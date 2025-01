Anfang Januar hat Max Schautzer eine Circus-Premiere in Köln besucht. IMAGO/Horst Galuschka

Max Schautzer ist laut Medienberichten gestorben. Die TV-Legende wurde 84 Jahre alt.

tafi Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen TV-Legende Max Schautzer ist in einem Kölner Krankenhaus gestorben.

Der Moderator prägte viele Jahrzehnte die Fernsehunterhaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mehr anzeigen

TV-Legende Max Schautzer ist laut einem Bericht der «Bild»-Zeitung tot. Der 84-Jährige sei heute Nachmittag in einem Kölner Krankenhaus gestorben.

Der im österreichischen Klagenfurt geborene Schautzer hat über Jahrzehnte die Fernsehunterhaltung in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz geprägt. Er erfand das erfolgreiche Format «Pleiten, Pech und Pannen» und moderierte TV-Shows wie «Alles oder nichts», «Allein gegen alle» und «Ein Platz an der Sonne».

Wie «Bild» unter Berufung auf eine enge Freundin berichtet, habe sich Schautzer Anfang Januar in ein Kölner Spital begeben, wo er jetzt gestorben ist.

Mehr in Kürze.