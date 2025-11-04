TV-Legende Michael Schanze verlor fast 100 Kilo

Ende 2019 sprang Schanze dem Tod von der Schippe. Der deutsche Fernsehmoderator fing plötzlich an, Blut zu husten. Die Diagnose: eine beidseitige Lungenembolie. Insgesamt verbrachte der Entertainer damals sechs Monate im Spital.
Am 29. Juli 2024 stellte ein familiärer Schicksalsschlag das Leben des heute 78-Jährigen ein weiteres Mal auf den Kopf. Seine Partnerin Uschi Köhl starb völlig unerwartet an einer Gehirnblutung.
Der Tod der langjährigen Partnerin war ein Weckruf
Für Michael Schanze war der Tod seiner langjährigen Freundin aber auch ein Weckruf. Der Fernsehmann kämpfte seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Im Januar 2023 wog er fast 200 Kilogramm.
Diesen Kilos hat er jetzt den Kampf angesagt. In der «Bild» erzählt Schanze heute, wie er es geschafft hat, von 195 auf 102 Kilogramm abzuspecken.
Das entspricht einerseits 93 Kilo, andererseits der Senkung seines Body-Mass-Index (BMI) von 59,5 auf 31,1. Damit befindet sich Michael Schanze nun auf der niedrigsten Adipositas-Stufe.
Wie Michael Schanze das geschafft hat? Mit einer Abnehmspritze.
Der TV-Moderator liess sich vom Arzt des Medikament Tirzepatid von Mounjaro verschreiben. Er fing mit der höchsten Dosierung von 15 Milligramm an, für die er knapp 500 Euro im Monat bezahlen musste.
Michael Schanze bezahlt «hohen Preis»
Der erschlankte Michael Schanze ist begeistert vom Ergebnis. «Aber der Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist zu hoch», offenbart der Moderator in der «Bild».
Das Problem: Der leidenschaftliche Hobbykoch hat seinen Geschmackssinn verloren. «In den vergangenen Jahren hatte die Spritze bei mir keine Nebenwirkungen. Jetzt schmecke ich nicht nur nichts mehr. Ich habe einen richtigen Widerwillen gegen Kohlenhydrate.»
Es ist einer der Gründe, warum Michael Schanze seit einiger Zeit die Dosierung der Spritze reduziert hat. Seither hat er wieder etwas mehr Appetit. «Ich konnte zuletzt wenigstens wieder ein paar Kartoffeln essen. Ich zwinge mich jetzt, ordentlich zu essen», so Schanze in der «Bild».
Sport kann der Entertainer wegen anhaltender Rückenprobleme aber nach wie vor kaum betreiben. Seinem nächsten grossen Ziel, die 100-Kilo-Marke zu knacken, ist er trotzdem schon ganz nah gerückt.
