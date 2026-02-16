  1. Privatkunden
Verhaftung drohte TV-Kommissare bei «Tatort»-Dreh plötzlich selbst verdächtig

SDA

16.2.2026 - 18:36

Die TV-Kommissare Ferdinand Hofer (links) und Carlo Ljubek wurden während einem «Tatort»-Dreh bei einer Sicherheitskontrolle fast abgeführt.
Die TV-Kommissare Ferdinand Hofer (links) und Carlo Ljubek wurden während einem «Tatort»-Dreh bei einer Sicherheitskontrolle fast abgeführt.
Bild: Keystone

Der «Tatort»-Dreh auf der Münchner Sicherheitskonferenz war für die zwei TV-Kommissare Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek eine Herausforderung. Die beiden Schauspieler wurden plötzlich selbst zu Verdächtigen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

16.02.2026, 18:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Münchner Sicherheitskonferenz im Nobelhotel Bayerischer Hof war Kulisse für den Dreh der «Tatort»-Folge «Der sichere Tod».
  • Das neue Ermittlerduo Ferdinand Hofer als Kalli Hammermann und Carlo Ljubek als Nikola Buvak müssen im TV-Krimi einen verzwickten Fall rund um eine tote Dolmetscherin lösen.
  • Doch dann wird es plötzlich ernst: Bei einer Sicherheitskontrolle droht den beiden Schauspielern die Verhaftung.
Mehr anzeigen

«Bei einer spontanen Sicherheitskontrolle waren wir kurz davor, abgeführt zu werden, weil ein Herr Buvak und ein Herr Hammermann natürlich nicht als Teilnehmer der Sicherheitskonferenz akkreditiert waren», sagten Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek zur deutschen Nachrichtenagentur DPA. 

Die beiden Fernsehkommissare ermitteln in der Krimi-Reihe «Tatort» als Kalli Hammermann (Hofer) und Nikola Buvak (Ljubek).

Das Problem liess sich zum Glück schnell klären, waren die beiden Schauspieler doch hochoffiziell für den Bayerischen Rundfunk (BR) im Einsatz, um während des Treffens von Mächtigen aus aller Welt eine neue Folge zu drehen.

«Tatort» im Check. Wie viele Schweizer*innen brechen ihr Studium ab?

«Tatort» im CheckWie viele Schweizer*innen brechen ihr Studium ab?

«Eine solch gigantische Kulisse mit so viel internationaler Prominenz wäre für einen ‹Tatort› unter normalen Umständen unvorstellbar», waren sich Hofer und Ljubek einig.

Mysteriöser Tod einer Dolmetscherin

Der Dreh sei aber auch sehr unberechenbar gewesen. «Man weiss nie, was als Nächstes passiert oder welche Politikerin, welcher Politiker gerade vorbeiläuft und sich ins Bild «schummelt».

In der Folge «Der sichere Tod» der ARD-Krimi-Reihe müssen die Kommissare den mysteriösen Unfalltod einer Dolmetscherin aufklären. Bald wird klar: Es war Mord und der Täter treibt sich auf der Sicherheitskonferenz herum.

Doch die Ermittlungen unter Hunderten hochrangigen Gästen aus aller Welt aus Politik und Wirtschaft sind extrem kompliziert. Dafür sorgen nicht zuletzt die hohen Sicherheitsvorkehrungen, diplomatische Immunitäten und Vorgänge, die hochgeheim sind.

«Tatort» im Check. Wie geht man mit dem Älterwerden um?

«Tatort» im CheckWie geht man mit dem Älterwerden um?

Unter Regie von Lancelot von Naso stehen für den Krimi auch Roman Knizka, Sophie von Kessel und der schwedische Schauspieler Björn Bengtsson («Die Lüge») vor der Kamera.

Auf der Sicherheitskonferenz war nach BR-Angaben allerdings nur ein kleines Team dabei, darunter die beiden Kommissare, für die es der zweite gemeinsame Krimi ist.

