«Mir schmeckt nichts mehr» TV-Legende Michael Schanze verlor fast 100 Kilo

Bruno Bötschi

4.11.2025

Michael Schanze, Ex-Moderator der TV-Quizshow «1, 2 oder 3», hat den Kilos mit einer Abnehmspritze den Kampf angesagt.
Michael Schanze, Ex-Moderator der TV-Quizshow «1, 2 oder 3», hat den Kilos mit einer Abnehmspritze den Kampf angesagt.
Bild: imago/Future Image

Im Juli 2024 starb die langjährige Partnerin von Entertainer Michael Schanze. Seitdem verschrieb sich der deutsche TV-Star einer radikalen Abnehmkur – die hat aber nicht nur positive Auswirkungen.

Bruno Bötschi

04.11.2025, 11:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gebrauch der Abnehmspritze Tirzepatid der Firma von Mounjaro zeigt beim deutschen TV-Moderator Michael Schanze positive und negative Wirkungen.
  • Positiv ist, dass der 78-Jährige sein Gewicht dank der Spritze um mehr als 90 Kilogramm reduzieren konnte.
  • Negativ ist, dass der leidenschaftliche Hobbykoch deswegen seinen Geschmackssinn verloren hat.
Mehr anzeigen

Mit der TV-Quizshow «1, 2 oder 3» eroberte TV-Legende Michael Schanze in den 1970er Jahren die Kinderherzen.

Ende 2019 sprang Schanze dem Tod von der Schippe. Der deutsche Fernsehmoderator fing plötzlich an, Blut zu husten. Die Diagnose: eine beidseitige Lungenembolie. Insgesamt verbrachte der Entertainer damals sechs Monate im Spital.

Am 29. Juli 2024 stellte ein familiärer Schicksalsschlag das Leben des heute 78-Jährigen ein weiteres Mal auf den Kopf. Seine Partnerin Uschi Köhl starb völlig unerwartet an einer Gehirnblutung.

Der Tod der langjährigen Partnerin war ein Weckruf

Für Michael Schanze war der Tod seiner langjährigen Freundin aber auch ein Weckruf. Der Fernsehmann kämpfte seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Im Januar 2023 wog er fast 200 Kilogramm.

Unerwartet gestorben. Michael Schanze findet Partnerin leblos im Wintergarten

Unerwartet gestorbenMichael Schanze findet Partnerin leblos im Wintergarten

Diesen Kilos hat er jetzt den Kampf angesagt. In der «Bild» erzählt Schanze heute, wie er es geschafft hat, von 195 auf 102 Kilogramm abzuspecken.

Das entspricht einerseits 93 Kilo, andererseits der Senkung seines Body-Mass-Index (BMI) von 59,5 auf 31,1. Damit befindet sich Michael Schanze nun auf der niedrigsten Adipositas-Stufe.

Wie Michael Schanze das geschafft hat? Mit einer Abnehmspritze.

Der TV-Moderator liess sich vom Arzt des Medikament Tirzepatid von Mounjaro verschreiben. Er fing mit der höchsten Dosierung von 15 Milligramm an, für die er knapp 500 Euro im Monat bezahlen musste. 

Michael Schanze bezahlt «hohen Preis»

Der erschlankte Michael Schanze ist begeistert vom Ergebnis. «Aber der Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist zu hoch», offenbart der Moderator in der «Bild».

Das Problem: Der leidenschaftliche Hobbykoch hat seinen Geschmackssinn verloren. «In den vergangenen Jahren hatte die Spritze bei mir keine Nebenwirkungen. Jetzt schmecke ich nicht nur nichts mehr. Ich habe einen richtigen Widerwillen gegen Kohlenhydrate.»

Sechs Monate im Spital. TV-Moderator Michael Schanze ist auf Rollator angewiesen

Sechs Monate im SpitalTV-Moderator Michael Schanze ist auf Rollator angewiesen

Es ist einer der Gründe, warum Michael Schanze seit einiger Zeit die Dosierung der Spritze reduziert hat. Seither hat er wieder etwas mehr Appetit. «Ich konnte zuletzt wenigstens wieder ein paar Kartoffeln essen. Ich zwinge mich jetzt, ordentlich zu essen», so Schanze in der «Bild».

Sport kann der Entertainer wegen anhaltender Rückenprobleme aber nach wie vor kaum betreiben. Seinem nächsten grossen Ziel, die 100-Kilo-Marke zu knacken, ist er trotzdem schon ganz nah gerückt.

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.

09.10.2025

