesem Anlass verriet der Trettl, weshalb ihre Beziehung so gut funktioniert.

Teleschau

12.09.2025, 22:37

12.09.2025, 22:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • TV-Koch Roland Trettl und Moderatorin Miriam Höller traten beim Deutschen Fernsehpreis erstmals offiziell als Paar auf.
  • Trettl nannte gemeinsame Ehrlichkeit, gegenseitigen Respekt und kleine Alltagsrituale wie Kochen als Erfolgsgeheimnisse der Beziehung.
  • Höller, die schwere Schicksalsschläge hinter sich hat, betonte ihre neu gefundene Liebe und den positiven Umgang miteinander.
Mehr anzeigen

In der VOX-Show «First Dates» verhilft Roland Trettl seinen Gästen nicht nur zu kulinarischen Hochgenüssen, sondern qua Titel auch zu romantischen Treffen. Während sich in seiner Sendung schon reihenweise Singles ineinander verguckten, lief es für den 54-Jährigen in Sachen Liebe – Trennung von der Ehefrau inklusive – ausbaufähig.

Doch damit ist seit Anfang des Jahres Schluss: Damals machte Trettl die Liebe zu Ex-Stuntfrau und Moderatorin Miriam Höller öffentlich. Nun absolvierte das Paar den ersten gemeinsamen Auftritt im Blitzlichtgewitter: auf dem roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises.

«Es ist natürlich wunderschön, dass wir zusammen hier sind», schwärmte Höller gegenüber RTL. Derweil verriet Trettl das Liebesgeheimnis der beiden Verliebten. «Der Frau immer gute Dinge kochen. Neugierig bleiben. Einen Blick in die Zukunft zu haben, aber in der Gegenwart zu leben», zählt der TV-Koch die wichtigsten Erfolgsfaktoren auf.

Miriam Höller verlor Freund durch Helikopterabsturz

Doch es komme auch darauf an, in ernsten Momenten füreinander da zu sein: «Zu verstehen, dass jeder eine Vergangenheit hatte und die zu respektieren. Und gemeinsam offenzubleiben und in verschiedenen Situationen positiv zu bleiben.»

Gerade Miriam Höller musste in der Vergangenheit einiges durchmachen. Weil sie sich 2016 beide Füsse brach, musste sie ihre Karriere als Stuntfrau beenden. Wenig später bezahlte ihr Verlobter bei einem Helikopterabsturz mit seinem Leben.

Ihren Optimismus hat sie trotzdem nicht verloren – und nun eine neue grosse Liebe gefunden. «Wir sind sehr ehrlich miteinander», nannte sie gegenüber RTL einen wesentlichen Faktor für den Erfolg der Beziehung mit Roland Trettl.

