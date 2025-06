TV-Moderator erhält in eigener Live-Sendung Krebsdiagnose

TV-Moderator Mike Jerrick lässt sich in seiner Morning-Show Hautflecken am Arm untersuchen. Die Diagnose der Dermatologin kommt unerwartet. Bild: Instagram/Mike Jerrick

Moderator Mike Jerrick (74) widmet sich in seiner Morning-Show dem Thema Hautpflege. Eine geladene Dermatologin untersucht Flecken am Arm des Talkmasters – und stellt eine erschreckende Diagnose.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Moderator Mike Jerrick lässt sich während einer TV-Liveshow im eine Hautstelle untersuchen.

Eine Dermatologin diagnostiziert Hautkrebs.

Der Eingriff zur Entfernung der Krebsstelle ist bereits für den heutigen 6. Juni geplant. Mehr anzeigen

Für den amerikanischen TV-Moderator Mike Jerrick endete seine eigene Sendung «Good Morning Philadelphia» mit einer Schock-Diagnose.

Als Studiogast begrüsste Jerrick die Dermatologin Dr. Joanna Walker vom Tara Miller Melanom-Center der University of Pennsylvania. Zusammen mit der Spezialistin wollte er vor einem Millionenpublikum eigentlich nur über den richtigen Umgang zum Thema Hautpflege plaudern.

Bei dieser Gelegenheit zeigte der beliebte Talkmaster eine Stelle mit Flecken an seinem rechten Ellenbogen. «Ich habe hier eine grosse Sommersprosse», sagt Jerrick.

Die Dermatologin wirft mit einer Speziallupe einen genauen Blick auf Gewebeveränderungen und stellt fest: «Das ist ein Basalzellkarzinom.» Basalzellkarzinome sind umgangssprachlich als weisser Hautkrebs bekannt. Die Hautstelle, so die Fachärztin, weise die typischen Merkmale dieser Krebsart auf.

«Das hätte ich nie wirklich gedacht»

Die Dermatologin erklärt, dass diese Art von Hautkrebs sehr langsam wächst und in der Regel nicht auf andere Körperteile übergreift. Ausserdem sie die Krebsart «sehr gut behandelbar», beruhigt sie den Moderator. Dennoch sei es wichtig, die betroffene Stelle zu entfernen, um ein weiteres Wachstum zu verhindern.

Im Anschluss an die Talkshow erzählt Mike Jerrick in einem Interview mit «Fox News Digital», er habe Dr. Walker schon vor der Sendung gebeten, ein Mikroskop mitzubringen. Die Untersuchung war also geplant. «Aber ich hätte nie wirklich gedacht, dass es Hautkrebs sein könnte», so der Moderator. Jerrick rügt sich selbst bezüglich seiner Unachtsamkeit: «Das schon längst hätte machen sollen.»

Der Eingriff zur Entfernung der Krebsstelle ist bereits für den heutigen Freitag (6. Juni) geplant. Viele Zuschauer haben sich inzwischen bei Jerrick bedankt, dass er das Thema in der Sendung angesprochen hat, berichtet die «New York Post». Der Moderator rät allen Menschen, die ähnliche Hautveränderungen bemerken, diese untersuchen zu lassen.