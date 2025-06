Die beliebte US-amerikanische TV-Köchin Anne Burell starb am vergangenen Dienstag in ihrem Haus in Brooklyn. Sie wurde nur 55 Jahre alt. Bild: IMAGO/MediaPunch

TV-Köchin Anne Burrell wurde am vergangenen Dienstag leblos in ihrem Haus in Brooklyn gefunden. Laut US-Medien konnten die herbeigeeilten Sanitäter vor Ort nur noch den Tod der 55-Jährigen feststellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-amerikanische TV-Köchin Anne Burell ist im Alter von 55 Jahren gestorben.

Die Todesursache ist noch unklar und soll durch eine Obduktion ermittelt werden.

Burells Familie und der TV-Sender «Food Network», mit dem die Köchin viele Jahre zusammengearbeitet hat, haben ihren Tod offiziell bestätigt.

Fans und Kollegen sind geschockt und zeigen im Internet grosse Anteilnahme.

Anne Burrell ist tot. Die US-amerikanische TV-Köchin wurde nur 55 Jahre alt.

Die Rettungskräfte sollen am Dienstag, 17. Juni, einen Hilferuf erhalten haben, schreibt das Online-Portal TMZ, nachdem die 55-Jährige bewusstlos in ihrem Haus in Brooklyn aufgefunden worden war.

Laut den Sanitätern vor Ort konnte Burrell nicht wiederbelebt werden. Es heisst, dass ein Gerichtsmediziner eine Autopsie durchführen werde, um die genaue Todesursache zu ermitteln.

«Ihr Lächeln liess jeden Raum, den sie betrat, erstrahlen»

Die Familie von Anne Burrell bestätigte unterdessen ihren Tod in einem emotionalen Statement gegenüber dem US-Magazin «People»: «Anne war eine geliebte Ehefrau, Schwester, Tochter, Stiefmutter und Freundin – ihr Lächeln liess jeden Raum, den sie betrat, erstrahlen.»

Die Starköchin war nicht nur wegen ihres Könnens in der Küche, sondern auch wegen ihrer sympathischen Art bei den Fernsehzuschauern*innen sehr beliebt.

Burrell war bis zuletzt im US-amerikanischen TV-Sender «Food Network» zu sehen. Sie hinterlässt neben ihrem Mann Stuart Claxton auch ihren Stiefsohn Javier.

Burrell und Claxton gaben sich erst vor vier Jahren das Jawort. Das Paar hatte sich 2018 über die Dating-Plattform Bumble kennengelernt.

